Geschlossene Solarfonds: Förderung in Frankreich wird gesenkt

„Es gibt genügend Anlagen am Markt, bei denen die Netzeinspeisung bereits vollständig beantragt wurde“, sagt Geschäftsführerin und Fondsmanagerin Antje Grieseler. Ihr Fonds habe in den vergangenen Wochen bereits ausreichend Projekte für die aktuelle Beteiligung gesichert. „Sogar für einen nachfolgenden Fonds würde unsere derzeitige Pipeline an bereits beantragten Projekten ausreichen“, so Grieseler.Darüber hinaus planen die beiden Ministerien nach eigenen Angaben, im Herbst 2010 in Zusammenarbeit mit Interessenverbänden ein neues Tarifsystem zu entwickeln. Damit wolle man dauerhaft einen jährlichen Zuwachs von 500 Megawatt (MW) aus französischen Photovoltaikanlagen gewährleisten.Dass diese Pläne tatsächlich umgesetzt werden, sei aber noch lange nicht gewiss, kommentiert Leonidas das Vorhaben der Franzosen. „Entscheidend in diesem Zusammenhang ist, dass die aktuellen Projekte von diesen Planungen der Regierung nicht betroffen sind und für diese Rechtssicherheit bestehen“, so Leonidas. Zudem werde sich erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen, welchen Einfluss die Solarlobby in Frankreich noch nehmen kann, um die Pläne – wie in Deutschland auch geschehen – abzumildern.