DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant die Swiss Life darauf zu reagieren?

Jörg Arnold, Vorstandsvorsitzender

Swiss Life Deutschland

Das Jahr 2024 wird ein spannendes, das uns vor Herausforderungen stellen aber auch zahlreiche Chancen bereithalten wird. Für Swiss Life Deutschland wird die Finalisierung der Meilensteine unseres bis Ende des Jahres laufenden Strategieprogramms eine zentrale Rolle spielen. Auf dem Markt werden insbesondere die Entwicklungen in den Bereichen Zinsen, Inflation und Konjunktur von besonderer Relevanz sein.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Im Bereich unseres eigenen Versicherungsgeschäfts bleibt der Fokus weiterhin auf unseren angestammten Kompetenzfeldern der bAV und unseren Angeboten zur Arbeitskraftabsicherung (AKS). Unser Altersvorsorgeprodukt „Swiss Life Maximo“ 2023 zeigt, wie wichtig moderne Produkte mit einer intelligenten Kombination von Rendite und Garantie am Markt sind. Hier wollen wir im neuen Jahr anknüpfen. Zudem bleibt unser AKS-Angebot im Rahmen der verschiedenen Branchenlösungen von großer Bedeutung. In der Finanzberatung erleben wir eine ungebrochen hohe Nachfrage. Die Menschen in Deutschland machen sich viele Gedanken darum, wie sie in unruhigen Zeiten ihre Finanzen optimieren. Unsere 6.000 Berater werden hier nach Kräften unterstützen und die besten am Markt erhältlichen Produkte ermitteln. In diesem Kontext gilt es natürlich auch unsere Beratenden durch optimale Qualifizierung und Fortbildung stetig weiterzuentwickeln.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Unser Fokus bleibt auf der erfolgreichen Weiterentwicklung unserer Produkte und Service-Dienstleistungen in den Bereichen private Altersvorsorge, betriebliche Altersversorgung und Arbeitskraftabsicherung. Vor allem in der bAV, aber auch in der privaten Altersvorsorge werden wir mit „Swiss Life Maximo“ und einem Garantieniveau von 80 oder 60 Prozent weiter Akzente setzen und Kunden gleichsam Sicherheit und sachwertorientierte Renditechancen anbieten.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?



Wir behalten kontinuierlich die Entwicklungen im Maklermarkt im Auge und passen uns flexibel an sich verändernde Bedürfnisse an. Da wir über Jahre mit den verschiedensten Betriebsformen im Maklerbereich zusammen arbeiten, sehen wir gerade den Konsolidierungstrend mit großem Interesse. Wir sind überzeugt, dass auch im Jahr 2024 eine hohe Nachfrage nach persönlicher Beratung bestehen bleibt. Gleichzeitig legen Zielgruppen in der Versicherungsbranche vermehrt Wert darauf, dass die Umsetzung ihrer Vorsorge so einfach und effizient wie möglich erfolgt.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?



Wir streben an, unser Unternehmen gezielt weiter zu digitalisieren und verstärkt künstliche Intelligenz an ausgewählten Stellen einzusetzen, um Chancen zu nutzen. Im Versicherungsgeschäft konzentrieren wir uns auf die Modernisierung des IT-Bestandssystems. Im Fokus stehen dabei die Bedürfnisse unserer Zielgruppen. Für Vermittler, Arbeitgeber und deren Beschäftigte bieten wir eine vollständig digitalisierte bAV-Plattform an. Bei unserer Digitalisierungsstrategie legen wir einen besonderen Fokus auf digitale Services und eine moderne Plattformarchitektur im Bereich Kundenservice. Beispielsweise stellen wir unseren Beratern eine digitale Content-Plattform zur Verfügung, die ab dem Erstgespräch skalierbare, statische, animierte und interaktive Inhalte für Kunden generiert und gleichzeitig die Datenerfassung ermöglicht. Swiss Life Deutschland hat intern eine KI-Arbeitsgruppe gegründet, die aus Vertretern aller Ressorts besteht. In diesem Arbeitskreis wird geprüft, welche Use Cases für unser Unternehmen die erfolgversprechendsten sind.

Welche Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Der Fokus unserer Nachhaltigkeitsstrategie liegt auf denjenigen Bereichen, bei denen Swiss Life direkt Einfluss nehmen und Wirkung erzeugen kann. Wir streben an, auf Konzernebene die CO2-Intensität der zu Anlagezwecken direkt gehaltenen Immobilien bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 20 Prozent zu reduzieren. Darüber hinaus erweitern wir bei den Altersvorsorgeprodukten unser Angebot an nachhaltigen Fonds und werden in der eigenen Betriebsökologie die gruppenweiten CO2-Emissionen pro FTE bis Ende 2024 im Vergleich zu 2019 um 35 Prozent reduzieren.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



In Bezug auf die Weiterentwicklung der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen für die Versicherungsbranche gibt es mehrere zentrale Ideen, deren Umsetzung wir uns wünschen. Dazu zählen folgende drei Punkte:

1. Umsetzung der Reform der privaten Altersvorsorge mit einem förderfähigen Produkt, ohne harten Kostendeckel für breite Vertriebswege, der der Versicherungswirtschaft die Freiheit der Produktkonzeption bietet. Hierbei sollte insbesondere dem Langlebigkeitsrisiko Rechnung getragen werden, denn nur lebenslange Einnahmen können lebenslange Ausgaben decken.

2. Vermehrte staatliche Projekte zur Förderung der ökologischen Transformation, mit der Möglichkeit der wirtschaftlichen Beteiligung durch Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche unter konkreten und einheitlichen Rahmenbedingungen. Um nachhaltige Investitionsentscheidungen treffen zu können, benötigen die Unternehmen ein entsprechendes Angebot und standardisierte und hochwertige Nachhaltigkeitsdaten.

3. Im Rahmen europäischer Regulierungsvorhaben sollte darauf geachtet werden, dass Versicherungsanlageprodukte als wichtiger Teil des gesamtheitlichen (Alters-)Vorsorgemarktes aufgrund ihrer produktspezifischen Besonderheiten nicht benachteiligt werden und insbesondere länderspezifischen Marktbesonderheiten, gewachsene Kosten- und Vergütungsstrukturen sowie (steuerliche) Sonderregelungen der Mitgliedsländer berücksichtigt werden.