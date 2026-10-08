Vom Milliardenmarkt in die Nische: Während der Markt mit geschlossenen Immobilienpublikumsfonds in den Nullerjahren – vor der Finanzkrise – boomte, fristen die Fonds mittlerweile ein Nischendasein. Insgesamt haben Anleger Zahlen der Rating-Agentur Scope zufolge im vergangenen Jahr 305 Millionen Euro in entsprechende Strategien investiert – ein Rückgang von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 lag das platzierte Eigenkapital, also die von Investoren investierte Summe, noch bei 870 Millionen Euro.

Entsprechend verhalten fällt auch das Neuangebot aus: Mit 369 Millionen Euro rutschte das prospektierte Zielkapital, also das Geld, das die Anbieter mit ihren Fonds einsammeln wollten, im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge unter 400 Millionen Euro. Vor der Zinswende hatte es noch an der Milliardenmarke gekratzt. Insgesamt hat die Bafin 2025 zehn neue Produkte zum Vertrieb zugelassen – zehn weniger als im Vorjahr.

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Stephanie Lebert von Scope sieht für den jüngsten Rückgang verschiedene Gründe – allen voran die Zurückhaltung privater Anleger. „Die harte Konkurrenz durch Alternativanlagen wie deutsche Staatsanleihen, Tages- oder Festgeld wird hier sichtbar.“ Hinzu komme die schwierige Situation an den Immobilienmärkten, die das bei geschlossenen Fonds dominierende Segment geschwächt habe. Auch die Konkurrenz durch Eltifs mache sich bemerkbar, Anleger haben bei illiquiden Assets mehr Auswahl.

Skandale hemmen Vertrieb

Ein weiterer Grund: Schlechte Nachrichten und Insolvenzen im Markt für geschlossene Fonds in den vergangenen Monaten und Jahren hätten Anleger zusätzlich verunsichert. Jüngstes Beispiel ist der Skandal um die Deutsche Finance Group. Ein Fonds, der sein Geld in den Bau eines Labor- und Geschäftshauses in Boston gesteckt hat, soll vor der Pleite stehen. Den 1.200 Anlegern droht der Totalverlust, es geht um knapp 60 Millionen US-Dollar. Bei weiteren Fonds fehlen aktuelle Jahresberichte, die Bafin hat einen Sonderbeauftragten in das Münchner Investmenthaus geschickt.

Kein leichtes Fahrwasser für Anbieter, die aktuell neue Fonds an den Start bringen. „Dass Anleger verunsichert sind, ist erst mal normal und rational, denn es hat ja Verluste gegeben in dem Markt“, sagt Simon Schmidt, der beim auf US-Immobilien spezialisierten Investmenthaus US Treuhand die strategische Weiterentwicklung verantwortet. Der Anbieter ist auf geschlossene US-Immobilienfonds für deutsche Privatanleger spezialisiert und seit 1995 am Markt. Jüngst hat US Treuhand den Vertrieb des geschlossenen Publikums-AIF UST XXVII gestartet, der in Gewerbeimmobilien in wirtschaftsstarken Metropolregionen der USA investieren soll.

„Anleger sollten darauf achten, dass der Anbieter sein Asset wirklich versteht“, meint Schmidt und verweist auf den Track Record des Unternehmens. Seit Gründung wurden 17 Fonds aufgelöst – 16 davon mit einem Plus für die Anleger. Im Schnitt hätten Anleger bei den 13 Bestandsimmobilienfonds eine Wertentwicklung von jährlich 10,6 Prozent erzielt – bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Ausgabeaufschlag.

Niedriger fiel die Rendite mit 7,7 Prozent pro Jahr bei den drei erfolgreich aufgelösten Projektentwicklungsfonds aus. Nicht eingerechnet ist dabei das Fondsinvestment in ein Businesshotel in Chicago, bei dem Anleger nur etwa ein Drittel ihres Geldes wiedersahen. Die Auflösung fiel in die Corona-Zeit. „Die Pandemie haben wir nicht kommen sehen – das hat keiner“, so Schmidt. Gewisse Risiken könne man nicht ausschließen, das gehöre zum Investment.

