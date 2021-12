Geschlossene Immobilienfonds: „Ab 15 Jahren Laufzeit beginnt der Spaß erst richtig“

Kann sich der Wettbewerb mittlerweile für Ihr Fondsmodell erwärmen?Positive Reaktionen sind zumindest in der Öffentlichkeit immer noch eher selten. Noch sind die traditionellen Fondsmodelle sehr präsent. Ich denke aber, dass wir Ansätze für ein Umdenken beobachten können. In diesem Zusammenhang sehe ich zum Beispiel den Vorstoß von MPC , die Tranche eines geschlossenen Fonds für Honorarberater zu reservieren. Ob Initiatoren, ob Vertrieb - wir müssen alle begreifen, dass hohe Frontup-Gebühren wenig bringen: Ein Fonds, der nur 70 oder 80 Prozent der Anlegergelder investiert, hat eine zu niedrige Substanzquote, um auch in schwierigen Zeiten ordentlich performen zu können.Für Einmalanleger veranschlagen Sie 5 Prozent Agio, bei den Ansparern sind es 8 Prozent. Von anderen Marktteilnehmern wird kritisch angemerkt, dass durch die Bestandsvergütungsmodelle der Vertrieb letztlich mehr Provision erhält als bei den konventionellen Frontup-Lösungen.Mit Verlaub, das ist völliger Unsinn, zumindest bei unserem Fonds. Bei 0,3 Prozent jährlicher Bestandsprovision kommen Sie bei 20-jähriger Laufzeit und inklusive Agio je nach Beteiligungsmodell auf insgesamt 11 oder 14 Prozent Gesamtprovision. Das ist nicht mehr als bei den traditionellen Fonds Das Entscheidende ist aber, dass die laufende Vergütung nicht zu Lasten der Anleger geht, sondern aus den erwirtschafteten Erträgen dargestellt wird. Einfach nur Provisionsmodelle aufzuaddieren, ist eine Milchmädchenrechnung.