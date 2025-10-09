Die Gesellschaft für Linde's Eismaschinen, die Süddeutsche Bodencreditbank, die Gutehoffnungshütte – im ersten Rechenschaftsbericht des Fondak finden sich Unternehmensnamen, an die sich heute kaum noch jemand erinnert.

„Wir beehren uns, hiermit den Bericht nebst Ertragsrechnung sowie Vermögensaufstellung über die 1. Rechenschaftsperiode vorzulegen“, formuliert 1951 O. Schröder, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Oberfinanzdirektor der Bayerischen Staatsbank, mit einer Höflichkeit, die aus einer anderen Zeit stammt.

17 Seiten reichen damals für den kompletten Bericht des ersten deutschen Aktienfonds. Die Rudolf Karstadt AG ist ebenfalls dabei, die Maschinenfabrik Eßlingen, die NSU-Werke, die Vereinigten Deutschen Nickel-Werke, die Bamberger Mälzerei – alles fein säuberlich aufgelistet nach Branchen. Die Textilindustrie sowie die Montan- und Schwerindustrie machen noch je rund zwölf Prozent des Portfolios aus.

Der erste Rechenschaftsbericht des Fondak | Bildquelle: Allianz Global Investors

Nachkriegszeit, Kapitalmangel, Sparunlust

Einige Monate vorher, am 30. Oktober 1950, hat die Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft (erst ab 1964 offiziell „Adig“) in München den „Fonds für deutsche Aktien“ mit weniger als einer Million Mark Startkapital aufgelegt. Ein durchaus mutiger Schritt damals, denn während die Investmentidee in anderen Ländern einem hohen privaten Vermögensbestand zu verdanken ist, wird sie in Deutschland unter völlig anderen Vorzeichen eingeführt: Nachkriegszeit, Kapitalmangel, Sparunlust.

„Wer weiter sieht, kauft Fondak“. Anzeige für den ältesten deustchen Aktienfonds aus den 1950er Jahren. | Bildquelle: Allianz Global Investors

Die Menschen kaufen lieber Waschmaschinen und Nierentische. Ein Fernseher kostet mit rund 1.000 D-Mark mehr als ein durchschnittliches Jahreseinkommen. Der durchschnittliche Wochenlohn eines Arbeiters beträgt 70 D-Mark.

75 Jahre später feiert der Fondak (ISIN: DE0008471012) Jubiläum und kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. „Es ist definitiv eine Ehre, den Fondak zu managen“, sagt Stefan Dudacy, der zusammen mit Thomas Grillenberger seit Januar 2025 verantwortlich zeichnet. „Gleichzeitig haben wir eine gewisse Demut vor der jahrzehntelangen Arbeit unserer Vorgänger und Vorgängerinnen.“

Der Fonds ist Zeuge und Spiegelbild der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Bei der Namensgebung der Fonds ist man 1950 noch völlig frei: „Fond“ für Fonds, „r“ für Renten, „a“ für Aktien – fertig ist der am 18. August aufgelegte Fondra (ISIN: DE0008471004). Der Fondak trägt den Zusatz „ak“ für Aktien. Es gibt ja auch keine anderen Fonds, gegen die man sich abgrenzen müsste.

Der Fondra soll die „bisher an reine Rentenanlagen gewöhnten Kreise, ohne sie diesen zu entfremden, auch mit Aktien vertraut machen“. Der Fondak richtet sich an „Kreise, denen die Erzielung einer Mindestverzinsung nicht ausschlaggebend ist“ – fast gewagt aus heutiger Sicht.

DWS, Deka und DIT ziehen nach

Fünf Jahre lang bleiben Fondra und Fondak die einzigen deutschen Fonds. Zum Ultimo 1954 befinden sich 30.900 Fondak-Anteile im Umlauf, die etwa 185 Aktienwerte enthalten. Der Kurs an der Münchner Börse: 334 Mark.

Mitte der fünfziger Jahre dann die erste Konkurrenz: Der Deutsche Investment-Trust (DIT), die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen (DWS) und die Deka betreten die Bühne.

Die Adig reagiert mit dem „Fondis“ (ISIN: DE0008471020), der die meistgehandelten Spezialwerte der deutschen Börsen enthält. Der Erfolg des Fondak ist so durchschlagend, dass er bereits 1957 und dann nochmals 1959 gesplittet wird – die Anteile sind für viele Anleger schlicht zu teuer geworden.

Ende der fünfziger Jahre verwaltet die Adig bereits rund 500 Millionen Mark. Wer 1950 1.000 Mark investierte, darf sich an Silvester 1959 über ein Vermögen von rund 10.900 Mark freuen – eine Verzehnfachung binnen eines Jahrzehnts. Das Wirtschaftswunder hat sein Pendant am Kapitalmarkt gefunden.

