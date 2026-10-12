UST 27: Warum US Treuhand jetzt auf US-Büroimmobilien setzt
DAS INVESTMENT: Bei geschlossenen Immobilienfonds gab es jüngst immer wieder Skandale. Spüren Sie eine erhöhte Verunsicherung bei Vertriebspartnern und Anlegern?
Simon Schmidt: Dass Anleger verunsichert sind, ist erstmal normal und rational, denn es hat ja Verluste gegeben in dem Markt. Mit Immobilien Geld zu verdienen war eine Zeitlang relativ einfach. Dann kam die Zinswende und damit steigen die Anforderungen an das Asset Management enorm. Dass ein Projekt nicht läuft wie geplant, kann jedem Anbieter passieren.
Allerdings gibt es auch Dinge, auf die Anleger achten sollten. Wichtig ist, dass der Anbieter sein Asset wirklich versteht. Wir haben einen langen Track Record ausschließlich in US-Immobilien und bleiben unserem Markt treu. Und man muss prüfen, wie es um die Interessengleichheit zwischen Anbieter und Anleger steht. Unser Unternehmensgründer und Lead-Investor Lothar Estein bringt grundsätzlich mindestens 11 Prozent Eigenkapital in jede Immobilieninvestition ein und bleibt über die gesamte Laufzeit des jeweiligen Fonds beteiligt.