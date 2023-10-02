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Alexander Orthgieß und die Kunst der Fondsselektion (Porträt)
Portfolio People Gesucht: Überzeugungstäter - Alexander Orthgieß und die Kunst der Fondsselektion
Die Gründung von Bagus Capital war von hohen Erwartungen begleitet, berichtet Alexander Orthgieß: „Filmpremiere, und ich in der Hauptrolle! Aber dann habe ich mich in einem verunglückten Remake der Rocky Horror Picture Show wiedergefunden: kein Spaß, kein Sex, und die Musik ist auch noch furchtbar.“
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