1966 gibt es immerhin schon 28 Fonds

Die 1960er Jahre beginnen politisch: Konrad Adenauer versucht mit dem Ersten Vermögensbildungsgesetz der Bevölkerung das Sparen schmackhafter zu machen. 1965 folgt die nächste Innovation der Adig: das „Adig-Aufbaukonto“, der erste deutsche Investmentfondssparplan. Während in einem Bankdepot nur ganze Fondsanteile erworben werden können, ist es nun möglich, Bruchteile von Anteilen zu halten – die Gesellschaft schreibt sie mit einer Genauigkeit von drei Stellen hinter dem Komma gut.

Und die deutsche Fondslandschaft wächst: Historische Zeitungsartikel bezeugen, dass es 1966 immerhin elf Investmentgesellschaften gibt, die zusammen 28 Fonds verwalten. Einige davon gibt es heute noch, manche unter anderem Namen.

Die Commerzbank als Adig-Hauptgesellschafterin dominiert mit sieben Fonds (Adifonds / DE0008471038, Adiropa / DE0008471210, Adiverba / DE0008471061, Fondak / DE0008471012, Fondis / DE0008471020, Fondra / DE0008471004, Tresora / -),

die Deutsche Bank hat ihre DWS mit vier Fonds (Akkumula / DE0008474024, Irenta / -, Intervest / -, Investa / DE0008474008),

die Dresdner Bank ihren DIT mit fünf Fonds (Concentra / DE0008475005, Deutscher Rentenfonds / DE0009766857, Industria / DE0008475021, Thesaurus / DE0008475013, Transatlanta / DE0008475039).

/ DE0009766857, Industria / DE0008475021, Thesaurus / DE0008475013, Transatlanta / DE0008475039). Und bei den Sparkassen gibt es bereits die Deka mit zwei Fonds (Dekafonds / DE0008474503 und Arideka / DE0008474511).

Im Juni 1968 erreicht das Adig-Fondsvermögen erstmals die Milliardengrenze. Beim Fondak gibt es eine Ausschüttung von 2,30 Mark nach 2,10 Mark im Vorjahr – „eine Folge der festen deutschen Aktientendenz“, notiert „Die Zeit“ damals. Aus 1.000 Mark wären 1969 bereits 20.300 Mark geworden.

Die Adig hat längst begonnen, sich zwischen ihren Standorten aufzuteilen: Die Verwaltung mit Marketing und Vertrieb bleibt in München, das Fondsmanagement aber zieht nach Frankfurt, wo seit 1948 die Deutsche Bundesbank sitzt und sich die großen Banken sammeln. Es ist eine pragmatische Entscheidung – die Fondsmanager wollen nah am Puls der Märkte sein.

Bernard Cornfeld sorgt für großen IOS-Skandal

Das Geld sprudelt, und der erste Skandal lässt nicht lange auf sich warten: Bernard Cornfeld stürzt die deutsche Fondslandschaft in ihre erste Krise. Der charmante Amerikaner mit dem breiten Grinsen baut mit seiner IOS (Investors Overseas Services) seit Anfang der 1960er Jahre eine Vertriebsmaschine auf, die die alteingesessenen deutschen Fondsgesellschaften in Staunen versetzt.

Einnehmende Persönlichkeit: Bernard Cornfeld | Bildquelle: IMAGO / ZUMA Press Wire

Seine Vertreter versprechen das Blaue vom Himmel und Renditen, die mathematisch kaum möglich sind. Mit großem Erfolg: 1969 haben die 10.000 IOS-Vertreter rund 300.000 Anleger geworben. Doch die Probleme häufen sich und 1970 platzt die Blase spektakulär. Die IOS-Fonds haben bis zu 43 Prozent verloren, einige Manager sitzen in Untersuchungshaft.

„Dass im Investmentgeschäft nicht gezaubert werden kann, wussten wir als deutsche Investmentmanager von Anbeginn“, kommentiert Wolfgang Reuter von der Union Investment später süffisant. Doch der Schaden ist angerichtet: Das deutsche Publikum hat den Glauben an Aktienfonds verloren.