Grundsätzlich agiere das Unternehmen konservativ. So kämen Projektentwicklungen für US Treuhand aktuell nicht infrage: „Im Moment ist ein Neubau mindestens doppelt so teuer wie eine modernisierte Bestandsimmobilie, die schon vermietet ist“, erklärt Vertriebsleiter Fabian Frenz. Zudem betonen die Frankfurter, dass das Management immer mit mindestens 11 Prozent eigenem Kapital an den Immobilien beteiligt sei. Investiert werde nur, wenn man wirklich Chancen sehe. Zwischen 2010 und 2018 hat das Investmenthaus keine neuen Fonds aufgelegt.

„Richtiger Zeitpunkt, um zu investieren“

Derzeit sei das Einstiegsfenster aber ideal: „Wir sehen aktuell ein Marktumfeld, das wir in dieser Form seit der Finanz- und Immobilienkrise im Jahr 2008 nicht erlebt haben: attraktive Kaufpreise für hochwertige Bestandsimmobilien, sehr gute Wirtschaftsdaten in ausgewählten Metropolregionen und eine Neubautätigkeit, die im US-Büromarkt quasi völlig zum Erliegen gekommen ist“, sagt Geschäftsführer Volker Arndt.

Der neue Fonds soll in Gewerbeimmobilien in wirtschaftsstarken Metropolregionen investieren, die wachsen und breit aufgestellt sind. Geplant sei, zwei bis drei Objekte anzukaufen. Eine Beteiligung steht schon fest: So soll der Fonds in ein Bürohaus im Großraum Dallas investieren, das sich bereits im Eigentum der US-Schwestergesellschaft Estein USA befindet.

Aber nicht nur jenseits des Atlantiks sehen Immobilieninvestoren aktuell Chancen: Jamestown, traditionell auch auf dem US-Immobilienmarkt unterwegs, hat im Januar dieses Jahres seinen ersten geschlossenen Europa-Fonds aufgelegt. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in Immobilien zu investieren, weil die Preise gesunken sind“, sagt Geschäftsführer Fabian Spindler. Es gebe nun gute Investitionsmöglichkeiten, weil gute Immobilien auf dem Markt seien.

Der neue geschlossene Publikums-AIF, der sich explizit an Privatanleger richtet, setzt auf vier Kernmärkte: Deutschland, die Niederlande, Spanien und Portugal. Etwa 60 Prozent des Volumens soll in Einzelhandel, Büro oder gemischt genutzte Objekte fließen, der Rest in andere Segmente wie Wohnen. Geplant seien drei bis fünf Objekte im Portfolio. Als erste Immobilie wurde ein Häuserkomplex in Berlin in der Nähe der Hackeschen Höfe erworben. Das Gebäude wird gemischt genutzt, als Bürofläche, für Einzelhandel und Gastronomie sowie Wohnen. Für das zweite Objekt schaue man sich im Ausland um, erklärt Fabian Spindler.

Investoren können sich ab 10.000 Euro beteiligen – deutlich weniger als bei den US-Fonds, für die eine Mindestanlage von 30.000 US-Dollar erforderlich ist. Die Zielgröße liegt bei rund 50 Millionen Euro Fondseigenkapital. Geplant seien jährliche Ausschüttungen von zunächst 3 Prozent bis Ende 2026, ab dem 1. Januar 2027 sollen es 5 Prozent sein. Nach dem Verkauf der Immobilien sollen Anleger 110 Prozent ihrer Einlage erhalten, darüber hinausgehende Erlöse werden im Verhältnis zwei Drittel zu einem Drittel zwischen Anlegern und Jamestown aufgeteilt. Die geplante Laufzeit beträgt sieben bis zwölf Jahre.

Nahversorgung im Fokus

Ausschließlich auf den deutschen Immobilienmarkt und dazu auf eine spezielle Nische setzt dagegen Habona Invest. Das Haus legt den Fokus auf Nahversorgung und soziale Infrastruktur in Deutschland. Kürzlich ging der geschlossene AIF Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 in den Vertrieb. Insgesamt 50 Millionen Euro will Habona von Anlegern einsammeln. Das Geld soll in den Kauf von Nahversorgungszentren und Supermärkten fließen.

