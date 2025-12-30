Welche Erwartungen haben die großen Erstversicherer an das Geschäftsjahr 2026? Heute mit: Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe Die Bayerische.

Erneut hat DAS INVESTMENT Versicherungen in einer täglichen Serie Deutschlands Erstversicherer befragt, mit welchen geschäftlichen Erwartungen und Plänen sie in das neue Jahr gehen.

DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2026 besonders prägen und wie plant Ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Martin Gräfer: 2026 wird ein Jahr, in dem Altersvorsorge politisch und gesellschaftlich neu vermessen wird. Die Rentendebatte zeigt deutlich, dass staatliche Systeme allein nicht ausreichen. Demografie und steigende Lebenshaltungskosten verschärfen den Handlungsdruck zusätzlich. Wir reagieren mit klaren Lösungen in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge sowie mit präventiven Absicherungskonzepten im Wohnen.

Auf welche Sparte beziehungsweise welches Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Gräfer: Unser Fokus liegt klar auf der Altersvorsorge – privat und insbesondere betrieblich – sowie auf ganzheitlichen Absicherungslösungen rund um das Wohnen. Wir konzentrieren uns dabei bewusst auf unsere Kernzielgruppen: Familien im Einfamilienhaus, Beamte und KMUs. Vorsorge denken wir nicht in Sparten, sondern entlang realer Lebenssituationen.

Welche Produktneuentwicklungen oder Weiterentwicklungen planen Sie für 2026?

Gräfer: Mit unserer neuen Police „Prime Home“ setzen wir im Wohnen einen neuen Standard: Als erster Versicherer verbinden wir eine echte All-Risk-Deckung mit festen Vorsorgebudgets und investieren damit gezielt in Schadenvermeidung statt nur in Regulierung.

In der Altersvorsorge rücken wir die betriebliche Altersversorgung weiter nach vorne als zentrales Instrument für KMUs und modernes Employer Branding. In der privaten Altersvorsorge entwickeln wir Lösungen, die konsequent vom Lebensbereich der Kunden ausgehen.

Planen Sie Kooperationen, Zukäufe oder Bestandsbereinigungen für das kommende Jahr?

Gräfer: Wir setzen gezielt auf schon bestehende Kooperationen, die Prävention und Vorsorge messbar verbessern, etwa im Wohnumfeld mit Partnern wie Grohe oder Kessel. Dort geht es nicht um Marketing, sondern um konkrete Lösungen zur Schadenvermeidung und Werterhaltung von Immobilien. Bestände und Strukturen überprüfen wir regelmäßig mit Blick auf Klarheit und Fokus.

Welche Entwicklungen bei Ihren Standorten und Mitarbeitenden sind für 2026 zu erwarten?

Gräfer: Wir bleiben unseren Standorten treu und setzen weiterhin auf flexible Arbeitsmodelle. Gleichzeitig investieren wir gezielt in Qualifizierung, vor allem in Vorsorge-, Beratungs- und Zielgruppenkompetenz. Denn Vorsorge ist erklärungsbedürftig und lebt von Menschen, nicht von Prozessen.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an Ihre Vertriebspartner für 2026?

Gräfer: 2026 wird ein Vorsorgejahr und Vorsorge ist Vertrauenssache. Wir liefern Produkte mit klaren Argumenten, echte Differenzierung wie bei „Prime Home“ und verlässliche Prozesse. Gemeinsam tragen wir Verantwortung für langfristige Absicherung statt kurzfristiger Abschlüsse.

Wie werden Sie Ihre IT-Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln?

Gräfer: Wir entwickeln unsere IT-Infrastruktur schrittweise weiter, mit Fokus auf stabile Kernsysteme, automatisierte Prozesse und saubere Daten. KI setzen wir gezielt dort ein, wo sie Risikoerkennung, Schadenprävention und Servicequalität messbar verbessert. Ziel ist eine IT, die Beratung entlastet und Prozesse verlässlich trägt.

Welche regulatorischen Themen bringen 2026 die größten Herausforderungen mit sich?

Gräfer: ESG-Vorgaben, die Dora-Verordnung und neue Rahmenbedingungen in der Altersvorsorge bleiben anspruchsvoll. Gleichzeitig schaffen sie bessere Voraussetzungen für transparente, nachhaltige bAV- und Vorsorgelösungen. Wer Regulierung ernst nimmt, stärkt langfristig Vertrauen und Stabilität.