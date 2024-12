DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2025 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Eberhard Sautter: Als einer der zentralen Punkte sehe ich die weiterhin zunehmende Digitalisierung und Technologisierung. Der Einsatz von KI, maschinellem Lernen und Big Data wird weiter zunehmen und so zwangsläufig Prozesse automatisieren. Das ist eng verbunden mit den regulatorischen Vorgaben, die mit diesem Einsatz von KI einhergehen. Die Hansemerkur wie auch die gesamte Branche werden sich weiterhin an neue regulatorische Rahmenbedingungen anpassen müssen. Grundsätzlich begreifen wir KI als Chance, blicken dem Einsatz positiv entgegen und konnten 2024 bereits erste Weichen stellen.

Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der

Hansemerkur, @ HanseMerkur

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Sautter: Grundsätzlich sind wir in mehreren Geschäftsfeldern gut und erfolgreich unterwegs. Unser Fokus liegt somit nicht auf einem bestimmten Geschäftsfeld oder einer bestimmten Sparte, sondern vielmehr darauf, den bisherigen Weg konsequent und erfolgreich weiterzugehen. So werden wir in unserem Hauptgeschäftsfeld Gesundheit und Pflege mit verstärkter Energie das Thema betriebliche Krankenversicherung vorantreiben – hier bieten sich hochattraktive Marktpotenziale. Im Geschäftsfeld Schaden und Unfall bleibt unser Fokus auf den Tierversicherungen – mit dem Ziel, mittelfristig Marktführer in diesem Segment zu werden. Im Bereich Reise haben wir Ende 2024 unser neues Produktkonzept vorgestellt. Mit unserem neuen Reise-Kooperationspartner, der Dertour Group, wird 2025 das erste vollständige Geschäftsjahr.



Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?

Sautter: Die Hansemerkur hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie innovative Produkte nicht nur entwickeln, sondern erfolgreich im Markt platzieren kann: Neben den bereits erwähnten Tierversicherungen sind die Krebs-Früherkennung oder auch unser neues Reise-Produktkonzept gute Beispiele. Allerdings möchte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht über mögliche Produktlaunches im Jahr 2025 sprechen – auch wenn wir weiterhin bestrebt sind, innovative Produkte zu präsentieren, die einen echten Unterschied machen.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?

Sautter: Wir stehen dem Einsatz von KI positiv gegenüber. Viele Prozesse werden durch den professionellen Einsatz einfacher und effizienter – beispielsweise in der Telefonie, in der Klassifikation von Dokumenten oder der Schadenregulierung. Hier können wir uns einen Ausbau technisch gestützter Prozesse sehr gut vorstellen – ähnlich unserer Service-App, die vor rund 1,5 Jahren rundum optimiert wurde. Die App stellen wir unseren Kranken-Vollversicherten sowie allen Versicherten unserer Tier-Krankenversicherung mit vollumfänglichen Self-Services zur Verfügung. Die Service-App wird nach und nach auch für andere Versicherungsbereiche geöffnet.

Welche konkreten Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?

Sautter: Den größten Hebel beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit sieht die Hansemerkur im Bereich der Kapitalanlage. Hier halten wir weiterhin an unserem ambitionierten Ziel fest, unsere CO₂-Emissionen in der Kapitalanlage bis 2029 um mindestens 50 Prozent zu reduzieren und im Jahr 2050 Netto-Null zu erreichen. Aber auch im eigenen Betrieb legt die Hansemerkur großen Wert auf Nachhaltigkeit und wird die betriebsbedingten Emissionen in den nächsten Jahren stark reduzieren.

Darüber hinaus hat das Thema der sozialen Nachhaltigkeit traditionell einen hohen Stellenwert bei der Hansemerkur. So vergeben wir seit über 40 Jahren den „HanseMerkur Preis“ für Kinderschutz und bieten Initiativen mit der„ HanseMerkur Academy“ echte Mehrwerte durch Austausch und Fortbildungsformate. Auch 2025 werden erneut private Initiativen, die sich höchst engagiert und beispielhaft für die Belange von Kindern einsetzen, ausgezeichnet.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?

Sautter: Wir befinden uns mit dem Versicherungsmarkt in einer Branche, die von Haus aus hochreguliert ist. Das ist auch gut und richtig, insbesondere, wenn ich an Verbraucherschutz oder finanzielle Stabilität denke. Allerdings würde ich mir persönlich weniger Regulatorik und mehr von der „Einfach machen“-Mentalität, wie sie oftmals in den USA zu sehen ist, wünschen. Es würde der Markt-Agilität, der Wettbewerbsfähigkeit oder auch dem Bereich Produktinnovation sicherlich guttun.

Welche Themen stehen in den Bereichen Standorte / Mitarbeiter / Unternehmenskultur 2025 im Vordergrund?

Sautter: Unser Unternehmen befindet sich in einer kontinuierlichen Wachstumsphase, die sowohl unsere Unternehmenskultur als auch unsere Rekrutierungsstrategien maßgeblich beeinflusst. Die Identifikation und Gewinnung geeigneter Talente sowie die erfolgreiche Integration neuer Mitarbeitender werden auch im nächsten Jahr zentrale Herausforderungen sein, die es zu bewältigen gilt.

Darüber hinaus erwartet die Hansemerkur 2025 ein besonderes Jahr: Wir feiern 150-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum werden wir mit den Mitarbeitenden, deren Familien, aber auch Kooperations- und Vertriebspartnern feiern und stellen die „150 Jahre HanseMerkur“ in den Mittelpunkt unserer internen Kommunikation.

Zudem werten wir aktuell die großen internen Umbaumaßnahmen aus – 2024 sind „Future Workplaces“ und neue, moderne Arbeitsflächen entstanden. Die ersten Feedbacks sind positiv – hier wollen wir anknüpfen und sammeln aktuell Erfahrungen, um mittelfristig auch andere Büroflächen im neuen Glanz erstrahlen zu lassen.