Das Produkt ist als sogenannter Blindpool-Fonds konzipiert, bei Vertriebsstart standen also die Investitionsobjekte noch nicht fest. Eine Supermarktimmobilie wurde aber bereits angekauft, weitere befänden sich in der Ankaufsprüfung. Habona erwartet Ausschüttungen von 4 Prozent nach Steuern im Jahr, der Gesamtmittelrückfluss nach sechs Jahren soll 130 Prozent nach Steuern betragen.

„Nahversorgung ist gegenüber anderen Immobiliensegmenten wie klassischen Büroimmobilien deutlich weniger konjunkturabhängig“, sagt Vertriebsleiter Radja Reichert. Selbst in einer Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie seien Supermärkte immer geöffnet gewesen. Einkaufen müssen die Menschen eben immer. Ganz trivial sei die Auswahl geeigneter Standorte dennoch nicht: Faktoren wie demografischer Wandel und Suburbanisierung spielen eine Rolle, hinzu kommt die Wettbewerbssituation vor Ort.

Zur Risikostreuung setzt Habona auf eine Mischung aus Discountern und Vollsortimentern. Infrage kommen nur Bestandsimmobilien, die „ab dem ersten Tag Mieteinnahmen liefern“. Projektentwicklungsrisiken wolle man nicht im Portfolio haben, sagt Reichert. Insgesamt sollen etwa 20 Immobilien ins Portfolio.

Damit zählt der Fonds zu den risikogemischten Strategien, die gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in mindestens drei Objekte investieren oder eine diversifizierte Mieterstruktur aufweisen müssen. Laut Scope dominieren diese Produkte die Neuauflagen, da das „reduzierte Anforderungen im Vertrieb, zum Beispiel in Bezug auf die Höhe der Mindestanlagesumme“ mit sich bringe.

So oder so sollten Anleger die Risiken aber nicht unterschätzen, sagt Scope-Analystin Lebert: „Geschlossene Publikums-AIF sind unternehmerische Beteiligungen an Sachwerten wie Immobilien, erneuerbaren Energien oder Infrastruktur. Anleger werden zu Mitunternehmern.“ Das biete Chancen, gehe aber auch mit Risiken wie dem Totalverlust einher. Außerdem kommen Anleger während der Laufzeit nicht an ihr Geld.

Geschlossene Fonds kämpfen nicht mit Rückgabedruck

Viele Branchenexperten halten geschlossene Strukturen dennoch für die bessere Wahl, um in illiquide Assets wie Immobilien zu investieren. „Der geschlossene Fonds entspricht in seiner Ausgestaltung mehr dem Charakter eines illiquiden Investments als ein offener Immobilienfonds“, sagt Stefan Loipfinger, Experte für den grauen Kapitalmarkt und früherer Fondsanalyst. Der Verkauf ist während der Laufzeit höchstens über die Börse möglich – in der Regel mit Preisabschlägen. Was oft als Nachteil gesehen wird, ist für Anbieter – und letztlich auch Anleger – aktuell ein Vorteil: „Geschlossene Publikums-AIF sind – anders als offene Immobilienfonds – durch ihre geschlossene Struktur momentan nicht dem Rückgabedruck seitens der Anleger ausgesetzt, was sie im aktuellen Marktumfeld nicht zu Verkäufen zwingt“, erläutert Scope-Analystin Lebert. Das schützt Anbieter und Anleger vor Notverkäufen und Abwertungen.

Als Ersatz für die gebeutelten offenen Immobilienfonds können geschlossene AIF dennoch nicht herhalten, denn für den typischen Kleinanleger sind die Fonds nicht geeignet. Die Investition sei eher für vermögende Privatanleger sinnvoll, „die unter Diversifikationsaspekten langfristig investieren wollen und während dieser Zeit auf ihr Kapital verzichten können“, sagt Lebert. Anleger müssen in der Regel fünfstellige Beträge investieren.

