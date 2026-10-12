DAS INVESTMENT: Bei geschlossenen Immobilienfonds gab es jüngst immer wieder Skandale. Spüren Sie eine erhöhte Verunsicherung bei Vertriebspartnern und Anlegern? Simon Schmidt: Dass Anleger verunsichert sind, ist erstmal normal und rational, denn es hat ja Verluste gegeben in dem Markt. Mit Immobilien Geld zu verdienen war eine Zeitlang relativ einfach. Dann kam die Zinswende und damit steigen die Anforderungen an das Asset Management enorm. Dass ein Projekt nicht läuft wie geplant, kann jedem Anbieter passieren. Allerdings gibt es auch Dinge, auf die Anleger achten sollten. Wichtig ist, dass der Anbieter sein Asset wirklich versteht. Wir haben einen langen Track Record ausschließlich in US-Immobilien und bleiben unserem Markt treu. Und man muss prüfen, wie es um die Interessengleichheit zwischen Anbieter und Anleger steht. Unser Unternehmensgründer und Lead-Investor Lothar Estein bringt grundsätzlich mindestens 11 Prozent Eigenkapital in jede Immobilieninvestition ein und bleibt über die gesamte Laufzeit des jeweiligen Fonds beteiligt.

Laut Scope ist das Angebot für geschlossene Fonds stark eingebrochen. Woran liegt das?



Schmidt: Das Volumen der klassischen geschlossenen Publikums-AIFs ist tatsächlich deutlich zurückgegangen – von rund 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf zuletzt etwa 438 Millionen Euro. Gleichzeitig muss man sehen, dass sich der Markt für Private-Markets-Anlagen strukturell verändert hat. Früher wurden illiquide Anlageklassen wie Immobilien, Private Equity oder Infrastruktur für Privatanleger vor allem über geschlossene Publikums-AIFs angeboten. Heute werden solche Anlagen zunehmend auch über Eltifs zugänglich gemacht. Diese haben zuletzt rund eine Milliarde Euro eingesammelt. Nimmt man beide Bereiche in den Blick, bewegt sich das Volumen damit wieder in einer Größenordnung von rund 1,5 Milliarden Euro.



Der Teil des Marktes ist also nicht verschwunden, sondern wird heute über andere Strukturen zugänglich gemacht. Deshalb greift es aus meiner Sicht zu kurz, allein auf den Rückgang der klassischen geschlossenen Publikums-AIFs zu schauen. Verändert hat sich vor allem, wie Private-Markets-Anlagen für Privatanleger strukturiert und angeboten werden.

Sie setzen auf US-Immobilien. Wie hat sich der Markt in den vergangenen Jahren entwickelt?



Fabian Frenz: Man spricht immer von dem US-Immobilienmarkt, dabei sind es eigentlich ganz viele Teilmärkte – wir haben 50 Bundesstaaten in den USA mit völlig eigenen Rahmenbedingungen, von Steuern bis zu Lebenshaltungskosten. Dazu kommen die unterschiedlichen Nutzungsarten: Wohnen, Logistik, Einzelhandel, Büro. Bei der Zinswende 2022 sind die Kaufpreise für alle Nutzungsarten gesunken – außer im Bereich Logistik, den der Online-Handel gezogen hat. Gerade im Bürosegment liegen wir seit der Zinswende unter dem Preisniveau von 2007. Das schafft aus unserer Sicht gute Einstiegsgelegenheiten, deshalb konzentrieren wir uns aktuell auf Büroimmobilien.

Sie schauen sich aktuell in Metropolregionen statt in Innenstädten um. Warum?



Frenz: Auch in den USA gibt es den Trend, dass die Menschen ihren Arbeitsort näher am Wohnort haben wollen. Es will nicht mehr jeder in die Großstadt pendeln, viele Unternehmen ziehen ins Umland. Innenstadtbüros haben bei den Preisen teils Einbrüche von 50 bis 60 Prozent gesehen, deshalb fühlen wir uns in den Vorstädten wohler. Insgesamt sehen wir im Büromarkt eine „Flucht in Qualität“. Ältere Gebäude aus den 80er- und 90er-Jahren mit Sanierungsstau tun sich schwer, neue Mieter zu finden, wenn Verträge auslaufen. Modernisierte Immobilien mit guter Ausstattung haben dagegen Aufwind – auch, weil es nicht so viele davon gibt. Der Neubau ist auf einem Tiefpunkt seit 1990.

Ihr neuer Fonds, der UST 27, hat seine erste Immobilie in Dallas gekauft. Wie wählen Sie die Standorte aus?



