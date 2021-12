Gescheiterter Klimagipfel enttäuscht Nachhaltigkeits-Experten

„Ein positiver Ausgang der Weltklimakonferenz hätte das Interesse von Anlegern für das Thema Nachhaltigkeit sicher deutlicher gestärkt“, erklärt Bernhard Engl. Dies bedeute aber nicht, dass Umweltschutz zukünftig unter den Tisch fallen werde. „Im Gegenteil: Die Weltgemeinschaft wird nicht locker lassen“, meint Engl. Schließlich werden nächstes Jahr Folgekonferenzen in Bonn und Mexiko stattfinden. Damit bliebe Klimaschutz weiterhin ein politisches und gesellschaftliches Thema – ein Trend, von dem auch die Anbieter nachhaltiger Finanzprodukte profitieren dürften.Sein Kollege Wagner erkennt bei erneuerbaren Energien ein Nachfragepotenzial, das nicht auf die Festlegung international verbindlicher Klimaziele angewiesen ist. So seien viele Großstädte in Teilen Asiens und Südamerikas, die unter enormer Luftverschmutzung leiden, auf saubere Energiegewinnung angewiesen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. „Sie werden unabhängig von Kopenhagen diesen Weg weitergehen“, meint Wagner.Auch wenn klare Regeln und Preise bei CO2-Emissionen die Markttransparenz verbessert und größere Investitionen begünstigt hätten, gibt sich Wagner zuversichtlich. „Im Endeffekt sehe ich durch den Ausgang des Weltklimagipfels im Moment zwar eine Verlangsamung hin zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft, aber keine Umkehr“, sagt er.