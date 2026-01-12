Welche Erwartungen haben die großen Erstversicherer an das Geschäftsjahr 2026? Heute zum Abschluss mit: Christian Pape, neuer Vorstand Vertrieb und Marketing der ALH-Gruppe.

Erneut hat DAS INVESTMENT Versicherungen in einer täglichen Serie Deutschlands Erstversicherer befragt, mit welchen geschäftlichen Erwartungen und Plänen sie in das neue Jahr gehen.

DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2026 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Christian Pape: Die Versicherungsbranche ist stark im Wandel. Die Erwartungen der Kunden und Vermittler nehmen zu und politische Reformdiskussionen über Altersvorsorge, Gesundheit und Pflege erhöhen zugleich das Vorsorgebewusstsein. Wir wollen Beratungschancen konsequent nutzen, außerdem Kundenorientierung und Service als Differenzierungsfaktor ausbauen. Technologie und KI sind hierfür zentral.

Christian Pape, @ ALH Gruppe

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Pape: Für uns bleiben die Lebens- und Krankenversicherung im Fokus. In der Lebensversicherung stehen Fondspolicen, Berufsunfähigkeit und betriebliche Altersvorsorge im Mittelpunkt. Letztere wird durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz II Aufwind erhalten. In der Krankenversicherung steht neben der Vollversicherung die betriebliche Krankenversicherung im Fokus. Auch die Schaden-/Unfallversicherung, das Bausparen und Investmentfonds haben innerhalb der ALH-Gruppe ihren festen Platz.

Welche Produktentwicklungen oder Weiterentwicklungen planen Sie für 2026?

Pape: Wir befassen uns 2026 mit der spannenden Zielgruppe „55plus“ sowie Weiterentwicklungen über alle Sparten hinweg. Wir kümmern uns außerdem intensiv um unsere Prozessen, zum Beispiel in der bKV.

Planen Sie Kooperationen, Zukäufe oder Bestandsbereinigungen für das kommende Jahr?



Pape: Schon heute haben wir einen ausgeprägten Fokus auf Kooperationen und treten dort als Produktgeber auf.

Welche Entwicklungen bei ihren Standorten und Mitarbeitern sind für 2026 zu erwarten?

Pape: 2026 ist für die ALH-Gruppe von einem Generationenwechsel im Vorstand geprägt. Nach rund 20 Jahren als Vertriebsvorstand von Alte Leipziger und Hallesche beginnt für Frank Kettnaker der Ruhestand. Es ist ein Privileg, gemeinsam so eng mit ihm in der Übergangszeit arbeiten zu dürfen und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Nach dieser Verabschiedung folgt eine weitere: Auch für Wiltrud Pekarek beginnt nach 40 Jahren Hallesche, davon 20 Jahre im Vorstand der ALH-Gruppe, ein neuer Lebensabschnitt. Ihr Nachfolger ist Robert Gladis, der seit 2012 im Unternehmen ist.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an ihre Vertriebspartner für 2026?

Pape: Wir lieben die Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern und auf die ALH-Gruppe ist auch weiterhin Verlass.

Wie werden Sie Ihre IT-Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln?

Pape: Wir haben uns Prozessoptimierungen und die Steigerung der Servicequalität ins Hausaufgabenheft geschrieben.

Welche regulatorischen Themen bringen 2026 die größten Herausforderungen mit sich?

Pape: Die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen wie „CSRD“, „AI Act“ oder „DORA“ bleibt personal- und kostenintensiv.