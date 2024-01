DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant die WWK darauf zu reagieren?

Thomas Heß, Marketingchef und

Organisationsdirektor der WWK

Thomas Heß: Obwohl das aktuelle Wirtschaftsumfeld für Kunden herausfordernd ist, bleibt der private Vorsorgebedarf aufgrund der demografischen Entwicklung unverändert hoch. Kunden sind deshalb gut beraten, ihre Sparvorgänge diszipliniert fortzusetzen. Fondspolicen sind dafür besonders gut geeignet, denn nur über die Chancen der globalen Aktienmärkte kann ein auskömmlicher Kapitalstock erwirtschaftet und eine lebenslange Rente garantiert werden. Für die WWK bleibt die fondsgebundene Altersvorsorge deshalb auch im Jahr 2024 das zentrale Thema.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Heß: Für die WWK hat die betriebliche Altersversorgung (bAV) geschäftspolitisch bereits heute eine große Bedeutung. Darüber hinaus ist die bAV für alle Beteiligten hochattraktiv und genießt die mit Abstand höchste politische Rückendeckung. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten, Prozessen und Serviceleistungen wollen wir in diesem Segment weiter stark zulegen. Vermittlern wie auch der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite bieten wir bereits heute ein performancestarkes, sicheres Produkt, smarte Prozesse, kompetenten Service und verbindliche Standards.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Heß: Auf der Produktseite haben wir unsere bewährte Fondsrentengeneration „WWK Intelliprotect 2.0“ weiter verbessert. Das Garantiekonzept auf Basis einer ICPPI-Strategie erfährt am Markt seit vielen Jahren eine starke Nachfrage, weil es in der Ansparphase hohe Renditechancen bietet und in der Entsparphase mit das höchste Rentenversprechen im Markt pro 10.000 Euro Kapital bietet. Darüber hinaus haben wir unser Kernprodukt mit Beginn des Jahres 2024 noch stärker auf die speziellen Anforderungen in der bAV ausgerichtet.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?



Heß: Makler, Vertriebe und Pools setzen immer stärker auf Produktgeber mit optimierten digitalen Prozessen. Wir haben die Bedürfnisse unserer Vertriebspartner umfassend erkannt und die Prozesse konsequent darauf ausgerichtet.

An welchen Stellen wollen Sie Ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz, kurz KI?



Heß: Künstliche Intelligenz ist ein Bestandteil der digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Sie unterstützt Geschäftsprozesse nicht nur, sondern bietet in vielen Bereichen einen großen Mehrwert. So reduziert zum Beispiel die automatisierte Zuordnung den manuellen Aufwand bei der Bearbeitung erheblich und hilft bei der Priorisierung und raschen Bearbeitung von Anfragen. Bei der WWK kommen KI-Anwendungen bereit als Chatbot oder beim Dokumentenscan zum Einsatz. Weitere Einsatzmöglichkeiten werden laufend eruiert und geprüft.

Welche Verbesserungen streben Sie in Ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Heß: Bei unseren Fondspolicen bieten wir eine breite Palette an ESG-konformen Fonds. Darüber hinaus haben wir einen digital unterstützten Beratungsprozess etabliert, anhand dessen die Nachhaltigkeitspräferenz jedes einzelnen Kunden erhoben und dokumentiert wird.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Heß: Ein Ergebnis der von der Bundesregierung im vorigen Jahr eingesetzten Fokusgruppe Private Altersvorsorge war es, an der Riester-Rente festzuhalten, wenn auch unter veränderten Bedingungen. Dies halten wir für sinnvoll, denn aus Kundensicht ist Riester nach wie vor ein sehr attraktiver Vorsorgeweg. Wir würden es deshalb sehr begrüßen, wenn die geförderte Altersvorsorge fortgesetzt würde, sei es in der bisherigen Form oder mit sinnvollen Anpassungen.