Die Adig reagiert mit bemerkenswerter Prinzipientreue. Auf einer Pressekonferenz 1970 verkündet sie: Ehemalige IOS-Vertreter werden nicht eingestellt. Sie seien an zu hohe Einkünfte gewöhnt. Stattdessen setzt die Gesellschaft auf Transparenz: „Auch die in der Vergangenheit erzielten Anlageergebnisse können nicht ohne Weiteres auf die Zukunft übertragen werden“ – ein Satz, der nicht unbedingt verkaufsfördernd wirkt, aber unumstößliche Wahrheiten verkündet und heute, so oder ähnlich, in jedem Fonds-Disclaimer zu finden ist.

Die 1970er Jahre: DJE betritt die Bühne

Dem Wirtschaftswunder folgt 1973 die Ölkrise. Der VW-Käfer bleibt sonntags in der Garage, die Menschen entdecken das Fahrrad wieder – und der Fondak sackt ab. Einen historischen Tiefpunkt erreicht er Ende 1974: Der Fondak dümpelt nur noch bei 25 Prozent seines Höchststandes von 1960. Wer im Januar 1970 kaufte, muss 14 lange Jahre warten, bis er seinen Einsatz wiederhat.

Ausgerechnet in diesen bewegten Zeiten wagt Jens Ehrhardt den Sprung in die Selbstständigkeit. Mit seiner Promotion im Gepäck gründet er 1974 DJE (damals noch „Dr. Jens Ehrhardt Vermögensverwaltung“) in Pullach bei München – die erste echte Fondsboutique Deutschlands.

„Die FMM-Methode ist das Herzstück unserer Anlagephilosophie“, sagt Ehrhardt heute. Sie beruhe auf der Erkenntnis, dass nicht nur fundamentale Faktoren die Kursentwicklung beeinflussen, sondern auch monetäre und markttechnische Faktoren eine wichtige Rolle spielen.

1987 bekommt DJE als erster Vermögensverwalter Deutschlands die Erlaubnis, einen bankenunabhängigen Investmentfonds aufzulegen. Ehrhardts Mischfonds hat niedrige Mindestanlagesummen und keinen Ausgabeaufschlag – damals revolutionär. „Der Fonds sollte einen Beitrag zur breiten Aktienstreuung in Deutschland leisten“, erinnert er sich.

Heute verwaltet DJE über 16 Milliarden Euro. Dass Ehrhardt sein Unternehmen abseits des Finanztrubels ansiedelt, ist übrigens kein Zufall. „Das Arbeiten im Grünen hat durchaus seine Vorzüge“, meint Ehrhardt. Es helfe, „etwas emotionsbefreiter und unabhängiger auf das tägliche Wirtschafts- und Börsengeschehen zu schauen. Das schärft den Blick für das Wesentliche“.

Frankfurt etabliert sich als Finanzmetropole

In „Bankfurt“ hingegen durchbricht die Commerzbank 1972 mit ihrem Firmengebäude erstmals die magische 100-Meter-Marke. Die Mainmetropole etabliert sich in den siebziger Jahren immer mehr als internationales Finanzzentrum.

Keine Schönheit, aber nun unter Denkmalschutz: Der Global Tower (braun, rechts neben dem kleineren roten Gebäude) war einst Frankfurts höchstes Gebäude | Bildquelle: IMAGO / Jan Huebner

Und die Konkurrenz wird härter. 1987 warnt die „Wirtschaftswoche“ vor der bevorstehenden EG-Harmonisierung: Ende 1989 soll der freie europäische Wettbewerb kommen. Man rechnet mit einer Invasion ausländischer Gesellschaften.

Im Oktober 1987 crashen mal wieder die Märkte, 13 Großbanken verlieren 5,8 Milliarden Mark. Doch darauf folgt die Wende – politisch wie wirtschaftlich. Im Dezember 1989 fällt die Mauer, und plötzlich kauft „das Ausland, vor allem Japan, wie wild deutsche Aktien“, wie es in einem Zeitungsartikel von damals heißt.

Euphorie an den Märkten – bis der Neue Markt crasht

Der Fondak verdoppelt seinen Kurs binnen zwei Jahren – und an den Märkten bricht Euphorie aus. In den 1990er Jahren explodiert die Zahl der Fondsboutiquen. Eckhard Sauren etabliert sich als Talentscout, der unbekannte Manager aufspürt und groß macht. „Gute Qualität setzt sich durch“ ist sein Credo bis heute.

