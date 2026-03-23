Er führt die größte Bank der Welt, überlebte zwei schwere Gesundheitskrisen, bekam eine Klage von Donald Trump auf den Tisch – und träumt nebenbei davon, eine eigene Bar zu besitzen. Jamie Dimon, seit 20 Jahren Vorstandschef von J.P. Morgan Chase, ist kein gewöhnlicher Bankmanager. Er ist eine Figur, die die Finanzwelt geprägt hat wie kaum jemand sonst in seiner Generation. Das US-Portal „Barron's“ widmete Dimon ein großes Porträt anlässlich seines 70. Geburtstags. Wer er wirklich ist, erzählen diese zehn Fakten.

1. Der Mann, der Freitag, den 13. feiert

Jamie Dimon wurde am Freitag, den 13. März 1956 geboren – und feierte im März 2026 seinen 70. Geburtstag. Wer in Zahlen denkt: Am 1. Januar 2006 übernahm er den Chefposten bei J.P. Morgan Chase. Seitdem stieg der Aktienkurs der Bank um mehr als 626 Prozent. Zum Vergleich: Der breite US-Aktienmarkt (S&P 500) legte im gleichen Zeitraum rund 429 Prozent zu. Für Dimon ist Freitag, der 13. offenbar kein Unglückstag.

2. Eine Milliarde Dollar Gehalt – und trotzdem ein Schnäppchen?

Über 20 Jahre CEO-Tätigkeit verdiente Dimon zusammengerechnet mehr als eine Milliarde US-Dollar. Das klingt astronomisch – doch in denselben zwei Jahrzehnten wuchs der Börsenwert von J.P. Morgan Chase um rund 638 Milliarden Dollar. Gemessen daran kostete Dimon die Aktionäre weniger als 0,2 Prozent ihrer Wertsteigerung. Für Kritiker bleibt die Summe ein Symbol für Exzesse. Für Anhänger ist sie ein Schnäppchen.

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3. In seinem Büro hängen die Duelle der Geschichte

Dimons Büro im neuen J.P.-Morgan-Hochhaus in Manhattan – ein 423 Meter hoher Turm, entworfen vom Stararchitekten Norman Foster, Baukosten: vier Milliarden Dollar – ist kein gewöhnlicher Arbeitsraum. An einer Wand hängt ein „New York Times Magazine“-Cover von 2010 mit dem Titel „America's Least-Hated Banker“. Auf dem Schreibtisch liegen zertifizierte Nachbauten der Duellistenpistolen von Alexander Hamilton und Aaron Burr – jenen beiden Männern, die einst die Vorläuferbank von J.P. Morgan mitgründeten. Daneben ein gerahmtes Foto mit dem Schauspieler Bill Pullman, der Dimon im Film „Too Big to Fail“ von 2011 verkörperte. Zwei Buchstützen von Smith Barney – ein Bulle, ein Bär. Das Büro erzählt seine Karriere schneller als jeder Lebenslauf.

4. Zweimal schwer krank – und zweimal zurück

Im Sommer 2014 erfuhren Anleger und Mitarbeiter, dass Dimon an Kehlkopfkrebs erkrankt war. Bis Dezember desselben Jahres galt er als geheilt. Sechs Jahre später, mitten in der Corona-Pandemie im März 2020, erlitt er eine akute Aortendissektion – einen Riss in der Hauptschlagader, der eine sofortige Notoperation erforderte. Im Juni 2020 kehrte er ins Büro zurück. Beide Male informierte er Investoren und Mitarbeiter direkt und transparent.

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5. Der „Londoner Wal“ fraß sechs Milliarden Dollar

2012 erschütterte der sogenannte „London Whale“-Skandal die Finanzwelt. Ein J.P.-Morgan-Händler in London hatte riskante Derivatewetten platziert, die dem Institut einen Verlust von sechs Milliarden Dollar einbrachten. Strafzahlungen von mehr als 900 Millionen Dollar folgten. Dimons Jahresgehalt wurde um 50 Prozent gekürzt. Er überstand die Krise – aber sie blieb ihm als Mahnung. Sein Finanzchef Jeremy Barnum bringt es heute auf den Punkt: „Wenn wir glaubten, es könne nie wieder passieren, bräuchten wir kein Risikoteam.“

