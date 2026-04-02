Die Vorschläge zur Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung gehen weit und betreffen alle Akteure im System, naturgemäß auch die PKV – doch deren Verband sagt kaum etwas.

Mit einem Entlastungspaket von bis zu 42 Milliarden Euro will eine Expertenkommission die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) vor dem finanziellen Kollaps bewahren. Die von der Bundesregierung eingesetzte „Finanzkommission Gesundheit“ hat diese Woche dafür einen Bericht mit insgesamt 66 Empfehlungen zur Reform der GKV an Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) übergeben. Ziel ist es, die Beitragssätze der GKV ab 2027 zu stabilisieren und das System finanziell robuster zu machen.

Finanzierungslücke über 40 Milliarden Euro droht

Die Dimension des Problems ist erheblich. Im Jahr 2025 stiegen die Ausgaben mit 7,8 Prozent deutlich stärker als die Beitragseinnahmen, die um 5,3 Prozent zulegten. Entsprechend stark stieg zum Jahreswechsel der durchschnittliche Zusatzbeitrag. Seit 2026 beträgt er laut GKV-Spitzenverband durchschnittlich 3,13 Prozent und liegt damit deutlich über dem von der Bundesregierung für 2026 festgeschriebenen Richtwert von 2,9 Prozent. Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent liegt der Gesamtbeitrag damit bei einem Rekordwert von etwa 17,7 Prozent des Bruttolohns, den sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer hälftig teilen.

Die Kommission geht für 2027 von einer Finanzierungslücke von mehr als 15 Milliarden Euro aus; bis 2030 könnte sie auf über 40 Milliarden Euro anwachsen. Entsprechend groß ist der Umfang der vorgeschlagenen Gegenmaßnahmen: Würden die Empfehlungen vollständig umgesetzt, ergäbe sich laut der Experten ein Entlastungspotenzial von rund 42,3 Milliarden Euro im Jahr 2027 und knapp 64 Milliarden Euro bis 2030.

Die Reformansätze im Überblick

Die Ausgabenseite soll stärker begrenzt, die Struktur des Systems effizienter und die Finanzierung nachhaltiger werden. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums setzt die Kommission dafür an mehreren Hebeln an, darunter Preis- und Vergütungsdynamiken, Leistungssteuerung, Bürokratieabbau, Digitalisierung und eine stärkere Orientierung an medizinischer Notwendigkeit. Die Empfehlungen sollen damit nicht nur kurzfristig dämpfend wirken, sondern auch den langfristigen Kostenanstieg im Gesundheitswesen bremsen.

Der Vorsitzende der Kommission, Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner, fasste das Ergebnis zusammen: „Die Vorschläge eröffnen der Politik einen breiten Handlungsspielraum für die weitere Ausgestaltung. Insbesondere tragen sie dazu bei, dass die Krankenkassen nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen, und so steigende Beiträge und damit zusätzliche Belastungen für Versicherte und Arbeitgeber verhindert werden.“

Einsparungen bei Leistungserbringern und Herstellern

Der größte Beitrag mit Einsparungen von rund 19 Milliarden Euro soll von den Leistungserbringern kommen. Ziel ist dabei eine Ausgabenpolitik, die sich an den Einnahmen orientiert - durch eine Begrenzung der Vergütungsanstiege (5,5 Milliarden Euro). Dies soll durch eine Koppelung an die Kosten und die Grundlohnsumme gelingen. Kernpunkte sind ein dynamisierter Herstellerabschlag für Arzneimittel (2,3 Milliarden Euro) und eine pauschale Erweiterung der Fallzusammenführung in Kliniken (2,1 Milliarden Euro).

Höhere Beiträge und Umverteilung

Besonders politisch brisant sind jene Vorschläge, die unmittelbar in die Verteilungsfrage eingreifen. Allein um zwölf Milliarden Euro könnte die GKV ab 2027 entlastet werden, wenn der Bund, wie von der Kommission angeraten, die Beiträge für Bürgergeldempfänger aus Steuergeld finanzieren würde.

Aus den Beiträgen sollen rund 4,8 Milliarden Euro zusätzlich aufgebracht werden. Den größten Posten macht die Abschaffung der beitragsfreien Ehegattenversicherung aus (3,5 Milliarden Euro). Betroffen wären schätzungsweise 1,6 Millionen bisher kostenlos versicherte Männer und Frauen, die pauschal 240 Euro im Monat zahlen müssten. Das soll nicht für Eltern kleiner Kinder und auch nicht für Rentner gelten. Die Erhöhung des pauschalen Krankenversicherungsbeitrags bei Minijobs soll 1,3 Milliarden bringen.