Frenz: Uns sind Zuwanderung, moderate Lebenshaltungskosten und eine diversifizierte Wirtschaft wichtig. Die Metropolregion Dallas zählt heute rund 8,5 Millionen Einwohner – 1983 waren es 2,7 Millionen. Anders als etwa Detroit hängt Dallas nicht an einer einzigen Branche, die Wirtschaft ist sehr vielfältig. Seit 2018 sind mehr als 100 Unternehmen in die Region gezogen, nicht zuletzt, weil Texas auf Bundesstaatenebene keine Einkommensteuer erhebt.

Welche Standorte haben Sie noch im Blick?



Frenz: Wir schauen uns im Süden und Südosten der USA um – wegen geringerer Energiekosten, oft vorteilhafter Besteuerung und Zuwanderung. Wichtig ist uns dabei immer, dass eine neue Immobilie zur ersten passt, was Preisniveau und Objektqualität angeht. Es kann sein, dass wir am selben Standort eine zweite Immobilie kaufen - sie kann jedoch auch an einem völlig anderen Standort liegen. Wir diversifizieren über den Standort und auch über den Mietermix.

Kommen für den neuen Fonds auch Projektentwicklungen infrage?



Frenz: Wir schauen immer, wo wir die besten Chancen bei möglichst geringem Risiko sehen. Aktuell würden wir keine Projektentwicklungen machen, weil sich das einfach nicht rechnet. Die Kosten für einen Neubau sind im Moment etwa doppelt so hoch wie für eine bereits vermietete, modernisierte Bestandsimmobilie ohne Sanierungsstau. Bei einem Neubau müsste ich außerdem Mieten verlangen, die doppelt so hoch sind wie am Bestand – sonst lohnt sich das Investment nicht.

Der Fonds startet als sogenannter Blindpool mit einer bekannten ersten Immobilie. Wie sieht es mit den Kosten aus?



Frenz: Nebenkosten fallen bei praktisch jedem Sachwertinvestment an, ob nun bei uns oder etwa bei einer Direktinvestition in eine Eigentumswohnung mit Maklerprovision, Notarkosten und Grunderwerbsteuer. Bei uns liegt die Investitionsquote bei rund 89,5 Prozent, mit vollem Agio von 5 Prozent kommen wir auf etwas über 15 Prozent Nebenkosten insgesamt.



Schmidt: Bei den Kosten muss man genau auf die Bezugsgröße schauen. Seit Einführung des KAGB werden auch bei geschlossenen Publikums-AIFs die Kosten nach regulatorisch vorgegebenen Maßstäben ausgewiesen und auf den Nettoinventarwert des Fonds bezogen. Dadurch können die ausgewiesenen Prozentsätze bei unterschiedlichen Kapitalstrukturen ein verzerrtes Bild vermitteln.



Beim Pinnacle Tower, der ersten Immobilie des neuen Fonds, finanzieren wir beispielsweise rund 60 Prozent über Fremd- und 40 Prozent über Eigenkapital. Eine laufende Kostenquote von zwei Prozent auf dieser Basis entspricht bezogen auf das gesamte Investitionsvolumen rechnerisch nur rund 0,8 Prozent. Bei offenen Immobilienfonds beispielsweise ist die Struktur eine andere: Sie müssen Liquidität für Rückgaben vorhalten und können weniger Fremdkapital einsetzen. Deshalb sind die ausgewiesenen Kostenquoten nicht ohne Weiteres eins zu eins vergleichbar.

Die Zielrendite liegt im mittleren/optimistischen Szenario bei jährlich 4 bis 6 Prozent – das ist kaum mehr als sichere Alternativen bieten. Warum sollten Anleger ihr Kapital dennoch so lange binden?



Schmidt: Die Angaben im Prospekt basieren auf einem Blindpool und entsprechend konservativen Annahmen für den US-Büromarkt. Inzwischen ist mit dem Pinnacle Tower das erste konkrete Investment bekannt. Würde der Fonds ausschließlich aus diesem Objekt bestehen, läge die prognostizierte Rendite bei rund 13 bis 14 Prozent jährlich. Mit weiteren Immobilien kann sich dieser Wert entsprechend verändern. Historisch lagen unsere aufgelösten Bestandsimmobilienfonds bei rund 10,6 Prozent pro Jahr nach Kosten.

Über die Interviewten Simon Schmidt leitet bei US Treuhand die strategische Geschäftsentwicklung. Zuvor war er unter anderem für die Private-Market-Plattform Portagon tätig.