Nicolaus Thiele-Dohrmann, Aquila Capital 11.11.2009 Aktualisiert am 27.09.2012 - 17:56 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Geschlossene Fonds aus Holz: Waldinvestoren setzen auf Expertise der Forstwirtschaft

Geldanlagen in Wald sind en vogue. Bevorzugt als geschlossene Fonds konzipiert, erfreuen sich die handfesten Investitionen nun auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Die Folge: wie bei Trendinvestments üblich, explodieren die Beteiligungsangebote am Markt. Damit das eigene Waldinvestment sich nicht als Holzweg erweist, gilt es, das Management des Fonds im Detail zu prüfen.