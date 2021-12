Gesucht: Millionär, Großstadtbewohner

Wo leben eigentlich all die Millionäre? Absolut gesehen führt Tokio laut der jüngsten Studie von der Beratungsfirma Wealth Insight. Demnach wohnen 460.700 Einzelpersonen in Japans Hauptstadt, die über ein Netto-Vermögen von mehr als einer Million US-Dollar (770.000 Euro) verfügen. In Tokio wohnen damit über ein Fünftel aller japanischen Millionäre.Nicht gezählt wird dabei der Immobilienwert des eigenen Hauptwohnsitzes.Geht es allerdings um die höchste Millionärs-Dichte einer Großstadt, ist Frankfurt ganz weit oben. In der Main-Metropole sind 75 von 1.000 Einwohnern Dollar-Millionäre. Einen ähnlich hohen Anteil weist auch München aus. Dies und weitere Top-Millionärs-Adressen zeigt die Grafik. >>Vergrößern