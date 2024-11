Novo Nordisk ist weiterhin dick im Geschäft: Die hohe Nachfrage nach ihren Diabetes- und Abnehm-Medikamenten Ozempic und Wegovy hat dafür gesorgt, dass das Unternehmen das dritte Quartal mit einem Umsatz von circa 9,6 Milliarden Euro und einem Gewinn nach Steuern von ungefähr 3,7 Milliarden Euro abgeschlossen hat. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Umsatzwachstum von 21 Prozent und einem Anstieg des Nettogewinns von über 20 Prozent.

Das Medikament Wegovy war dabei alleine für einen Umsatz von circa 2,3 Milliarden Euro verantwortlich. Damit liegt es noch deutlich vor Ozempic, das einen Umsatz von circa 1,1 Milliarden Euro erzielen konnte.

Bei beiden handelt es sich um sogenannte GLP-1-basierte Medikamente. Sie enthalten den Wirkstoff Semaglutid. Dieser hilft unter anderem dabei, zu hohe Blutzuckerwerte zu senken. Durch ihn wird aber auch das Sättigungsgefühl erhöht und der Appetit gezügelt, was zu Gewichtsverlust führt.

Sinkender Aktienkurs trotz Erfolgszahlen

Trotz dieser Erfolgszahlen: Auf den Aktienmarkt hat die Entwicklung nur bedingt Eindruck gemacht. Der Aktienkurs ist in den vergangenen Monaten deutlich gesunken: von etwa 137 Euro im Juni 2024 auf mittlerweile knapp 94 Euro.

Mit fast 318 Milliarden Euro Marktkapitalisierung liegt Novo Nordisk aber immer noch vor LVMH, dem Louis-Vuitton-Mutterkonzern – zu Höchstzeiten lag der Pharma-Riese allerdings bei mehr als 450 Milliarden Euro.

Dabei sind die Aussichten für den Bedarf solcher Medikamente weiterhin gut: Prognosen gehen davon aus, dass bis 2030 etwa 9 Prozent der US-Bevölkerung GLP-1-Medikamente zum Abnehmen verwenden werden.

KI als Chance im Gesundheitssektor

Für den Gesundheitsbereich allgemein spricht außerdem, dass KI-basierte Diagnostik, personalisierte Medizin und digitale Gesundheitsanwendungen an Bedeutung gewinnen. So versprechen Fortschritte in der Gentherapie neue Behandlungsmöglichkeiten für seltene Krankheiten. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann die Entwicklung von Medikamenten beschleunigen, indem die Forschungsprozesse deutlich schneller voran gehen. Und steigende Gesundheitsausgaben in Schwellenländern eröffnen neue Marktchancen.

Unser Ranking zeigt deshalb auf den folgenden Seiten die zehn besten ETFs im Gesundheitsbereich (Asset-Schwerpunkt: Aktien Biotechnologie, Aktien Gesundheit/Pharma), die in den vergangenen drei Jahren am besten performt haben. Nicht in die Auswertung eingeflossen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung, die den Zusatz „hedged“ tragen. Bei ETFs, die demselben Index folgen, wurde nur der mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt. Stand der Daten: 19. November 2024.

Platz 10: Amundi Stoxx Europe 600 Healthcare

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auflegung: 17.01.2019

17.01.2019 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Luxembourg S.A. ISIN: LU1834986900

Performance YTD: 5,53%

5,53% Performance 1 Jahr: 10,13%

10,13% Performance 3 Jahre: 8,54%

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,22

0,22 Volatilität 3 Jahre: 12,80%

12,80% Volumen in Mio. EUR: 978

978 Währung: EUR

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der Amundi Stoxx Europe 600 Healthcare auf Platz 10 ist ein etablierter europäischer Healthcare-ETF mit einem beachtlichen Volumen von 978 Millionen Euro. Er bildet die Entwicklung großer europäischer Gesundheitsunternehmen ab, wobei die skandinavische Novo Nordisk, der britische Pharmakonzern Astrazeneca und das Schweizer Unternehmen Novartis die größten Positionen darstellen. Mit einer Performance von 10,13 Prozent über ein Jahr und einer moderaten Volatilität von 12,80 Prozent über drei Jahre bietet er Anlegern einen soliden Einstieg in den europäischen Gesundheitssektor.

Top-Holdings:

Novo Nordisk

Astrazeneca

Novartis

Platz 9: First Trust NYSE Arca Biotechnology

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auflegung: 27.05.2020

27.05.2020 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: First Trust Global Portfolios Management Limited

First Trust Global Portfolios Management Limited ISIN: IE00BL0L0H60

Performance YTD: 7,00%

7,00% Performance 1 Jahr: 19,07%

19,07% Performance 3 Jahre: 9,75%

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,06

0,06 Volatilität 3 Jahre: 14,50%

14,50% Volumen in Mio. EUR: 7

7 Währung: USD

Kurzberschreibung des ETFs:

Auf Platz 9 befindet sich mit dem First Trust NYSE Arca Biotechnology ein deutlich spezialisierter ETF. Im Gegensatz zum breiter aufgestellten Amundi konzentriert sich dieser Fonds ausschließlich auf Biotechnologie-Unternehmen wie Exact Sciences und Bei Gene. Dies spiegelt sich in einer höheren Performance von 19,07 Prozent über ein Jahr wider, bringt aber auch ein etwas höheres Risiko mit sich, was die Volatilität von 14,50 Prozent zeigt. Mit einem Volumen von nur 7 Millionen Euro ist er allerdings deutlich kleiner als sein Vorgänger im Ranking.

