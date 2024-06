Artikel hören Altersvorsorge in Deutschland Rentenerhöhung: Wer jetzt bis zu 12 Prozent mehr Geld erhält Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Wenn zum 1. Juli wieder die gesetzlichen Alters-, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrenten steigen, profitieren Empfänger in Ost und West erstmals gleichermaßen. Wie sich das Plus berechnet und was es für Empfänger zu beachten gibt, erklärt ein aktueller Online-Ratgeber.