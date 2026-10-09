Stabil in Krisen: Radja Reichert über Nahversorgungsimmobilien
DAS INVESTMENT: Wie hat sich die Assetklasse Nahversorgungsimmobilien in den vergangenen Jahren entwickelt – gerade vor dem Hintergrund eines insgesamt schwierigen Marktes?
Radja Reichert: Bei der Nahversorgung geht es nicht nur um die Immobilien selbst, sondern auch um die Standorte, die für die Mieter enorm wichtig sind. Das muss man differenziert betrachten. Deshalb sehen wir auch sehr lange Mietvertragslaufzeiten, weil sich die Betreiber ganz gezielt und langfristig an etablierte Standorte binden wollen. Im Vergleich zu klassischen Büroimmobilien oder Shoppingcentern ist Nahversorgung deutlich weniger konjunkturabhängig. Das zeigt sich in einer sehr stabilen Entwicklung über die vergangenen zehn, 15, 20 Jahre. Im Vergleich zu vielen anderen Immobiliensegmenten hat sich die Nahversorgung über viele Jahre als vergleichsweise robust gegenüber konjunkturellen Schwankungen erwiesen.