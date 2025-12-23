Welche Erwartungen haben die großen Erstversicherer an das Geschäftsjahr 2026? Heute mit: Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.

Erneut hat DAS INVESTMENT Versicherungen in einer täglichen Serie Deutschlands Erstversicherer befragt, mit welchen geschäftlichen Erwartungen und Plänen sie in das neue Jahr gehen.

DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2026 besonders prägen und wie plant Ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Thomas Brahm: 2026 werden vor allem die Rentenpolitik, der digitale Wandel und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie neue Anforderungen bei Elementarschaden- und Cyberversicherungen den Markt prägen.

Die Debeka reagiert darauf mit einem klaren Fokus auf klassische Altersvorsorgekonzepte, technischen Lösungen für Identitäts- und Authentifizierungsdienste, der Fortführung der hybriden Vertriebsstrategie und gezielten Maßnahmen des KI-Teams. Zudem setzen wir auf Aufklärung, Beratung und Absicherung unserer Mitglieder, insbesondere bei möglichen neuen Pflichtversicherungen und Cyber-Risiken.

Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka, @ Debeka

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Brahm: Wir setzen weiterhin auf eine ganzheitliche Kunden- und Bedarfsorientierung. Im Fokus stehen die Absicherung der Gesundheit, das zielorientierte Sparen für die Altersvorsorge und den Immobilienerwerb.

Die Steigerung der Wiederanlagequote in der Lebensversicherung bleibt ein Ziel, ebenso wie die Stärkung unserer Marktposition in der Krankenversicherung und das kontinuierliche Wachstum der Debeka Allgemeinen.

Welche Produktententwicklung oder Weiterentwicklungen planen Sie für 2026?

Brahm: Wir werden unsere neue private Cyberversicherung weiter implementieren und dazu eine bundesweite Vertrauensoffensive gegen Cyber-Betrug starten.

Planen Sie Kooperationen, Zukäufe oder Bestandsbereinigungen für das kommende Jahr?

Brahm: Ein aktuelles Beispiel ist die Unterstützung der „Blaulichtschule“ – der ersten Strafrecht2Go-App für Blaulichtberufe. Als Partner des öffentlichen Dienstes sind uns diese Zielgruppen besonders wichtig, daher fördern wir dieses Vorhaben gezielt.

Welche Entwicklungen bei Ihren Standorten und Mitarbeitenden sind für 2026 zu erwarten?

Brahm: Wir bauen unsere hybride Vertriebsstrategie weiter aus, indem wir die Vorteile unseres festangestellten Außendienstes mit dem Online-Direktvertrieb verbinden. Zudem professionalisieren wir unsere Standorte weiter, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an Ihre Vertriebspartner für 2026?

Brahm: Die Debeka ist stabil und robust aufgestellt, befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs und investiert konsequent in die Zukunft. Wir bieten sichere Arbeitsplätze und setzen auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Wie werden Sie Ihre IT-Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln?

Brahm: Mit dem Start des Mitgliederportals „Meine Debeka“ und der weiteren Digitalisierung unserer Prozesse im Rahmen der hybriden Vertriebsstrategie treiben wir die Modernisierung unserer IT-Infrastruktur gezielt voran. Mit einer stärkeren Online-Sichtbarkeit gehen wir neue Wege, um unsere Kunden noch besser zu erreichen.

Welche regulatorischen Themen bringen 2026 die größten Herausforderungen mit sich?

Brahm: Die geplante Frühstartrente und Anpassungen im Rahmen der Riester-Reform eröffnen neue Perspektiven, bringen aber auch komplexe Anforderungen mit sich – insbesondere bei der kalkulatorischen Anpassung der Vergütungsmodelle für den Außendienst unter Berücksichtigung der Bafin-Vorgaben. Zusätzlich stellt die gesetzlich vorgeschriebene Implementierung des „Widerrufsbuttons“ für Fernabsatzverträge eine weitere Herausforderung dar.