6. Er will eine Bar – und hat sie längst

Dimon hat nach eigenem Bekunden viele Pläne für die Zeit nach dem CEO-Amt: ein News-Outlet für politisch interessierte Leser gründen, ein Buch schreiben, vielleicht ins Finanzministerium wechseln. Und eine Bar besitzen. Das Amüsante: Die gibt es schon. In der neuen J.P.-Morgan-Zentrale betreibt er eine Bar namens „Morgan's“ – „meine Idee“, wie er betont. Zur Präsidentschaft sagt er trocken: „Dafür ist es zu spät für mich.“

7. Trump klagt – Dimon antwortet mit einem Satz

Im Januar 2026 reichte Donald Trump Klage gegen J.P. Morgan Chase und Dimon persönlich ein – wegen des angeblichen „Debankings“, also der Kündigung von Konten politisch missliebiger Kunden. Dimons Reaktion war knapp und präzise: „Wir verwenden dieses Wort nicht. Bei uns heißt das: Kunden verlassen.“ Auf die Frage, ob er Trump seit der Klage gesprochen habe, antwortete er: Nein. Man habe sich kurz beim Alfalfa-Club-Dinner in Washington gesehen. Mehr nicht. Dimon ist bekannt für seine Direktheit. Hier bewies er sie auf engstem Raum.

8. 20 Milliarden Dollar für Technologie – in einem einzigen Jahr

J.P. Morgan Chase plant für 2026 Gesamtausgaben von rund 105 Milliarden Dollar. Davon entfallen allein etwa 20 Milliarden Dollar auf Technologie – ein Betrag, der in etwa dem Jahresumsatz der Bank of New York Mellon entspricht. Ein erheblicher Teil fließt in künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Dimon selbst ist bekennender KI-Enthusiast: In seinen jährlichen Briefen an die Aktionäre widmet er dem Thema regelmäßig ganze Abschnitte und beschreibt KI als so bedeutsam wie die Erfindung der Druckerpresse oder des Computers. Dass sein Finanzchef Jeremy Barnum mittlerweile im Gespräch mit Barron's scherzt, er sei „nicht mehr der Tabellenkalkulationsmann, sondern ein Claude-Code-Mann“, dürfte Dimon gefallen haben – er hat diesen Kulturwandel von oben angetrieben.

9. 1.200 Vorgänger – und jedes Mal war Dimon zur Stelle

J.P. Morgan Chase ist das Ergebnis von rund 1.200 Fusionen, Übernahmen und Zusammenschlüssen über mehr als zwei Jahrhunderte. Dimon persönlich hat dabei mehrfach die Rolle des Feuerwehrmanns übernommen. In der Finanzkrise 2008 übernahm er Bear Stearns und Washington Mutual – beide in akuter Not, beide mit erheblichen Folgekosten für Bußgelder und Rechtsstreitigkeiten. 2023 schluckte J.P. Morgan First Republic, als dessen Pleite das amerikanische Bankensystem destabilisierte. Dimon koordinierte die Übernahme an einem Wochenende. Jedes dieser Manöver war riskant, keines war selbstlos – und alle stärkten J.P. Morgan. Ebenso wie Dimons Ruf als der Mann, den man anruft, wenn es brennt.

10. Die Nachfolge ist das offene Geheimnis der Wall Street

Wer kommt nach Dimon? Diese Frage beschäftigt Analysten, Investoren und Journalisten seit Jahren. Mehrere Kandidaten kamen und gingen. Aktuell gilt Marianne Lake, Leiterin des Privatkundengeschäfts, als aussichtsreichste Anwärterin – laut Wettmärkten zumindest. Daneben werden Troy Rohrbaugh und Doug Petno aus dem Investmentbanking gehandelt. Auf die Frage, ob der künftige Chef bereits im Haus arbeite, antwortete Dimon schlicht: „Ja.“ Ob er weiß, wer es ist? „Diese Frage beantworte ich nicht.“ Das Rätsel bleibt. Und Dimon – der sagt, er könnte auch noch fünf Jahre bleiben – hat offensichtlich keine Eile, es zu lösen.