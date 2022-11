Xiaolin Chen im Gespräch „Gesunder Cashflow bleibt Schlüssel für unternehmerischen Erfolg“

Das Investment: Frau Chen, wie sehen Sie momentan den allgemeinen Zustand des chinesischen Kapitalmarktes?

Xiaolin Chen: Die Aufnahme des Onshore-Aktien- und -Anleihemarktes in globale Indizes hat Anleger weltweit ermutigt, in China zu investieren. Seit 2017 wurden insgesamt über 230 Mrd. US-Dollar in chinesische A-Aktien investiert. In China sind die Unternehmen dabei, Praktiken und Standards einzuführen, die den Anforderungen ausländischer Investoren entsprechen.

Dennoch gibt es eine Immobilienkrise. Welche Folgen hat diese auf den chinesischen Markt?

Chen: Der Immobilienmarkt hat einen hohen Anteil an den Finanzanlagen der chinesischen Haushalte. Die derzeitige Korrektur der Immobilienpreise reicht jedoch nicht aus, um die Hauseigentümer in negatives Eigenkapital zu treiben, da der Sektor in den vergangenen zehn Jahren einen massiven Aufschwung erlebt hat. Die REITs-Entwickler werden aus meiner Sicht eine Konsolidierungsphase durchlaufen, weshalb eine gesunde Liquidität und ein gesunder Cashflow für die Unternehmen der Schlüssel sein werden.

Und der Markt ist sich dessen bewusst?

Chen: Ja, und es ist möglich, dass es sich wie in der Vergangenheit um eine gesteuerte Konsolidierung handelt, sodass sich die Marktüberraschung in Grenzen hält.

Einige wichtige Wachstumsunternehmen wie Alibaba stehen unter politischem Druck. Ist die Kommunistische Partei ein Risiko für die Anleger?

Chen: Die ab 2021 eingeführten Vorschriften, die sich am stärksten auf die Wachstumsunternehmen in China auswirkten, wurden Anfang dieses Jahres abgeschlossen. Die in den vergangenen 12 Monaten eingeführten Vorschriften waren für uns nicht neu. Im Nachhinein betrachtet haben die chinesischen Regulierungsbehörden mit der Einführung dieser Vorschriften einen notwendigen den Rahmen geschaffen, um das erwartete enorme Wachstum zu bewältigen.

Was erwarten Sie von der neuen Regierungsmannschaft?

Chen: Li Qiang ist ein technikaffiner Befürworter des Hightech-Unternehmertums, der glaubt, dass Chinas Zukunft in der digitalen Wirtschaft liegt. Seine Ernennung unterstreicht die Unterstützung der chinesischen Führung für die privatwirtschaftlich geführte Hightech-Industrie und zeigt Xis Engagement für eine Hightech-geführte Zukunft Chinas.

Wie beeinflussen die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA Ihre Anlagestrategie?

Chen: Die Beziehung zwischen den USA und China ist nicht nur für US-amerikanische oder chinesische Investoren von großer Bedeutung. Heutzutage bilden viele Branchen ein globales Ökosystem, und jede geopolitische Sorge wirkt sich auf das gesamte System aus. In Anbetracht der jüngsten Ankündigung und Einigung zwischen den Regulierungsbehörden der USA und Chinas sind mein Team und ich zu der Überzeugung gelangt, dass beide auf eine konstruktive Lösung hinarbeiten, die vom Markt begrüßt werden wird.









Über die Interviewte:

Bei Kraneshares managt Xiaolin Chen derzeit verschiedene ETF-Strategien mit Schwerpunkt auf China und digitale Geschäftsmodelle.