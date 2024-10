Das deutsche Gesundheitssystem steht vor enormen finanziellen Herausforderungen. Der Schätzerkreis der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) prognostiziert für 2025 eine Finanzierungslücke von satten 13,8 Milliarden Euro. Um dieses Defizit auszugleichen, empfiehlt das Gremium eine drastische Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags um 0,8 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Diese Entwicklung trifft die rund 75 Millionen gesetzlich Versicherten ins Mark, zumal die meisten Krankenkassen ihre Reserven bereits aufgebraucht haben und Beitragserhöhungen nicht mehr abfedern können.

GKV-Spitzenverband fordert politisches Handeln

Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, geht mit der Politik hart ins Gericht. „Die Politik scheint sich an steigende Zusatzbeitragssätze für Millionen gesetzlich Versicherte und ihre Arbeitgebenden gewöhnt zu haben“, kritisiert sie.

Pfeiffer warnt eindringlich: „Es ist dringend notwendig, die vorhandenen Effizienzreserven konsequent zu heben und unwirtschaftliche Strukturen und Behandlungsprozesse abzubauen.“ Ihr Lösungsansatz ist zweigleisig: Der Bund soll mehr Verantwortung für gesamtgesellschaftliche Aufgaben schultern, gleichzeitig müssen Effizienzreserven gehoben und unwirtschaftliche Strukturen abgebaut werden.

Krankenkassen üben scharfe Kritik an der Bundesregierung

Die Reaktionen der einzelnen Krankenkassen auf diese Prognose fallen ähnlich deutlich aus. Andreas Storm, Vorstandschef der DAK, kritisiert: „Die Bundesregierung hat die im Koalitionsvertrag vereinbarte Steuerfinanzierung für die Kassen nicht geleistet. Das führt jetzt zum höchsten Beitragssprung in der gesetzlichen Krankenversicherung seit Jahrzehnten.“ Er betont besonders die fehlende Finanzierung der Kassenbeiträge von Bürgergeld-Beziehern aus Steuermitteln.

Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse (TK), schlägt in die gleiche Kerbe: „Die Finanzen in der gesetzlichen Krankenversicherung sind komplett aus dem Gleichgewicht. Die Regierung hat, anders als im Koalitionsvertrag festgehalten, nichts unternommen, um die Finanzen zu stabilisieren.“ Baas fordert konkrete Maßnahmen wie einen dynamisierten Steuerzuschuss und kostendeckende Beiträge für Bürgergeldempfänger. Zudem mahnt er grundlegende Strukturreformen an und warnt vor weiteren teuren Gesetzesvorhaben.

HKK hält Zusatzbeitrag stabil – warnt aber vor steigenden Kosten

Die HKK hebt sich von anderen Kassen ab, indem sie ihren günstigen Zusatzbeitrag von 0,98 Prozent seit Anfang 2023 stabil hält und plant, dies bis Ende 2024 beizubehalten. Dennoch weist auch sie auf die Ursachen der steigenden Zusatzbeiträge hin: teure Leistungsgesetze und die Verlagerung staatlicher Aufgaben auf die Krankenkassen.

Die einhellige Botschaft der Krankenkassen ist klar: Die Politik muss handeln, um das Gesundheitssystem finanziell zu stabilisieren und eine gerechte Verteilung der Kosten sicherzustellen. Andernfalls droht eine nie dagewesene Belastung für die Beitragszahlenden.