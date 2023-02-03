Volkswirt Johannes Mayr
Diese Reform braucht das Rentensystem
Die Dynamik und die ökonomischen Auswirkungen des demografischen Wandels und vor allem der zunehmenden Alterung der Bevölkerung werden zunehmend spürbar – und zwar nicht nur in Deutschland. Knappheiten am Arbeitsmarkt und finanzielle Belastungen im Rentensystem machen weitreichende Reformschritte unausweichlich. Die Tendenz zur Frühverrentung verschärft die Herausforderungen. Hier müssen die Anreize neu adjustiert werden. Gleiches gilt für Art und Umfang der staatlichen Sicherung.