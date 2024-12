DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2025 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?



Paul Stein: Die aktuell vorherrschende politische Lage in Deutschland gibt die Themen für 2025 vor: Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach privater Altersvorsorge weiterhin hoch sein wird. Außerdem erkennen Unternehmen zunehmend, dass die Einführung betrieblicher Vorsorgesysteme nicht nur eine Reaktion auf den Arbeitskräftemangel ist, sondern auch eine strategische Maßnahme zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und zur Bindung von Arbeitskräften. Auch in der Krankenversicherung erwarten wir weiterhin eine hohe Nachfrage nach unseren Zusatz- und Vollversicherungsprodukten, denn die Defizite in der staatlichen Gesundheitsvorsorge und Probleme im umlagefinanzierten System bleiben ungelöst.

Paul Stein, Vertriebsvorstand der Debeka, @Debaka

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Stein: Generell legen wir unseren Fokus auf die ganzheitliche Beratung unserer Mitglieder und Kunden. Dabei konzentrieren wir uns auf die Absicherung privater Haushalte sowie kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland. Einen stärkeren Fokus wird die Debeka im Jahr 2025 dabei beispielsweise auf die „Ablaufwerbung“ bei Lebensversicherungen legen, um mit einigen Optimierungen die Wiederanlage der Gelder weiter steigern zu können.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Stein: Wir werden unsere Produkte spartenübergreifend weiterentwickeln und hierbei den Kundennutzen weiterhin in den Mittelpunkt stellen. So werden wir zum Beispiel zum Jahreswechsel neue Tarife in der Arbeitskraftabsicherung veröffentlichen.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?



Stein: Wir sehen KI als einen Treiber der Digitalisierung im Unternehmen. Dabei betrachten wir ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Zum einen soll der Einsatz von generativer KI unsere Mitarbeitenden direkt in ihren alltäglichen Arbeitsprozessen unterstützen, sei es bei Office-Aufgaben oder vor allem beim Auffinden von Wissen im Unternehmenskontext. Auf der anderen Seite nutzen wir unsere eigenen Daten, um mit selbst trainierenden KI-Modellen zum Beispiel Prozesse in der Leistungsbearbeitung zu unterstützen und effizienter zu gestalten. Auch weitere Felder, wie beispielsweise das Gesundheitsmanagement, können hiervon in der Zukunft profitieren.

Welche konkreten Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Stein: Die Debeka arbeitet daran, die selbstgesteckten Ambitionen und Ziele rund um das Thema Nachhaltigkeit weiterzuverfolgen und sowohl bestehende Chancen als auch Herausforderungen intensiv zu betrachten. Zudem wird insbesondere an den bestehenden wie auch zu erwartenden regulatorischen Anforderungen gearbeitet, um auch das Berichtswesen und die Transparenz für unsere Mitglieder und Kunden weiter zu optimieren.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Stein: Als größter Privater Krankenversicherer in Deutschland hat das Thema der Pflegevorsorge für uns eine besondere Relevanz. Da wir erhebliche Defizite in der Versorgung mit Pflegeleistungen in Deutschland sehen, gehört in unseren Augen die private Pflegevorsorge zu einer umfassenden und bedarfsgerechten Beratung. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird allein durch die zunehmende Alterung bis 2055 um 37 Prozent zunehmen. Viele Menschen sind gezwungen, einen hohen Eigenanteil für eine angemessene Pflege zu leisten, weshalb wir die Förderung der ergänzenden Vorsorge sehr positiv bewerten.

Welche Themen in den Bereichen Standorte / Mitarbeiter / Unternehmenskultur 2025 im Vordergrund?



Stein: Auch unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sind wir weiterhin auf der Suche nach Verstärkung im Vertrieb, die wir über unsere hausinterne Schulungsakademie aus- und weiterbilden. Wir setzen auf unseren festangestellten Außendienst und werden gleichzeitig unsere hybride Vertriebsstrategie ausbauen. Es werden weitere, weniger beratungsintensive Versicherungssparten als Onlineabschluss angeboten. Außerdem werden wir unsere Onlinesichtbarkeit in den relevanten Zielgruppen weiter ausbauen.



Die Debeka ist dem Bündnis „Demokratie gewinnt!“ beigetreten, einer Kooperation von mehr als 100 Partnern aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Es will junge Menschen, aber zunehmend auch Erwachsene, für Demokratie, Beteiligung und freiwilliges Engagement begeistern. Als Unternehmensgruppe mit 16.000 Beschäftigten und größtem Ausbilder in der Versicherungsbranche, mit mehr als 1.300 Auszubildenden und Dualstudierenden, liegt der Debeka die Unterstützung der demokratischen Bildung junger Menschen besonders am Herzen.