Kurt von Storch und Bert Flossbach gründen 1998 ihr eigenes Haus in Köln – wie Ehrhardt bewusst abseits der Frankfurter Finanzmeile. „In unserer Industrie ist etwas Distanz nicht schlecht“, sagt von Storch heute. „Sie hilft, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen.“

Die Jahrtausendwende wird zur Zäsur. „Der Internethype, die gewaltigen Erwartungen – und das schmerzhafte Ende des Booms“, erinnert sich Kurt von Storch: „Damals haben wir gelernt, wie wichtig es ist, keine Luftschlösser zu bauen. Sich selbst und seinen Kunden nichts vorzumachen.“

Sondertrikot des HSV zum 55. Fondak-Geburtstag: „11% Adig Fondak“ auf der Brust | Bildquelle: Imago / Chris Emil Janßen

Der Fondak hat sich mittlerweile mehrfach gewandelt. 2002 wird die Adig auf die Cominvest verschmolzen, die als Teil der Commerzbank-Gruppe ungewöhnliche Wege geht, um neue Zielgruppen zu erreichen: 2005, zum 55. Geburtstag des Fondak, spendiert sie dem Hamburger SV eine besondere Trikotwerbung: Die Kicker laufen im Bundesliga-Nordderby gegen Werder Bremen mit der Aufschrift „11 Prozent – Adig Fondak“ auf – weil der Fonds seit 1950 diese durchschnittliche Jahresrendite erreichte.

Doch diese Zahl schmilzt und wird einstellig. Heidrun Heutzenröder führt den Fondak zwar tapfer durch die Finanzkrise, doch von Mitte 2007 bis Frühjahr 2009 verliert er satte 61 Prozent. 2009 geht die Cominvest zu Allianz Global Investors.

Siegeszug der ETFs startet

Parallel zum iPhone treten Exchange Traded Funds (ETFs) ihren Siegeszug an. Ab 2010 steigt die Nachfrage nach den kostengünstigen Alternativen exorbitant. Finanzprofis erkennen schnell: Der ETF-Boom ist nicht mehr aufzuhalten.

„Er lässt sich auf drei Faktoren zurückführen“, analysiert Erik Podzuweit, Gründer von Scalable Capital: „Erstens bieten ETFs breite Diversifikation zu marginalen Kosten. Zweitens bieten digitale Plattformen wie unsere eine optimale Nutzererfahrung. Und drittens gibt es mittlerweile eine immense Auswahl an kostenlosen Finanzbildungsangeboten auf allen Kanälen – egal ob Blogs, Youtube, Podcasts oder Social Media.“

Erik Podzuweit (M.), Gründer von Scalable, beim OMR-Festival 2024 | Bildquelle: Imago / Chris Emil Janßen

Weil sich die traditionelle Finanzbranche anfangs schwer zurechtfindet in der digitalen Welt, entsteht eine neue Generation von Fintech-Unternehmern. „Wir profitieren von einer ganzen Reihe technologischer Sprünge“, erklärt Podzuweit. „Der wirkliche Gamechanger waren Smartphones und Tablets mit intuitiver Benutzerführung. Im Hintergrund sorgen Cloud-Lösungen und clevere Schnittstellen dafür, dass alles reibungslos und sicher läuft. Wir haben heute nicht nur ‚Börse in der Hosentasche‘, sondern unsere App ist ungleich einfacher zu bedienen als klassische Online-Depotzugänge.“

Noch nie war es einfacher, Finanzprodukte zu kaufen. Das Ergebnis: Die Anzahl der Aktienbesitzer in Deutschland ist von 8,4 Millionen im Jahr 2010 auf heute rund 12,1 Millionen gestiegen. Das verwaltete Vermögen steigt beständig: Laut BVI fließen im ersten Halbjahr 2025 47,8 Milliarden Euro in deutsche Publikumsfonds. Satte 28,4 Milliarden Euro davon in ETFs – ein Anteil von 59 Prozent. Der ETF-Anteil am gesamten Fondsvermögen ist auf 24 Prozent geklettert.

Und Deutschland ist mit geschätzt über 600 Milliarden Euro ETF-Vermögen der größte ETF-Markt in Europa. Aktive Manager müssen ihre höheren Kosten immer häufiger erklären. „Die enormen Zuflüsse in ETFs haben die Wachstumsmöglichkeiten der aktiven Industrie beeinträchtigt“, räumt Eckhard Sauren ein. „Ein erfolgversprechender Fondsmanager braucht die Fähigkeiten, sich vom normalen Markt abzuheben. Durch gutes Stockpicking lässt sich langfristig immer noch gutes Alpha-Potenzial erschließen.“

Doch die Branche zeigt sich auch kreativ und setzt vermehrt auf aktive ETFs. „Sie verbinden günstige Kosten mit aktivem Management“, erklärt Jens Ehrhardt, der selbst einen aktiven ETF für den US-Aktienmarkt aufgelegt hat. „Das Beste in beiden Welten – ob ETF oder klassischer Publikumsfonds, in jedem Fall der aktive Ansatz“, jubelt er.

