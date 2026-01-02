Welche Erwartungen haben die großen Erstversicherer an das Geschäftsjahr 2026? Heute mit: Stefanie van Holt, Vertriebsvorständin der Volkswohl Bund Versicherungen.

Erneut hat DAS INVESTMENT Versicherungen in einer täglichen Serie Deutschlands Erstversicherer befragt, mit welchen geschäftlichen Erwartungen und Plänen sie in das neue Jahr gehen.

DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2026 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Stefanie van Holt: Die Beratung der Kunden zur privaten finanziellen Vorsorge und deren Versorgung mit passenden und qualitätsvollen Produkten ist nach wie vor das übergeordnete Thema. Sollte es demnächst konkrete Anforderungen an die Reform der geförderten Altersvorsorge geben, werden wir schnell reagieren und unsere Vertriebspartner mit passenden Lösungen versorgen.

Stefanie van Holt, @ VOLKSWOHL BUND Versicherungen

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

van Holt: Unsere Schwerpunkte werden unter anderem auf der Arbeitskraftabsicherung, den Fondspolicen und dem Unfallgeschäft liegen.

Welche Produktentwicklungen oder Weiterentwicklungen planen Sie für 2026?

van Holt: Wir beobachten den Markt und tauschen uns laufend mit unseren Vertriebspartnern aus. Bei Bedarf passen wir unsere Produkte in kurzen Abständen an die Erfordernisse an. Es gibt bei uns 2026 Neuerungen in den Produkten und bei den Prozessen – unter anderem bei der Altersvorsorge, in der Berufsunfähigkeits- und in der Grundfähigkeitsversicherung sowie bei der Unfallversicherung.

Planen Sie Kooperationen, Zukäufe oder Bestandsbereinigungen für das kommende Jahr?

van Holt: Nein.

Welche Entwicklungen bei ihren Standorten und Mitarbeitern sind für 2026 zu erwarten?

van Holt: Wir sind ein Maklerversicherer und eines unserer Qualitätsmerkmale ist der persönliche Service vor Ort. Unsere Vertriebspartner schätzen das. Wir sind und bleiben mit unseren Standorten in den Regionen.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an ihre Vertriebspartner für 2026?

van Holt: Wir werden Sie auch 2026 mit leistungsstarken Produkten und einem erstklassigen Service begleiten.

Wie werden Sie Ihre IT-Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln?

van Holt: Eine funktionierende IT-Infrastruktur und gute Prozesse sind für uns ganz klar servicerelevant. Auch hier arbeiten wir laufend an Verbesserungen für unsere Vertriebspartner. Ein Beispiel: Ab dem Jahresbeginn können die Vermittler das ganze Kompositgeschäft über Prokundo abwickeln – mit einer digitalen Police innerhalb weniger Minuten.

Welche regulatorischen Themen bringen 2026 die größten Herausforderungen mit sich?

van Holt: Es ist insgesamt sehr viel, das beklagt nicht nur die Versicherungswirtschaft. Natürlich kommen wir unseren Verpflichtungen – wie die anderen Marktteilnehmer auch – vollständig nach. Aber wir müssen weiter darüber reden und als Branche versuchen, dort, wo ausufernde Dokumentations- und Berichtspflichten den Kunden unterm Strich mehr schaden als nutzen, für Verbesserungen zu sorgen.