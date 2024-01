DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant die R+V darauf zu reagieren?

Jens Hasselbächer, Vorstand Vertrieb und

Kunden der R+V

Jens Hasselbächer: Zuverlässige Vorhersagen zu treffen, ist im aktuellen Marktumfeld sehr schwierig. Wir erwarten allerdings, dass sich einige Trends fortsetzen beziehungsweise noch verstärken werden. Dazu zählt die Konsolidierung der Marktteilnehmer. Die Digitalisierung wird ein großes Thema bleiben und wird weiter voranschreiten, weshalb unter anderem der Einsatz von Künstlicher Intelligenz 2024 ein fester Bestandteil unserer Arbeitsweise sein wird. Geprägt sein wird das Jahr sicherlich weiterhin von großen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten. Für viele unserer Kunden wird das Jahr schwierig werden. Unsere Aufgabe ist es, hier Vertrauen und Zuverlässigkeit zu bieten.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Hasselbächer: In Makler Komposit bauen wir unsere Stärken weiter aus, das heißt wir fokussieren uns auf Gewerbe-Industrie, Kreditversicherungen, Flotten- und Haftpflichtversicherungen, technische Versicherungen für erneuerbare Energien, Transport sowie auf internationale Versicherungsprogramme. Die Condor legt einen besonderen Schwerpunkt auf das Geschäftsfeld der betrieblichen Krankenversicherung. Hier haben wir unser Angebot mit den neuen Tarifen „Profil 2.0“ gerade aktualisiert. Darüber hinaus setzen wir weiterhin auf unsere modernen Lösungen für die Arbeitnehmerberatung, ebenso wie auf Konzepte für die Umsetzung komplexer Versorgungswerke – gerade auch, um Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels zu unterstützen.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Hasselbächer: Im Bereich Altersvorsorge werden wir im Breitenmaklervertrieb mit Condor ein chancenorientiertes bAV-Produkt auf den Markt bringen. In der Pilotphase 2023 haben wir sehr gute Vertriebschancen dafür gesehen, insbesondere für Großmakler. Zielmarkt sind Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern eine bAV mit hohem Chancenanteil anbieten möchten. Im Bereich Komposit planen wir zum 1. Juli Neuigkeiten in unserem Kfz-Tarif. Darüber hinaus entwickeln und optimieren wir die bestehende Produktpalette, auch im Hinblick auf gesetzliche Änderungen. Auch hier liegt im Moment der Fokus auf innovativen Technikentwicklungen.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?



Hasselbächer: Es gibt zahlreiche Ansatzpunkte: Sowohl im Personen- als auch im Kompositbereich richten wir unsere Betreuungsmodelle neu aus, gehen noch zielgruppenspezifischer auf unsere Makler-Partner und deren Kunden zu, unter anderem mit einer eigenen Einheit, die speziell auf alle Fragen zur betrieblichen Krankenversicherung ausgerichtet ist. Oder in Komposit, mit einer eigenen Organisation für die Spezialvertriebe und Pools. Wir schulen und entwickeln unsere Mitarbeiter außerdem ständig weiter. Darüber hinaus sind konsequente Digitalisierung, verbesserte Prozesse und die technische Tiefenintegration in die Maklersysteme zentrale Punkte, um die Zusammenarbeit so komfortabel und effizient wie möglich zu gestalten.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?



Hasselbächer: Wie oben bereits erwähnt, treiben wir die Digitalisierung und Prozessexzellenz voran. Wir wollen digitale und automatisierte „End-2-End“-Prozesse bei Produkten und Services bereitstellen, die integriert sind in die Prozessabläufe der Makler. Beispiele hierfür sind Schadenanlage, Dokumentenupload sowie Bestands- und Schadenformationen. Je nach Anwendungsfall soll KI die Prozesse unterstützen, wie bei der Schadenmeldung oder bei der Identifikation von Risiken von Makler-Firmenkunden.

Welche Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Hasselbächer: Wir setzen an drei Punkten an: Auf der Produktseite richten wir unser Portfolio konsequent auf nachhaltige Aspekte aus – beispielsweise mit nachhaltig orientierten Investitionsfonds, mit modernen Absicherungskonzepten für „neue“ Risiken wie Photovoltaikanlagen oder Geothermie oder auch mit der innovativen Anpassung bestehender Produkte wie zum Beispiel der Absicherung von Mehrkosten für verbesserte Energieeffizienz in der Wohngebäudeversicherung. Zweiter Punkt ist die Ausrichtung unserer Kapitalanlagen nach ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien. Der dritte Aspekt betrifft unsere internen Abläufe. In den vergangenen Jahren wurde zum Beispiel der Papierversand von Vermittlerpost weitestgehend digitalisiert.



Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Hasselbächer: Ideal wäre es, wenn sich die Branche im Kundeninteresse selbst reguliert und keine politischen und regulatorischen Eingriffe notwendig sind. Wenn jedoch Eingriffe erfolgen, wünschen wir uns eine praxisgerechte Ausgestaltung - gemeinsam mit den Versicherungsunternehmen, damit die Ziele auch erreicht werden. Zudem möchten wir, dass die Vielfalt von Versicherungsvermittlern, Honorarvermittlern und Maklern beibehalten wird, um dem Kunden auch zukünftig die Wahl zu bieten, bei welcher Art von Vermittler er ein Versicherungsprodukt kaufen möchte. Dazu gehört auch, dass wir klar gegen ein Provisionsverbot sind. Provisionsbasierte Vertriebe sind wichtig, um die Versorgungssicherheit und eine aktive Ansprache der breiten Bevölkerung zu gewährleisten.