DAS INVESTMENT: Wie hat sich die Assetklasse Nahversorgungsimmobilien in den vergangenen Jahren entwickelt – gerade vor dem Hintergrund eines insgesamt schwierigen Marktes? Radja Reichert: Bei der Nahversorgung geht es nicht nur um die Immobilien selbst, sondern auch um die Standorte, die für die Mieter enorm wichtig sind. Das muss man differenziert betrachten. Deshalb sehen wir auch sehr lange Mietvertragslaufzeiten, weil sich die Betreiber ganz gezielt und langfristig an etablierte Standorte binden wollen. Im Vergleich zu klassischen Büroimmobilien oder Shoppingcentern ist Nahversorgung deutlich weniger konjunkturabhängig. Das zeigt sich in einer sehr stabilen Entwicklung über die vergangenen zehn, 15, 20 Jahre. Im Vergleich zu vielen anderen Immobiliensegmenten hat sich die Nahversorgung über viele Jahre als vergleichsweise robust gegenüber konjunkturellen Schwankungen erwiesen.

“ Selbst in einer Ausnahmesituation wie Corona waren die Supermärkte immer geöffnet.

Ein Supermarkt zieht selten um oder schließt komplett…



Reichert: Genau. Wir schließen regelmäßig Mietverträge mit neuen Märkten teilweise über 15 Jahre und mehr ab, weil sich die Betreiber sehr genau überlegen, wo sie hinwollen, und dann langfristig an diesem Standort bleiben. Auch wenn sich das Umfeld verändert, bleibt der Standort meist bestehen – manchmal wechselt lediglich die Marke, die den Markt betreibt. Selbst in einer Ausnahmesituation wie Corona waren die Supermärkte immer geöffnet.

Wobei gesellschaftliche Veränderungen sicherlich auch das Einkaufsverhalten beeinflussen. Welche Trends spielen für Ihr Portfolio eine Rolle?



Reichert: Die Bevölkerung wird älter, und ältere Menschen geben tendenziell mehr Geld für hochwertige Lebensmittel aus. Außerdem gibt es immer mehr Singlehaushalte, die gezielter einkaufen. Hinzu kommt: Wohnraum in den Städten wird immer teurer. Viele Menschen ziehen deshalb ins Umland – und damit steigt die Kaufkraft in diesen Regionen. Das ist ein langfristiger Trend, der über Jahrzehnte anhalten dürfte.

Haben Sie bestimmte Regionen im Fokus?



Reichert: Um Regionen geht es uns explizit nicht, sondern um das jeweilige Einzugsgebiet: Wie hoch ist die Kaufkraft vor Ort, wie sieht die Wettbewerbssituation aus? Dafür haben wir ein eigenes Team, das mit Marktdaten arbeitet, aber beispielsweise auch eigene Begehungen und Zählungen vor Ort durchführt. Auf der Mieterseite streuen wir zudem bewusst zwischen Vollsortimentern wie Edeka oder Rewe und Discountern. Beim aktuellen Fonds ist geplant, rund 20 Standorte quer durch Deutschland zu erwerben.

Wer investiert in Ihre Fonds?



Reichert: Wir haben sowohl ein institutionelles als auch ein Retail-Geschäft. Im Retail-Bereich sind unsere Anleger überwiegend Privatanleger und vereinzelt Family Offices – klassisch vertrieben über Finanzberater, Vermögensverwalter und Banken. Der Markt ist insgesamt deutlich stärker reguliert als früher, und die Anleger sind spürbar informierter. Das begrüße ich sehr. In unseren Anleger-Webinaren bekomme ich sehr spezifische Fragen zu Strategie, Ausschüttungen und geplanten Exits. Man merkt, dass sich die Kunden wesentlich intensiver mit den Konzepten auseinandersetzen und genau verstehen wollen, worin sie investieren. Das ist aus meiner Sicht eine sehr positive Entwicklung.

Was unterscheidet den aktuellen Fonds vom Vorgänger?



Reichert: Konzeptionell sind die Fonds sehr ähnlich und folgen einem bewährten Ansatz: Wir sammeln zunächst als Blindpool Kapital ein, kaufen dann sukzessive Bestandsobjekte quer über Deutschland verteilt, bewirtschaften sie etwa sechs Jahre und verkaufen das Portfolio am Ende. Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Ausschüttung: Der 08er-Fonds startete konservativ kalkuliert mit jährlich 3 Prozent nach Steuern und konnte während der Platzierung auf 4 Prozent angehoben werden. Beim 09er starten wir direkt mit 4 Prozent nach Steuern. Strukturell investiert der neue Fonds zudem über ein Sondervermögen, was für den Anleger zu einer Nettoausschüttung führt.

Sie haben zwischendurch eine zweijährige Vertriebspause eingelegt, warum?



Reichert: Der fünfte Fonds wurde in einer Hochphase des Marktes mit sehr hohen Einkaufsfaktoren verkauft. Für die Anleger haben wir eine Rendite von etwa 13 Prozent pro Jahr erzielt. Der bereits freigegebene Nachfolgefonds wäre zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll gewesen, weil die Einkaufspreise zu hoch waren. Deshalb haben wir bewusst zwei Jahre gewartet, bis sich die Preise wieder auf einem gesünderen Niveau eingependelt hatten. Das war im Sinne unserer Anleger, hat den Vertriebsstart des achten Fonds anfangs aber deutlich erschwert. Beim aktuellen Fonds ist das anders: Der 09er liegt zum gleichen Zeitpunkt nach Vertriebsstart etwa 60 Prozent vor seinem Vorgänger.

Der offene Immobilienfonds von Habona hat die Rücknahmen ausgesetzt. Spüren Sie von der Krise dieses Segments auch etwas bei Ihren geschlossenen Produkten?



Reichert: Es kommen sicherlich vereinzelt Fragen aus dem Vertrieb. Aber Kunden, die unsere geschlossenen Fonds zeichnen, entscheiden sich ganz bewusst für diese Struktur, die sich ja sehr deutlich von einem offenen Fonds unterscheidet.

Scope hat in der jüngsten Analyse zu geschlossenen AIF die Rendite als eine Vertriebshürde bezeichnet. Warum sollten Anleger ihr Kapital über Jahre in einem geschlossenen Fonds binden, wenn es liquidere Alternativen gibt, die mindestens ebenso viel abwerfen?



Reichert: Die Frage ist berechtigt. Ein geschlossener Fonds ist bewusst kein liquides Investment und richtet sich an Anleger, die ihr Kapital über mehrere Jahre binden können. Dafür investieren sie in ein klar definiertes Immobiliensegment mit laufenden Mieteinnahmen und einer geplanten Veräußerung des Portfolios am Ende der Laufzeit. Indexierte Mietverträge können dabei steigende Preisniveaus zumindest teilweise in die Mietentwicklung übertragen. Hinzu kommt der Zugang zu einem Immobiliensegment mit Mietern wie Edeka, Rewe oder Netto, das für Privatanleger direkt nur schwer investierbar ist.