Welche Erwartungen haben die großen Erstversicherer an das Geschäftsjahr 2026? Heute mit: Renko Dirksen, Vorstandsvorsitzender der Arag.

Erneut hat DAS INVESTMENT Versicherungen in einer täglichen Serie Deutschlands Erstversicherer befragt, mit welchen geschäftlichen Erwartungen und Plänen sie in das neue Jahr gehen.

DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2026 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Renko Dirksen: Wir erkennen unverändert, dass die Hilfe bei rechtlichen Auseinandersetzungen und auch der Erhalt der Gesundheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher in den aktuellen Krisenzeiten besonders wichtig sind. Der Fokus der Menschen verschiebt sich dabei von der passiven Wohlstandsabsicherung hin zum Aufbau aktiver privater und persönlicher Widerstandsfähigkeit. Dieser Bedarf wird auch 2026 fortbestehen.

Renko Dirksen, @ ARAG SE

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Dirksen: Die Arag ist klar auf Rechtsschutz fokussiert und wird ihre Position als weltweit größter Rechtsschutzversicherer auch im neuen Jahr weiter ausbauen. In Deutschland ist für uns darüber hinaus das private Krankenversicherungsgeschäft von besonderer Relevanz. Seit der Einführung unserer erfolgreichen Vollversicherungs- und Beamtentarife wachsen wir dort seit einigen Jahren weit über Marktdurchschnitt.

Welche Produktentwicklungen oder Weiterentwicklungen planen Sie für 2026?

Dirksen: Im Privat-Rechtschutz setzen wir auf drei Produktlinien mit modularen Bausteinen. Dabei werden wir insbesondere den Komfort-Tarif stärken sowie Annexe optimieren. Beim Verbundprodukt „Recht&Heim“ werden neben der Anpassung des Rechtsschutzes ebenso die weiteren Sparten überarbeitet, sodass wir auch zukünftig ein attraktives Gesamtkonzept anbieten.

Planen Sie Kooperationen, Zukäufe oder Bestandsbereinigungen für das kommende Jahr?

Dirksen: Mit dem Zukauf der „DAS UK“ haben wir im Vereinigten Königreich unsere größte internationale Konzerneinheit geschaffen, die in 2026 weiter ihren Integrationsprozess vorantreiben wird. Neben diesem anorganischen Geschäftsausbau wachsen wir aber auch seit Jahren organisch kräftig.

Welche Entwicklungen bei ihren Standorten und Mitarbeitern sind für 2026 zu erwarten?

Dirksen: Auch 2026 ist die Entwicklung unserer Standorte und der Belegschaft eng mit dem operativen Wachstum der Arag verknüpft. Wir setzen dabei auf die Qualifizierung unserer Mitarbeitenden sowie den verantwortungsvollen Einsatz von Digitalisierung und KI, um Effizienzpotenziale zu nutzen und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an ihre Vertriebspartner für 2026?

Dirksen: 2025 war ein Rekordjahr – vor allem dank der Leistung und dem Vertrauen unserer Partner im Ausschließlichkeits- und Maklervertrieb. Für 2026 setzen wir gemeinsam auf Wachstum, digitale Lösungen und erstklassige Produkte.

Wie werden Sie Ihre IT-Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln?

Dirksen: Wir setzen auf eine hybride Cloud-Strategie mit globaler Nutzung von Azure- sowie Micro-Services. So schaffen wir eine skalierbare, sichere und zukunftsfähige digitale Infrastruktur. Sie ermöglicht es uns unter anderem, unsere globalen AI-Aktivitäten weiter voranzutreiben und auszubauen. Im Hinblick auf unsere Prozesse und Abläufe haben wir Standards etabliert, welche auf der EU-Verordnung „DORA“ basieren und unsere IT-Sicherheit sowie Cyber-Resilienz stärken.

Welche regulatorischen Themen bringen 2026 die größten Herausforderungen mit sich?

Dirksen: Die Omnibus-Verfahren in der Nachhaltigkeitsregulatorik bringen uns wenig Entlastung. Hier werden unverändert hohe Ressourcen benötigt. Die Novelle der Solvency-II-Richtlinie bringt ebenso neue Anforderungen, deren Aufwand wir noch nicht einschätzen können. Ebenso bleibt die Umsetzungsarbeit aus „DORA“ weiterhin anspruchsvoll.