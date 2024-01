Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant die SV Sparkassenversicherung darauf zu reagieren?

Andreas Jahn, Vorsitzender des

Vorstands SV Sparkassenversicherung

Auch dieses Jahr werden die Zins- und Inflationsentwicklungen die großen Herausforderungen für die Lebens- und Kompositversicherung sein. Aber wir fühlen uns hier gut aufgestellt: Wir haben in der Lebensversicherung unseren Schwerpunkt stets auf das „echte“ Altersvorsorgegeschäft gelegt, wodurch wir im vergangenen Jahr den Rückgang der Einmalbeiträge durch Zuwächse bei den laufenden Beiträgen überkompensieren konnten. Auch die Umsetzung unserer Strategie „Fokus Kunde“, mit der wir unser Handeln stärker an unseren Kunden ausrichten, wird weiterhin von großer Bedeutung für uns sein.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Für uns sind im Privatkundengeschäft die Altersvorsorge durch laufendes Sparen, vor allem auch in der betrieblichen Altersvorsorge, und die klassischen Sparten der Kompositversicherung wichtige Wachstumsfelder. In Komposit können wir mit mehreren eigenen Schaden-Dienstleistern unseren Kunden konkret bei der Beseitigung der Schäden helfen - statt einfach nur Geld zu überweisen. Bei unseren Unternehmenskunden wollen wir besonders im Gewerbegeschäft wachsen.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?

Wir haben in den vergangenen Jahren viel an unseren Produkten gearbeitet und verfügen über ein gut aufgestelltes Produktportfolio, das wir aber laufend weiterentwickeln. 2024 steht für uns die Überarbeitung unseres Flaggschiff-Produkts „PrivatSchutz“ an, in dem wir die klassischen Sparten der Kompositversicherung zu einem Produkt zusammengeführt haben. Zudem werden wir unser Angebot an Altersvorsorgeprodukten weiterentwickeln.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?

Die Konsolidierung im Maklermarkt beobachten wir, sehen darin aber kein besonderes Risiko für unser Geschäft. Wir spüren eine hohe Reputation im Maklermarkt aufgrund unseres hohen fachlichen Knowhows, der persönlichen Ansprechpartner und guter bis sehr guter Zeichnungskapazitäten. Natürlich beobachten wir Veränderungen im Maklermarkt sehr genau, sind im engen Dialog und prüfen kontinuierlich etwaigen Anpassungsbedarf bei uns.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?

Bereits heute setzen wir KI in bestimmten Bereichen ein, unter anderem um Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und kundennahe Prozesse zu automatisieren oder zu beschleunigen. Aktuell beschäftigen wir uns intensiv mit den rasanten Entwicklungen im Bereich generativer KI, da wir davon ausgehen, dass sich hieraus künftig weitere Digitalisierungsmöglichkeiten in Bereichen ergeben, in denen klassische KI bisher an ihre Grenzen gestoßen ist. Dies sind beispielsweise die Operations-Bereiche im direkten Kundenkontakt, oder auch unterschiedliche digitale Assistenten für die breite Anwendung im Unternehmen.

Welche Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?

Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren fester Bestandteil unseres Handelns. Zum einen in unserer Kapitalanlage, unter anderem als Mitglied der Initiativen Principles for Responsible Investment (PRI) und der Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). Zum anderen in unserem Geschäftsbetrieb durch die Reduzierung unseres Energie- und Ressourcenverbrauchs und zunehmend auch durch die Integration von Nachhaltigkeit in unsere Produkte und Leistungen. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?

Zum einen müssen wir im Unternehmen und auch in der Politik Themen einfacher und unbürokratischer umsetzen. Mir fehlt häufig das Handeln - eine Diagnose hilft nicht ohne Therapie. Zum zweiten müssen wir endlich eine Lösung für die unzureichende Verbreitung der Elementarschadenversicherung finden - die Notwendigkeit dafür zeigte sich erst jüngst wieder bei den Hochwassern um die Jahreswende. Die reflexartige Zusage, allen in Not geratenen Menschen zu helfen, ist verständlich, aber dieses Samariterdilemma ist ebenso wenig die Lösung wie der Ruf nach einer Pflichtversicherung. Die Versicherer haben vor zwei Jahren einen konkreten Lösungsvorschlag erarbeitet und der Politik angeboten, bisher leider ohne konkretes Ergebnis. Hier würde ich mir einen klaren Schritt nach vorne wünschen.