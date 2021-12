Redaktion 26.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Geschlossene Gesellschaft Darum machen offene Immobilienfonds jetzt dicht

Mehrere offene Immobilienfonds in Deutschland nehmen kein neues Geld von Kunden mehr an. Sie wollen so den gewaltigen Kapitalzustrom bremsen und den Anlagedruck senken, beobachtet Scope Ratings. Denn attraktive Immobilien sind inzwischen rar.