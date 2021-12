Redaktion 28.01.2019 Lesedauer: 3 Minuten

Geschäftsklima-Index gefallen „Herausforderndes Umfeld für die deutsche Konjunktur“

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich im neuen Jahr weiter eingetrübt. Das zeigt der von den Wirtschaftsforschern des Münchner Ifo-Instituts erhobene Geschäftsklima-Index deutlich an. Auch in der näheren Zukunft sieht es eher schlecht aus, meint IKB-Chefvolkswirt Klaus Bauknecht.