Verbraucherschützer mahnen zudem, die Kosten im Blick zu haben. Investoren zahlen in der Regel einen Ausgabeaufschlag, sogenannte Initialkosten, eine laufende Vergütung sowie erfolgsabhängige Gebühren – meist summiert sich das auf einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz des Anlagebetrags. Anbieter verweisen dabei gerne auf Vergleichswerte: Auch der Kauf einer Immobilie verursache hohe Nebenkosten.

Knackpunkt Rendite

Um bei Anlegern zu punkten, muss aber auch die Rendite stimmen. „Genau dieser Punkt hemmt aktuell den Vertrieb beziehungsweise die Auflage und das Fundraising“, meinen die Scope-Analysten. „Gerade bei langfristigen Anlagen in illiquide Vermögenswerte, für deren Entwicklung aktuell hohe Unsicherheiten bestehen, müssen die Produkte eine attraktive Risikoprämie bieten, um auf eine Nachfrage bei den Anlegern zu treffen“, so Analystin Lebert. Für Core-Immobilien sieht Scope als Mindestanforderung eine Risiko- und Liquiditätsprämie von 400 bis 600 Basispunkten, die auf eine sichere, liquide Referenzanlage wie die Bundesanleihe-Rendite aufgeschlagen wird.

Die zehn im vergangenen Jahr neu auf den Markt gebrachten Fonds weisen laut Scope im mittleren Szenario jährliche Durchschnittsrenditen von 3,6 Prozent bis 6,6 Prozent aus – das sei kaum ausreichend. „Liquidere Investments bieten attraktivere Renditen mit den Vorzügen der flexiblen Verfügbarkeit“, so Lebert. Die Anbieter argumentieren, dass diese Szenarien teils sehr konservativ gerechnet würden. Das sei insbesondere bei Blindpool-Fonds so vorgegeben.

Für Radja Reichert von Habona zählt zudem die Allokation im Portfolio, Anleger hätten durch Indexregelungen mit Mietern einen „realen Sachwert mit eingebautem Mechanismus zur Inflationsabsicherung“. Dennoch: Scope rechnet damit, dass sowohl das Angebots- als auch das Platzierungsvolumen 2026 unter der 500-Millionen-Euro-Marke bleiben werden.

Fondsexperte Stefan Loipfinger sieht auch den Anlegerschutz als Hemmnis: Der jüngste Skandal um die Deutsche-Finance-Fonds „mag für sich genommen individuelles Versagen sein“, so Loipfinger. „Aber die weiteren Dramen um Project, Dii, Immac, PI-Fonds oder Hep zeigen sehr eindringlich, wie wenig Schutz das KAGB und die Finanzaufsicht letztendlich für die Anlegerinnen und Anleger bewirken.“ Bei der Einführung des Gesetzes im Jahr 2013 seien die Regeln offener Fonds zu stark auf AIFs übertragen worden, „obwohl dort einige Dinge sinnvollerweise anders geregelt werden müssten“, meint Loipfinger. Als ein Beispiel nennt er Renditeerwartungen und Risikoeinstufungen: „Illiquide Assets können nicht nach dem Schema der börsengehandelten Produkte bewertet werden. Volatilitäten sind hier die völlig falsche Bewertungsgrundlage.“

Bei mehrstufigen Konstruktionen mit drei oder vier Gesellschaftsebenen – anders als bei klassischen Wertpapierfonds – müssten laut Loipfinger außerdem die Haftungssummen der KVGs deutlich höher ausfallen. Zudem würden bei diesen mehrstufigen Konstruktionen nicht alle Kosten transparent genug ausgewiesen. Punkte, bei denen der Gesetzgeber nachbessern müsste – und die nach dem jüngsten Skandal an Aufmerksamkeit gewinnen könnten.

Die Anbieter, die aktuell mit Produkten auf Kundenfang gehen, geben sich derweil optimistisch: Radja Reichert von Habona spricht von einem „sehr dynamischen Vertriebsstart“ des aktuellen Fonds. Bei US Treuhand sei der Vertrieb „wie erwartet angelaufen“, allerdings stehe der große Aufschlag noch bevor, wenn alle Unterlagen an die Vertriebspartner ausgeliefert sind. Die Chancen seien da – ob die Anleger sie nach den jüngsten Skandalen ergreifen, muss sich noch zeigen.