Gesetzentwurf: Notlagentarif für Privatversicherte mit Geldsorgen

Bisher ist es so, dass gesetzlich Krankenversicherte, die ihre Beiträge nicht zahlen können, pro Monat einen Säumniszuschlag von 5 Prozent zahlen müssen. Pro Jahr fallen so 60 Prozent Strafzinsen an. Künftig soll der reguläre Säumniszuschlag auf ein Prozent pro Monat beziehungsweise 12 Prozent pro Jahr begrenzt werden.In der PKV ist die gängige Praxis, dass der Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen ruht und die Leistungen auf ein Notfallniveau heruntergefahren werden. Die Versicherung muss aber nach einem Jahr im Basistarif fortgesetzt werden. Diese Regel hat zu einer weiteren Überschuldung geführt.Der neue Gesetzentwurf sieht vor, in der privaten Krankenversicherung einen Notlagentarif einzuführen. Versicherte, die ihre Beiträge nicht zahlen, werden nach einem gesetzlich festgelegten Mahnverfahren in diesen Notlagentarif übergeleitet. Er sieht ausschließlich Leistungen vor, die akute Erkrankungen und Schmerzzustände behandeln. Schwangere und Mütter werden ebenfalls betreut. Deshalb sind die Versicherungsprämien wesentlich geringer und auch für die Betroffenen leichter zu bezahlen.Alterungsrückstellungen werden im Notlagentarif nicht aufgebaut. Bereits vorhandene Alterungsrückstellungen können auf die zu zahlende Prämie angerechnet werden (bis zu einer Prämiensenkung in Höhe von 25 Prozent), um den Anstieg von Beitragsschulden zu verhindern. Der bisherige Versicherungsvertrag ruht, solange die Versicherten im Notlagentarif sind. Eine Rückkehr ist möglich, sobald die Rückstände eingezahlt worden sind.„Der Beitrag im Notlagentarif wird, so vermuten wir, zwischen 100 und 150 Euro liegen. Er soll aber nur eine Übergangslösung sein", so Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr. „Das Ziel muss sein, wieder in den regulären Versicherungsschutz zu kommen."