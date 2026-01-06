Welche Erwartungen haben die großen Erstversicherer an das Geschäftsjahr 2026? Heute mit: Jens Warkentin, Vorstandsvorsitzender des HDI Deutschland.

Erneut hat DAS INVESTMENT Versicherungen in einer täglichen Serie Deutschlands Erstversicherer befragt, mit welchen geschäftlichen Erwartungen und Plänen sie in das neue Jahr gehen.

DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2026 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Jens Warkentin: Ein wesentlicher Schwerpunkt für das kommende Jahr wird die Implementierung von Künstlicher Intelligenz – insbesondere Agentic AI – in unser Geschäftsmodell sowie die damit verbundenen regulatorischen Anforderungen sein. Dabei wird es auch darauf ankommen, die IT zukunftssicher aufzustellen und die IT-Infrastruktur weiterzuentwickeln.

Jens Warkentin, @ HDI

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Warkentin: HDI Deutschland nimmt profitable Geschäftsfelder in den Fokus und schafft Substanz für langfristiges Wachstum. Die Sachversicherung unter der Marke HDI fokussiert sich auf das Geschäft mit Firmen- und Freien Berufen sowie ausgewähltes Privatkundengeschäft. Die Lebensversicherer wie HDI und Neue leben auf das Geschäft mit moderner privater Altersvorsorge, standardisierter betrieblicher Altersvorsorge, Biometrie und Restschuld.

Welche Produktententwicklungen oder Weiterentwicklungen planen Sie für 2026?

Warkentin: Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung bestehender Produkte. Im Bereich Leben und Bancassurance wollen wir die Produktpalette erweitern. Wir arbeiten an der Einführung eines neuen Produkts im Sicherungsvermögen, das einen wichtigen Beitrag zur Altersvorsorge der Zukunft leisten soll. Zudem erweitern wir unser Angebot rund um die Absicherung von Baufinanzierungen, die über Bankpartner und Vermittlerplattformen angeboten werden sollen. Ein neu entwickelter Einkommensschutzbrief ergänzt künftig das Produktportfolio.

Planen Sie Kooperationen, Zukäufe oder Bestandsbereinigungen für das kommende Jahr?

Warkentin: Die HDI Bancassurance wird sich auch in 2026 darum bemühen, neue Kooperationen zum Beispiel mit Sparkassenpartnern über die Gesellschaft Neue leben zu gewinnen. In einer neuen Einheit Bestandsmanagement bündeln wir Aktivitäten, wo das Neugeschäft nicht im Fokus steht. Hier geht es vor allem um ein effizientes Management der Bestände aus der Kooperation mit der Targobank, die zum Jahreswechsel ausläuft.

Welche Entwicklungen bei ihren Standorten und Mitarbeitern sind für 2026 zu erwarten?

Warkentin: Wir stärken unseren Standort Hilden und bündeln dort Tätigkeiten, um eine noch bessere Zusammenarbeit des Ressorts Leben und Bancassurance zu ermöglichen. Ziel ist es, unseren Kunden noch besseren Service zu bieten. Dazu nutzen wir künftig unser eigenes Gebäude in Hilden, das vor Kurzem modernisiert wurde und mit hochmodernen Arbeitsplätzen ausgestattet ist.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an ihre Vertriebspartner für 2026?

Warkentin: Der persönliche Kontakt ist der beste Weg, um Vertrauen und Kundenbindung zu fördern. Das gilt sowohl für den Maklervertrieb als auch für die Ausschließlichkeit. Deshalb ist für uns der personelle Vertrieb der zentrale Vertriebsweg. In 2026 werden wir unsere Vertriebsnetze weiter stärken und allen voran in den Exklusivvertrieb investieren, auch personell.

Wie werden Sie Ihre IT-Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln?

Warkentin: Unsere IT hat enorme Fortschritte in Sachen Modernisierung gemacht. Wir arbeiten weiter daran, die Systemlandschaft zu harmonisieren und moderne Technologien wie GenAI in unser Geschäftsmodell zu integrieren. Das ist bei uns Chefsache.

Welche regulatorischen Themen bringen 2026 die größten Herausforderungen mit sich?

Warkentin: Hier sehe ich zum einen die „DORA“-Richtlinie, an deren Umsetzung wir mit Hochdruck arbeiten; dabei kommen wir gut voran. „DORA“ wird dazu beitragen, unsere digitale Resilienz zu stärken. Darüber hinaus arbeiten wir am „EU AI Act“, dessen Umsetzung wir gruppenweit koordinieren.