Zahlungen durch Patienten

Patienten sollen durch höhere Zuzahlungen und eine Absenkung des Krankengeldes mit rund 4,1 Milliarden Euro beteiligt werden. Die Zuzahlungs-Obergrenzen sollen um 50 Prozent angehoben werden (1,9 Milliarden Euro) und der Krankengeld-Zahlbetrag soll sinken (1,3 Milliarden Euro).

Patienten wären von der empfohlenen Streichung einiger Leistungen betroffen, so etwa die Erstattung von Cannabisblüten, die regelmäßige flächendeckende Früherkennung von Hautkrebs und die Eindämmung von Über- und Fehlversorgung in der Kieferorthopädie. Die angesetzten Sparbeträge liegen jeweils meist zwischen 100 und 300 Millionen Euro im Jahr.

Höhere Steuern

Außerdem empfiehlt die Kommission Steuern auf Tabak und Alkohol zu erhöhen und eine gestaffelte Steuer auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke einzuführen. Mehreinnahmen sollen an die GKV gehen. Das Gesamtvolumen liegt bei rund 1,9 Milliarden Euro und soll auch den gesundheitsschädlichen Konsum verringern.

Reaktion des PKV-Verbands sehr zurückhaltend

Der Verband der Privaten Krankenversicherung, der sich traditionell kritisch über die GKV auslässt, reagierte mit einem auffallend kurzen und allgemeinen Statement. Darin lobt Verbandsdirektor Florian Reuther die Richtung der Reformvorschläge, vermeidet aber eine konkrete Auseinandersetzung mit den einzelnen Empfehlungen.

Der Verband erklärt, man unterstütze das Ziel, die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen zu stabilisieren, und werde die Empfehlungen der Kommission prüfen. Entscheidend seien grundlegende Strukturreformen und ein konsequentes Angehen des Ausgabenproblems.

„Höhere Steuerzuschüsse und eine wachsende Abhängigkeit vom Bundeshaushalt können nicht die Lösung sein. Sie erzeugen lediglich eine Finanzierungsillusion zu Lasten der Jüngeren. Eine nachhaltige und generationengerechte Finanzierung ist angesichts unserer alternden Gesellschaft nur mit mehr Eigenverantwortung und kapitalgedeckter Vorsorge“, so Reuther in einer auf der Website des Verbands veröffentlichten Stellungnahme.

Offene Nachfragen: Wie bewertet der PKV-Verband die Vorschläge wirklich?

DAS INVESTMENT Versicherungen hat dem PKV-Verband einen Fragenkatalog zugeschickt, um konkrete Aussagen über die Positionen des Lobbyverbands zu bekommen. Unter anderem wollten wir wissen, ob der Verband in den aktuellen Vorschlägen Ansätze sieht, die das Prinzip einer stärkeren Kapitaldeckung zu stärken oder eher zu konterkarieren? Sobald hier Antworten vorliegen, reichen wir diese nach.

Bundesgesundheitsministerin will schnelle Umsetzung

Gesundheitsministerin Warken erklärte nach Vorlage des Berichts: „Die Kommission hat (...) in kurzer Zeit und unter hohem Erwartungsdruck eine beeindruckende Arbeitsleistung erbracht. Sie hat zentrale Ursachen der finanziellen Schieflage der gesetzlichen Krankenversicherung klar identifiziert und Empfehlungen für eine Stabilisierung der Beiträge ab 2027 vorgelegt.“ Ein Gesetz zur Stabilisierung der GKV-Beitragssätze soll spätestens Ende Juli im Kabinett sein. „Wir werden uns im Wesentlichen an das halten, was die Kommission vorschlägt“, so die Ministerin.

Warken hatte den Zeitplan der Kommission von einem Abschluss im Frühjahr 2027 deutlich vorgezogen, da die Prognosen über eine Finanzierungslücke im vergangenen Jahr noch deutlich negativer ausgefallen waren als zum Zeitpunkt des Abschlusses des Koalitionsvertrags. Das zehnköpfige Expertengremium mit Vertretern aus den Bereichen Wirtschaft, Medizin, Sozialrecht, Ethik und Prävention hatte vor einem halben Jahr seine Arbeit aufgenommen. Ein zweiter Bericht mit Vorschlägen für tiefgreifende Strukturreformen soll bis Ende Dezember 2026 folgen.