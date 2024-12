DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2025 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Frank Kettnaker: Übergreifend beschäftigen uns drei Themen: die Digitalisierung und der damit verbundene Service für Makler und Kunden, der Konsolidierungstrend im Maklermarkt sowie die Gewinnung neuer Mitarbeiter im Innen- und Außendienst.

Wir reagieren mit differenzierten Antworten innerhalb der Sparten, Märkte und Zielgruppen, für den Partnervertrieb ergeben sich aber auch spartenübergreifende Felder. In unseren Produkten wollen wir Komplexität abbauen, in der digitalen Infrastruktur unsere Schnittstellenfähigkeit ausbauen und Prozesse wollen wir durch datenbasierte Entscheidungsgrundlagen optimal gestalten. Wichtig ist uns auch, schneller zu werden, beispielsweise in Produktanpassungen.

Frank Kettnaker, Vertriebsvorstand ALH-Gruppe,

@ ALH Gruppe

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Kettnaker: Wir fokussieren uns auf die betriebliche Versorgung (betriebliche Altersversorgung / Krankenversicherung / Arbeitskraftabsicherung) sowie auf unsere Fondspolicen und Berufsunfähigkeit in der Lebensversicherung. In der Kranken-Sparte bleibt die Vollversicherung weiterhin im Fokus und das Geschäftsfeld internationale Krankenversicherung für Mitarbeiter, die vom Ausland nach Deutschland kommen oder vom Inland ins Ausland entsendet werden. In der Schaden- und Unfallversicherung blicken wir verstärkt auf das Gewerbegeschäft.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?

Kettnaker: Nach zahlreichen Produktneueinführungen in den letzten Jahren stehen 2025 Arbeiten an bestehenden Produkten an. Wir planen weitere Produktverbesserungen in unserer Berufsunfähigkeitsversicherung und führen Vorstudien zu diversen Produktanpassungen durch.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?

Kettnaker: 2024 haben wir ein neues Vorstandsressort für Digitalisierung, KI und Serviceprozesse eingerichtet. Mit einer datengetriebenen Strategie, Automatisierung und Künstlicher Intelligenz wollen wir unsere Prozesse effizient gestalten und das Kundenerlebnis nachhaltig optimieren. 2025 wird es darum gehen, KI-Technologien konsequent in den Anwendungskontext zu bringen.

Welche konkreten Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?

Kettnaker: Wir haben fünf Handlungsfelder definiert, die den Rahmen für unsere Nachhaltigkeitsbemühungen setzen. Indem wir die Messbarkeit unserer Nachhaltigkeitsperformance verbessern, wollen wir das Thema besser in der gesamten Organisation verankern. Wir streben an, den Anteil von Frauen in Führungspositionen weiter zu erhöhen. In der Kapitalanlage wollen wir bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Auch in unseren Direktionsgebäuden arbeiten wir am Ziel der Klimaneutralität, in dem wir auf erneuerbare Energien setzen.

Weil Nachhaltigkeit auch stark von der Regulatorik geprägt ist, werden wir 2025 unsere Strategie überarbeiten und an die regulatorischen Anforderungen anpassen. 2024 haben wir uns intensiv auf die erstmalige Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der „CSRD“ vorbereitet.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?

Kettnaker: Wichtig ist nach dem Aus der Ampel-Koalition die schnelle Wiederaufnahme einer Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Dabei können wir nur betonen, dass eine wirksame Absicherung das Langlebigkeitsrisiko berücksichtigt. Auszahlpläne, die zu einem bestimmten Alter enden, erfüllen dieses wichtige Kriterium nicht.

Wir hoffen zudem auf eine Reform des Betriebsrentenstärkungsgesetzes, um die betriebliche Altersversorgung weiterzuverbreiten. Denkbar ist eine Opt-out-Regelung, mit der die Beschäftigten automatisch eine bAV erhalten, sofern sie nicht widersprechen. Dringender Reformbedarf besteht bei der gesetzlichen Pflegeversicherung. Statt allein auf die Umlagefinanzierung in der sozialen Pflegeversicherung zu setzen, sollten kapitalgedeckte Elemente integriert werden. Mit der „Pflege-Plus-Versicherung“ liegt ein Vorschlag für eine obligatorische, kapitalgedeckte Pflegezusatzversicherung vor.

Die Einkommensgrenze für einen Wechsel in die Private Krankenversicherung sollte auf das Niveau der Beitragsbemessungsgrenze gesenkt werden, damit die Versicherten mehr Wahlfreiheit haben und der Anteil der generationengerechten, kapitalgedeckten Gesundheitsvorsorge steigt. Regulatorisch wünschen wir uns weniger komplexe Vorgaben in Sachen Nachhaltigkeit.

Welche Themen in den Bereichen Standorte / Mitarbeiter / Unternehmenskultur stehen 2025 im Vordergrund?

Kettnaker: 2025 möchten wir erneut so erfolgreich darin sein, neue Mitarbeiter zu gewinnen und offene Stellen zu besetzen, wie wir es 2024 waren. Wir möchten junge Nachwuchskräfte, Azubis und Studenten, von uns überzeugen und langfristig an uns binden. Langjährige Mitarbeiter möchten wir entsprechend ihrer Lebensphase bestmöglich unterstützen und sehr gute Arbeitsbedingungen bieten. 2025 feiern wir fünf Jahre ALH-Gruppe. Seit 2020 firmieren Alte Leipziger und Hallesche unter diesem Namen.