Tatsächlich steigen die Zuflüsse in aktive ETFs rasant an. Und dann gibt es auch noch neue Anlageklassen: Mit Eltif und Evergreen-Strukturen rücken Private Equity, Private Credit und Infrastruktur näher an Privatanleger – doch Angebot und Nachfrage bleiben zurückhaltend. Kurt von Storch: „Sie müssen sehr genau schauen, ob ein Investment zu den Zielen und zur Vermögensstruktur passt. Auch Liquidität ist ein wichtiger Faktor. Insofern sehe ich sie nicht standardisiert in Publikumsfonds.“

Aktuelle Sorgen der Fondsbranche

Die größte Sorge teilen alle: die Konsolidierung. „Deutschland droht zur Kolonie französischer und amerikanischer Gesellschaften zu werden“, warnt Thomas Richter vom BVI: „Es ist Zeit, dass auch hierzulande zwei oder drei große Akteure entstehen.“

Jens Ehrhardt erwartet eine Konsolidierungswelle, getrieben von der Generationenthematik bei mittelständischen Vermögensverwaltern und den steigenden Regulierungskosten: "Size counts! Das Geschäft wird heute von Asset-Management-Gesellschaften aus den USA dominiert, wie Blackrock.“

Die Technologie wird zum entscheidenden Faktor. Laut aktuellen Umfragen nutzen bereits über zwei Drittel der deutschen Asset Manager aktiv KI-Strategien oder planen deren baldige Einführung, um Routineaufgaben wie Marktbeobachtung, Risikoüberwachung und Datenanalyse zu automatisieren.

„KI wird uns in allen Geschäftsbereichen begegnen“, prognostiziert Ehrhardt. „Unsere Effizienz in der Analysearbeit wird steigen. Trotzdem ist für uns der menschliche Kontakt weiterhin ein hohes Gut. Geldanlage ist eng verbunden mit Vertrauen.“ Auch die Nachfolgefrage beschäftigt die Gründergeneration. Die wenigsten Vermögensverwalter können einfach an den Nachwuchs übergeben wie DJE, wo Ehrhardts Sohn Jan bereits seit 2007 zur Geschäftsleitung gehört.

Doch es gibt auch andere Modelle. „Wir haben frühzeitig jüngere Kollegen in Verantwortung genommen“, sagt Kurt von Storch.

Die größte gesellschaftliche Herausforderung bietet gleichzeitig Grund zur Hoffnung für die Fondsbranche: die Altersvorsorge. „Hier hinkt Deutschland anderen Volkswirtschaften deutlich hinterher“, mahnt Richter. Nach BVI-Schätzungen gibt es 30 Millionen Fondssparverträge, zwei Drittel mit aktiven Fonds, ein Drittel mit ETFs.

„Es fehlt an Finanzbildung, heute wie damals“, kritisiert Jens Ehrhardt. „Es braucht zur Ergänzung des staatlichen Rentensystems eine flexible, kapitalbasierte Altersvorsorge, wie zum Beispiel das 401K-Modell in den USA.“

Fondak sieht mit 75 etwas alt aus

Und wie geht’s dem Fondak nach 75 Jahren? Er ist selbst Spiegel der Branche:

Mit jährlichen Kosten von 1,5 Prozent zu teuer für die neue Welt, aber immerhin mit treuen Anlegern.

Das zwei Milliarden Euro schwere Portfolio kommt nicht recht von der Stelle – es performt seit über zehn Jahren unter der Benchmark.

Die Artikel-8-Einstufung nach ESG-Kriterien schränkt die Möglichkeiten zusätzlich ein: Rüstungsaktien waren bis vor Kurzem tabu,

die CO2-Intensität muss weiterhin 20 Prozent besser sein als die Benchmark. Die neuen Manager Stefan Dudacy und Thomas Grillenberger (hier im exklusiven Doppelinterview) stehen vor der Herausforderung, Tradition und Moderne zu verbinden.

75 Jahre nach Erfindung des Fondak steht die deutsche Fondsbranche am Scheideweg. Passive Produkte dominieren die Zuflüsse, die Digitalisierung revolutioniert den Vertrieb, neue Anlageklassen entstehen. Doch die Grundidee von Investmentfonds bleibt bestehen: Auch Kleinanlegern den Zugang zu den Kapitalmärkten zu ermöglichen.

Aus 1.000 Mark im Fondak von 1950 wären 75 Jahre später 521.648,20 Euro (Stand: 30.09.2025, FWW-Daten) geworden. Diese Rechnung gilt es fortzuschreiben – mit welchen Produkten und in welchen Händen auch immer.