Gesetzliche Rente als bloße „Basisabsicherung“? Während selbst Merz' Parteikollegen gegen diese Aussage wettern, geben Versicherer- und Vermittlerverbände dem Bundeskanzler Recht.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erntet mit seiner Aussage zur gesetzlichen Rente als „Basisabsicherung“ viel Kritik aus der Politik - aber auch Zustimmung der Versicherungs- und Vermittlungsbranche.

Die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die gesetzliche Rentenversicherung werde künftig „allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter“, sorgt seit Wochenbeginn für politischen Streit. Koalitionspartner SPD, Gewerkschaften kündigen Widerstand an. – selbst aus eigenen Reihen hagelt es Kritik.

Und wie sehen Versicherungs- und Vermittlerverbände das? DAS INVESTMENT Versicherungen hat nachgefragt – und erhielt ein völlig anderes Bild.

Was Merz sagte – und wer dagegen protestierte

Beim Jahresempfang des Bundesverbands deutscher Banken zum 75-jährigen Verbandsjubiläum in Berlin erklärte Merz am Montagabend, die gesetzliche Rente werde den Lebensstandard im Alter nicht mehr ausreichend sichern können. Kapitalgedeckte Elemente der betrieblichen und privaten Altersversorgung müssten hinzutreten – „in weit größerem Umfang, als wir sie gegenwärtig weitgehend auf der Basis von Freiwilligkeit haben“.

Die Reaktionen fielen heftig aus. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf kündigte im „Spiegel“ den „erbitterten Widerstand der Sozialdemokratie“ an. Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas distanzierte sich ebenfalls inhaltlich von der Aussage. „Diese Botschaft finde ich nicht in Ordnung. Die Menschen zahlen ja dafür ein, das ist ja keine Almosen, sondern sie zahlen Beiträge – und nicht wenig“, erklärte sie.

„An Dreistigkeit nicht zu überbieten“

Es sei „an Dreistigkeit nicht zu überbieten“, die gesetzliche Rente kleinzureden, erklärte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel gegenüber der Nachrichtenagentur DPA. IG-Metall-Chefin Christiane Benner drohte der „Süddeutschen Zeitung“ gegenüber mit Protesten: „Wenn die Regierung die gesetzliche Rente kürzt, dann brennt die Hütte.“

Kritik kam auch aus Merz' eigenen Reihen: Hubert Hüppe, Bundesvorsitzender der Senioren-Union in der CDU, warnte, ohne spürbaren Abstand zwischen Rente und Grundsicherung schwinde der Anreiz, regulär zu arbeiten – das würde „zusätzlich die Schwarzarbeit fördern.“

GDV: „Einschätzung des Bundeskanzlers ist realistisch“

Die Versicherungs- und Vermittlerverbände sehen das naturgemäß anders. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen stimmen die Vertreter der meisten Verbände dem Kanzler weitgehend zu. Man sehe sich durch seine Aussage in einer Botschaft bestätigt, die sie ihren Kunden seit Jahren vermitteln, so der Tenor.

Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, stützt die Aussage des Kanzlers mit konkreten Zahlen: Mindestens 58 Prozent des derzeitigen Haushaltseinkommens brauchen die Bürger, um im Alter über die Runden zu kommen – das zeige eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des GDV. Die gesetzliche Rente sei und bleibe zwar die wichtige Basis unseres Rentensystems; sie allein reiche aber nicht.

„Insofern ist die Einschätzung des Bundeskanzlers realistisch. Entscheidend ist, Vorsorgelücken durch eine deutlich stärkere betriebliche und private, kapitalgedeckte Vorsorge zu schließen“, so Asmussen.

BVK: „Uneingeschränkt zuzustimmen“

Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) formuliert noch klarer: „Der Aussage des Bundeskanzlers ist aus unserer Sicht uneingeschränkt zuzustimmen. Schon seit Jahren weisen wir darauf hin, dass die gesetzliche Rente allein den Lebensstandard im Alter nicht mehr gewährleistet. Deshalb wirbt der BVK im Sinne des sozialpolitischen Auftrags der Vermittler konsequent für eine ergänzende Stärkung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge.“

Den Vermittlern komme dabei eine „zentrale Beratungs- und Lotsenfunktion“ zu – nur mit qualifizierter persönlicher Beratung könnten Menschen sicher sein, im Alter nicht auf Grundsicherung angewiesen zu sein. Die Reform der privaten Altersvorsorge und das Betriebsrentenstärkungsgesetz seien richtige Schritte gewesen.

