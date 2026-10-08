Geschlossene Immobilienfonds: Wie sich der Markt entwickelt hat
Vom Milliardenmarkt in die Nische: Während der Markt mit geschlossenen Immobilienpublikumsfonds in den Nullerjahren – vor der Finanzkrise – boomte, fristen die Fonds mittlerweile ein Nischendasein. Insgesamt haben Anleger Zahlen der Rating-Agentur Scope zufolge im vergangenen Jahr 305 Millionen Euro in entsprechende Strategien investiert – ein Rückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 lag das platzierte Eigenkapital, also die von Investoren investierte Summe, noch bei 870 Millionen Euro.