Welche Erwartungen haben die großen Erstversicherer an das Geschäftsjahr 2026? Heute mit: Andreas Jahn, Vorsitzender des Vorstands der SV Sparlassenversicherung.

Erneut hat DAS INVESTMENT Versicherungen in einer täglichen Serie Deutschlands Erstversicherer befragt, mit welchen geschäftlichen Erwartungen und Plänen sie in das neue Jahr gehen. |

DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2026 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Andreas Jahn: Mit der aktuellen Debatte über die Rente wird die Altersvorsorge weiterhin die große Relevanz haben, die sie auch verdient. In der betrieblichen und privaten Altersvorsorge waren wir 2025 sehr erfolgreich und haben das beste Neugeschäft nach 2004 erreicht. Das Dauerthema Klimawandel und Elementarschäden wird uns auch 2026 begleiten. Bei der aktuellen Diskussion um die Elementarschadenversicherung sind wir intensiv in die Diskussionen der Branche und mit der Politik eingebunden.

Andreas Jahn, @ SV SparkassenVersicherung

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Jahn: Wir fokussieren uns nicht auf Sparten, sondern auf unsere Kunden. Sowohl bei unseren Privat- als auch bei unseren Firmenkunden arbeiten wir daran, unsere Prozesse aus der Kundenperspektive zu betrachten und zu vereinfachen. Wir folgen der Logik Prozesse zu optimieren, dann zu automatisieren und dann die Automatisierungen in die Wirkung zu bekommen.

Welche Produktentwicklungen oder Weiterentwicklungen planen Sie für 2026?

Jahn: Wir hatten 2025 unser Kernprodukt im privaten Kompositgeschäft umfassend überarbeitet. 2026 haben wir kleinere Produktanpassungen, aber wir fühlen uns mit unserem Produktportfolio sehr wohl.

Planen Sie Kooperationen, Zukäufe oder Bestandsbereinigungen für das kommende Jahr?

Jahn: Für unseren eigenen Schadensanierer, die PGI Sanierung GmbH, suchen wir ständig nach neuen Partnern. Wenn sich da etwas ergeben sollte, freuen wir uns.

Welche Entwicklungen bei ihren Standorten und Mitarbeitern sind für 2026 zu erwarten?

Keine signifikanten. Wir sind gut aufgestellt und sehen hier keinen grundlegenden Handlungsbedarf.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an ihre Vertriebspartner für 2026?

Jahn: Reden Sie mit den Menschen, denn Austausch und gute Beratung sind der Schlüssel zu allem, gerade in unsicheren Zeiten.

Wie werden Sie Ihre IT-Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln?

Jahn: Die Verbesserung unserer Prozesse aus der Kundenperspektive ist unser Ziel für 2026, aber eigentlich ein dauerhaftes Thema.

Welche regulatorischen Themen bringen 2026 die größten Herausforderungen mit sich?

Jahn: Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll - es geht eigentlich mehr um die Geisteshaltung, durch die immer wieder neue Regulierungsideen entstehen. Das führt in der ganzen Branche zu massiven Aufwänden, die letztlich die Kundinnen und Kunden zahlen müssen. Im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher ist das in Gänze ganz sicher nicht.