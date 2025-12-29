Welche Erwartungen haben die großen Erstversicherer an das Geschäftsjahr 2026? Heute mit: Stefan Holzer, Leiter Market Management Versicherung bei Swiss Life Deutschland.

Erneut hat DAS INVESTMENT Versicherungen in einer täglichen Serie Deutschlands Erstversicherer befragt, mit welchen geschäftlichen Erwartungen und Plänen sie in das neue Jahr gehen.

DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2026 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Stefan Holzer: Das Thema Sicherheit steht angesichts der geopolitischen wie wirtschaftlichen Unwägbarkeiten an erster Stelle. Der Wunsch nach Stabilität und der Minimierung von Risiken in der individuellen Lebensplanung wächst. Mit unserem Fokus auf innovativen Lösungen der Arbeitskraftabsicherung und betrieblichen Vorsorge sehen wir uns in diesem Umfeld stark am Markt positioniert.

Darüber hinaus sehen wir für das neue Jahr zwei Trends: Alternative Anlagen – wie Infrastrukturinvestments - werden in volatilen Märkten weiter an Bedeutung gewinnen und die Pflegeversicherung wird angesichts des enormen Pflegekostendrucks stärker aus der Nische hervortreten.

Stefan Holzer, @ Swiss Life Deutschland

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Holzer: Das BRSG II (Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz) war zwar nicht der erhoffte politische Durchbruch, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Die bAV ist und bleibt für die meisten Beschäftigten das attraktivste Instrument, um die gesetzliche Rente sinnvoll zu ergänzen. Wir erwarten hier eine sehr positive Entwicklung und werden weiter über unsere Geschäftspartner proaktiv Firmen von der Bedeutung betrieblicher Versorgungslösungen überzeugen.

In der Arbeitskraftabsicherung sind wir als Konsortialführerin bei den drei bedeutenden Versorgungswerken „MetallRente“, „KlinikRente“ und „ChemieRente“ für unzählige Beschäftigte ein Stabilitätsgarant in den aktuell wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.

Welche Produktentwicklungen oder Weiterentwicklungen planen Sie für 2026?

Keine Antwort.

Planen Sie Kooperationen, Zukäufe oder Bestandsbereinigungen für das kommende Jahr?

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Keine Antwort.

Welche Entwicklungen bei ihren Standorten und Mitarbeitern sind für 2026 zu erwarten?

Keine Antwort.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an ihre Vertriebspartner für 2026?

Holzer: 2026 steht für uns im Zeichen des partnerschaftlichen Wachstums. Zusammen treten wir in Verantwortung, um Stabilität und Zukunftsfähigkeit für die Menschen in diesem Land zu sichern. Unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.

Wie werden Sie Ihre IT-Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln?

Holzer: Neben der fachlichen Weiterentwicklung stellt für uns die kontinuierliche technische Modernisierung unserer Systeme und Prozesse schon seit mehreren Jahren eine tragende Säule unserer Strategie dar.

2025 haben wir mehrere IT-Modernisierungsprojekte erfolgreich vorangetrieben. Unser Provisionssystem haben wir vollständig erneuert und modernisiert, während unser Kernbestandssystem zu 90 Prozent in die neue „Core Insurance Platform“ überführt wurde. Parallel dazu läuft ein Projekt zur Modernisierung unserer Kundenkommunikationssysteme planmäßig, womit wir die Basis für effizientere Geschäftsprozesse und besseren Kundenservice in 2026 schaffen.

Neben diesen Vorhaben befassen wir uns aber auch mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Verbesserung unserer Serviceprozesse.