Arbeitsministerin Bas fordert erneut Beamte in die Rentenversicherung einzubeziehen. Der DBB spricht von „Populismus“, IW Köln rechnet mit Mehrkosten von knapp 20 Milliarden Euro.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) bekräftigte beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post in Düsseldorf am 1. Juni ihre Forderung nach einem einheitlichen Alterssicherungssystem: „Wenn alle einzahlen, dann hätten wir mehr im Topf und der Staat muss nicht so viel zuzahlen.“ Auch Abgeordnete, Selbstständige und künftige Beamte sollten laut Bas stärker in die Finanzierung einbezogen werden.

Den Vorschlag hatte die Ministerin erstmals kurz nach ihrem Amtsantritt im Mai 2025 eingebracht und damit eine anhaltende Kontroverse ausgelöst. Auch jetzt, rund ein Jahr später, reißt die Debatte nicht ab – und trifft auf anhaltenden Widerstand.

DBB: Ergebnisse der Rentenkommission abwarten

Mit deutlicher Kritik reagiert DBB-Bundesvorsitzender Volker Geyer auf die erneute Forderung: „Die Bundesregierung hat eine Rentenkommission eingesetzt. Aber die Bundesarbeitsministerin ist offenbar nicht gewillt, die Ergebnisse abzuwarten. Sonst würde sie nicht jetzt, einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung des Berichts, schon wieder mit ihren populistischen Forderungen kommen.“

Geyer wirft Bas vor, gezielt Vorurteile gegen Beamte zu schüren und gefühlte Ungerechtigkeiten zu instrumentalisieren. Die Fakten sprächen eine eindeutige Sprache: Schon vergangene Kommissionen – zuletzt 2020 unter einer Bundesregierung mit SPD-Beteiligung – seien zu dem Schluss gekommen, dass eine Einbeziehung der Beamten nichts bringe. Zudem würden die öffentlichen Haushalte erheblich belastet: Zusätzlich zu den bestehenden Pensionsverpflichtungen müssten Bund und Länder auch noch Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung entrichten sowie hohe Beiträge für die betriebliche Altersversorgung aufwenden.

Bereits im Mai 2025 hatte der damalige DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach den Vorstoß als „Zwangs-Einheitsversicherung“ bezeichnet und eine klare Absage erteilt.

IW Köln: Bis zu 20 Milliarden Euro Mehrkosten jährlich

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hatte den Vorschlag bereits kurz nach seiner Erstveröffentlichung durchgerechnet. Das Ergebnis: Bei einer sofortigen Überführung aller Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung und voller Übernahme des Beitragssatzes durch den Staat entstünden bei rund 1,9 Millionen Beamten Mehrkosten von knapp 20 Milliarden Euro jährlich – bei paritätischer Finanzierung immer noch rund zehn Milliarden Euro.

Zudem würde die Altersstruktur der Beamten die Rentenkasse langfristig belasten: Auch die künftigen Rentenansprüche der neu einbezogenen Gruppen müssten aus dem Umlagesystem finanziert werden. Die IW-Ökonomen Björn Kauder und Ruth Schüler kamen zum Schluss, der Vorschlag löse die strukturellen Probleme der gesetzlichen Rente nicht und solle „schnell wieder in der Schublade verschwinden“.

Sachverständigenrat und DIW: Geteilte Einschätzungen

Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung äußerte sich skeptisch: Zwar steige kurzfristig die Zahl der Beitragszahlenden und die Rentenversicherung werde entlastet. Doch beim Renteneintritt der zusätzlichen Beitragszahlenden verschwinde dieser Effekt und die Finanzierungsprobleme würden langfristig verschärft, da die Rentenbezugsdauer von Beamten überdurchschnittlich lang sei. Zudem gerieten im Übergang die Haushalte von Ländern und Kommunen unter erheblichen Druck.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hingegen bewertet den Vorstoß grundsätzlich positiv. Eine Einbeziehung sei „richtig und notwendig, auch wenn er nicht ohne Schwächen ist“, erklärte das Institut bereits im Mai vergangenen Jahres. Eine mögliche Reduktion der Pensionsansprüche wäre jedoch politisch und rechtlich schwierig umzusetzen; eine Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung bedeute im Wesentlichen eine Umlagerung der Kosten, die insgesamt wenig am staatlichen Finanzierungsbedarf ändere.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Bas: Kein Beamten-Bashing, sondern Systemfrage

Die Ministerin betonte beim Ständehaus-Treff, ihr gehe es nicht um „Beamten-Bashing“. Die historisch gewachsenen Privilegien des Beamtenstatus – Verzicht auf höheres Gehalt in jungen Jahren gegen höhere Versorgung im Alter – erkenne sie an. Gleichwohl stellte sie die Systemfrage: „Warum sind Gutverdiener in anderen Versorgungssystemen?“ Sie verwies dabei auch auf Ärzte und Rechtsanwälte, die in berufsständische Versorgungswerke einzahlen.

Das Ergebnis der Rentenkommission, die über eine grundlegende Reform beraten soll, will Bas nach eigenen Angaben nicht vorwegnehmen – wünscht sich aber ein einstimmiges Ergebnis: „Dann haben wir es auch in unseren Parteien einfacher.“