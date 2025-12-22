Welche Erwartungen haben die großen Erstversicherer an das Geschäftsjahr 2026? Heute mit: Roberto Svenda, Vorstandssprecher Inter Versicherungsgruppe.

Erneut hat DAS INVESTMENT Versicherungen in einer täglichen Serie Deutschlands Erstversicherer befragt, mit welchen geschäftlichen Erwartungen und Plänen sie in das neue Jahr gehen.

DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2026 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Roberto Svenda: Die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig funktionierende und gleichzeitig einfache Prozesse sind. 2026 wollen wir genau hier ansetzen: Wir vereinfachen Abläufe, damit Beratung wieder mehr Zeit für das Wesentliche lässt. Gleichzeitig bleiben wir überzeugt: Persönlicher Kontakt ist unverzichtbar. Deshalb setzen wir auf den stationären Vertrieb mit unserer Ausschließlichkeit und auf unsere gute Zusammenarbeit mit Maklern, die wir weiter ausbauen möchten.

Roberto Svenda, @ INTER Versicherungsgruppe

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Svenda: Die Krankenversicherung ist die größte Sparte der Inter, die einen entsprechenden Stellenwert genießt und darüber hinaus 2026 ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Natürlich bieten wir auch in den Bereichen Leben und Komposit Lösungen an. Im Bereich Leben möchten wir einen besseren Zugang in den Maklermarkt erschließen.

Welche Produktentwickungen oder Weiterentwicklungen planen Sie für 2026?

Svenda: Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viele Verbesserungen an unseren Produkten vorgenommen und werden auch weiterhin optimieren. Unsere Kernzielgruppen sind Ärzte, Handwerker und im Öffentlichen Dienst.

Planen Sie Kooperationen, Zukäufe oder Bestandsbereinigungen für das kommende Jahr?

Svenda: Grundsätzlich wollen wir ein verlässlicher, flexibler Partner bei Kooperationen und Bestandsübernahmen sein. Im Jahr 2025 haben den Bereich der strategischen Geschäftsentwicklung gestärkt, um solche Chancen noch besser zu erkennen und die Inter weiter zukunftsfähig und kundenorientiert aufzustellen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Welche Entwicklungen bei ihren Standorten und Mitarbeitern sind für 2026 zu erwarten?

Svenda: In zwei Häusern unserer Direktion laufen gerade Umbauarbeiten. Damit wollen wir unseren rund 1.000 Mitarbeitern am Standort Mannheim eine moderne Arbeitsumgebung mit einem überarbeiteten Raumkonzept und zusätzlichen Begegnungsflächen bereitstellen. In Bezug auf unsere Mitarbeiter liegt unser Hauptaugenmerk auf der Gewinnung neuer Vertriebspartner für unsere Ausschließlichkeitsorganisation.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an ihre Vertriebspartner für 2026?

Svenda: 2026 unterstützen wir Pools und Vertriebe in ihrem jeweiligen Geschäftsmodell noch fokussierter. Gleichermaßen ist uns der kleine Maklerbetrieb und die Einzelmaklerin wichtig. Für beide Kanäle wollen wir Mehrwerte für Vermittler und Kunden schaffen.

Wie werden Sie Ihre IT-Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln?

Svenda: In den vergangenen Jahren hat uns eine umfangreiche Transformation der IT-Infrastruktur begleitet. Dieses Projekt haben wir mit Ende des Jahres 2025 weitestgehend abgeschlossen, sodass wir die Grundlage für eine moderne, spartenübergreifende IT-Plattform geschaffen haben. Nun gilt es, den Umgang mit den neuen Systemen zu verinnerlichen, um unseren Kunden einen verlässlichen Service bieten zu können.

Welche regulatorischen Themen bringen 2026 die größten Herausforderungen mit sich?

Svenda: Insbesondere im Bereich der Krankenversicherung braucht es Ideen und Konzepte, den explodierenden Kosten im Gesundheitswesen entgegenzuwirken und das deutsche Gesundheitssystem nachhaltig zu finanzieren. Gleichzeitig appellieren wir als Branche an die Politik, die Regulierung deutlich zu verschlanken – weniger Bürokratie, mehr Fokus auf die Versorgung der Menschen.