Bekannt ist, dass Heinz dagegen die geplante Schaffung eines Staatsfonds in der dritten Säule kritisch sieht: Dies verlasse „den ordnungspolitischen Weg“ und schwäche „die bewährte Rolle der privatwirtschaftlich organisierten Vorsorge unter Einbindung qualifizierter Vermittler“.

Votum: „Formfrage, die die Erkenntnis nicht infrage stellen sollte“

Martin Klein, geschäftsführender Vorstand und Geschäftsführer des Votum Verbands, stellt sich ebenfalls hinter die inhaltliche Position des Kanzlers. Die Feststellung des Kanzlers sei bei Betrachtung des Verhältnisses der Menschen im Rentenalter und derjenigen im Erwerbsalter keine politische Weichenstellung, sondern die klare Aussprache eines Sachverhalts, erklärt er gegenüber DAS INVESTMENT Versicherungen. „Ob dies an einem Bankentag ausgesprochen werden muss, ist – wenn überhaupt – eine Formfrage, welche jetzt nicht dazu genutzt werden sollte, die Erkenntnis infrage zu stellen.“

Die Botschaft, dass die gesetzliche Rente den Lebensstandard im Alter nicht ausreichend sichern werde, trügen „die verantwortlich handelnden Berater unserer Mitgliedsunternehmen schon seit vielen Jahren zu ihren Kunden“. Die Politik solle dieses Potenzial nutzen und sich „in einen kooperativen Schulterschluss mit den Beratern begeben, anstatt deren entscheidenden Beitrag zur Aufklärung und Motivation der Bürger als lästigen oder gar unnötigen Kostenfaktor abzuqualifizieren“. Denn: „Breite Bevölkerungsschichten sind hinsichtlich ihrer persönlichen Rentensituation verunsichert. Ohne Beratung wird dieser Zustand andauern.“

BDVM: „Stärker auf Vereinfachung und Transparenz setzen“

Christina Häußler, Geschäftsführerin bei Proma Versicherungsmakler und Mitglied im Arbeitskreis „Leben-bAV“ des Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler (BDVM), teilt die Einschätzung des Kanzlers, setzt aber einen eigenen Akzent: „Die Aussage spiegelt die aktuellen Diskussionen über die Notwendigkeit einer stärkeren kapitalgedeckten betrieblichen und privaten Vorsorge wider. Dass die gesetzliche Rentenversicherung (...) den Lebensstandard im Alter aber nicht mehr ausreichend sichern kann, ist keine neue Einschätzung.“ Umso wichtiger würden qualifizierte Beratung und praktikable Lösungen für die Bürger.

Die Politik mahnt Häußler zur Zurückhaltung bei regulatorischer Komplexität: „Statt zusätzliche Bürokratie und immer neue Produkte oder Durchführungswege zu schaffen, sollte die Politik stärker auf Vereinfachung und Transparenz setzen – gute Ansätze sind vorhanden, dürfen aber nicht zu noch mehr Komplexität führen.“

Bund der Versicherten warnt vor Riester-Fehlern

Eine Gegenstimme kommt vom Verbraucherschutzverein Bund der Versicherten (BdV). Vorstandssprecher Stephen Rehmke sagt, er sei „sehr dafür, dass sich die Bürger mit fair kalkulierten Finanzprodukten eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen können und mit einem staatlich verwalteten Standardprodukt dafür auch eine überzeugende Lösung angeboten bekommen“.

Die Art und Weise der Merz-Aussage kritisiert er jedoch scharf: „Jetzt verunsichert der Bundeskanzler mit seiner Äußerung. Er lässt befürchten, dass das Fundament der Altersversorgung weiter geschliffen und am Sozialstaat als einer Säule unserer Gesellschaft gerüttelt wird.“ Die gewählte Bühne signalisiere zudem, „dass davon vor allem die private Finanzwirtschaft profitieren soll und sich so die Fehler von Riester wiederholen werden“. Rehmke mahnt: „Neue Rentenkonzepte und vor allem die kapitalgedeckte Altersvorsorge brauchen Vertrauen. So schafft man es nicht.“