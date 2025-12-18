Welche Erwartungen haben die großen Erstversicherer an das Geschäftsjahr 2026? Heute mit: Jürgen Wörner, Vorstand für Vertriebspartnerbetreuung/Kundendienst bei der Continentale.

Erneut hat DAS INVESTMENT Versicherungen in einer täglichen Serie Deutschlands Erstversicherer befragt, mit welchen geschäftlichen Erwartungen und Plänen sie in das neue Jahr gehen.

DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2026 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Jürgen Wörner: Die anstehenden Reformen in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung werden den Markt deutlich bewegen. Wir sehen darin attraktive Chancen und werden die Entwicklungen genau im Blick behalten.

Jürgen Wörner, Vorstand für Vertriebspartnerbetreuung

und Kundendienst bei der Continentale Versicherung,

@ Continentale

Auf welche Sparte beziehungsweise welches Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Wörner: 2026 stehen sowohl die Personenversicherungen als auch das Kompositgeschäft im Fokus. Darüber hinaus bauen wir das große Potenzial der betrieblichen Vorsorge konsequent weiter aus.

Welche Produktentwicklungen oder Weiterentwicklungen planen Sie für 2026?

Wörner: Ab 2026 bündeln wir im Continentale Versicherungsverbund unsere Stärken noch gezielter. Ein neu aufgestellter Maklervertrieb wird die Angebote von Continentale, Europa und Mannheimer unseren Maklerpartnern aus einer Hand anbieten.

Planen Sie Kooperationen, Zukäufe oder Bestandsbereinigungen für das kommende Jahr?

Wörner: Wir beobachten die aktuellen Marktentwicklungen kontinuierlich und bewerten mögliche Optionen laufend. Entsprechend unserer langfristigen Strategie reagieren wir flexibel auf sich bietende Chancen und Herausforderungen.

Welche Entwicklungen bei Ihren Standorten und Mitarbeitenden sind für 2026 zu erwarten?

Wörner: Wir wachsen weiter aus eigener Kraft und mit Ertrag, was zu sicheren Arbeitsplätzen unserer Mitarbeitenden führt.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an Ihre Vertriebspartner für 2026?

Wörner: Mit der neuen Struktur im Maklervertrieb schaffen wir die Grundlage für eine noch gezieltere Unterstützung unserer Partner. Klare Zuständigkeiten, spezialisierte Teams und moderne Prozesse sollen die Zusammenarbeit spürbar stärken.

Wie werden Sie Ihre IT-Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln?

Wörner: Wir treiben die Digitalisierung unserer Prozesse kontinuierlich voran, um unseren Kundenservice zu verbessern und um schneller und effizienter zu werden.

Welche regulatorischen Themen bringen 2026 die größten Herausforderungen mit sich?

Wörner: Die zunehmende regulatorische Komplexität bleibt eine zentrale Herausforderung für unsere Branche. Wir stellen uns darauf mit klaren Prozessen und einer zügigen Umsetzung ein.