Top-Holdings:

Exact Sciences Corporation

Bei Gene

Catalyst Pharmaceuticals

Platz 8: iShares MSCI Europe Health Care Sector

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auflegung: 17.11.2020

17.11.2020 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00BMW42181

Performance YTD: 5,53%

5,53% Performance 1 Jahr: 10,16%

10,16% Performance 3 Jahre: 11,02%

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,29

0,29 Volatilität 3 Jahre: 12,77%

12,77% Volumen in Mio. EUR: 658

658 Währung: EUR

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der iShares MSCI Europe Health Care Sector auf Platz 8 weist interessante Parallelen zum Amundi-ETF auf. Bei sehr ähnlicher Ausrichtung und identischen Top-Holdings zeigt er eine etwas bessere Dreijahresperformance von 11,02 Prozent (verglichen mit 8,54 Prozent bei Amundi). Die Volatilität liegt mit 12,77 Prozent auf einem vergleichbaren Niveau, während das Fondsvolumen mit 658 Millionen Euro etwas geringer ausfällt.

Top-Holdings:

Novo Nordisk

Astrazeneca

Novartis

Platz 7: Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auflegung: 26.06.2007

26.06.2007 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: LU0292103222

Performance YTD: 6,40%

6,40% Performance 1 Jahr: 11,94%

11,94% Performance 3 Jahre: 12,42%

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,32

0,32 Volatilität 3 Jahre: 12,87%

12,87% Volumen in Mio. EUR: 242

242 Währung: EUR

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened auf Platz 7 hebt sich durch seinen ESG-Fokus von den vorherigen europäischen Healthcare-ETFs ab. Mit einer Auflage bereits im Jahr 2007 gehört er zu den Produkten mit einer längeren Laufzeit. Seine Performance von 11,94 Prozent über ein Jahr und 12,42 Prozent über drei Jahre zeigt eine leichte Überlegenheit gegenüber den vorher genannten europäischen Konkurrenten. Das Volumen von 242 Millionen Euro ist zwar geringer, aber durchaus ausreichend für gute Handelbarkeit.

Top-Holdings:

Novo Nordisk

Astrazeneca

Roche Holding

Platz 6: SPDR MSCI World Health Care

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auflegung: 29.04.2016

29.04.2016 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs Europe II plc

SSgA SPDR ETFs Europe II plc ISIN: IE00BYTRRB94

Performance YTD: 8,32%

8,32% Performance 1 Jahr: 13,90%

13,90% Performance 3 Jahre: 13,83%

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,30

0,30 Volatilität 3 Jahre: 11,35%

11,35% Volumen in Mio. EUR: 530

530 Währung: USD

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der SPDR MSCI World Health Care auf Platz 6 bietet eine andere geografische Ausrichtung. Dieser globale Healthcare-ETF bietet mit 13,90 Prozent Jahresperformance und einer niedrigeren Volatilität von 11,35 Prozent ein attraktiveres Risiko-Rendite-Profil als die rein europäischen Pendants. Die Top-Holdings zeigen mit Eli Lilly und United Health Group einen deutlichen US-Fokus, ergänzt durch Novo Nordisk aus Europa.

Top-Holdings:

Eli Lilly

United Health Group

Novo Nordisk

Platz 5: Xtrackers MSCI World Health Care

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auflegung: 04.03.2016

04.03.2016 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00BM67HK77

Performance YTD: 8,36%

8,36% Performance 1 Jahr: 13,96%

13,96% Performance 3 Jahre: 14,10%

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,31

0,31 Volatilität 3 Jahre: 11,35%

11,35% Volumen in Mio. EUR: 2.574

2.574 Währung: USD

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der Xtrackers MSCI World Health Care auf Platz 5 ist mit 2,57 Milliarden Euro der bislang größte vorgestellte ETF. Er ähnelt in seiner Ausrichtung stark dem SPDR auf Platz 6, was sich in fast identischen Performancezahlen über ein Jahr (13,96 Prozent) und gleicher Volatilität widerspiegelt. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Größe und minimalen Abweichungen bei den Top-Holdings.

Top-Holdings:

Eli Lilly

United Health Group

Johnson Johnson

Platz 4: Xtrackers MSCI USA Health Care

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auflegung: 12.09.2017

12.09.2017 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00BCHWNW54

Performance YTD: 8,94%

8,94% Performance 1 Jahr: 14,73%

14,73% Performance 3 Jahre: 17,48%

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,34

0,34 Volatilität 3 Jahre: 11,82%

11,82% Volumen in Mio. EUR: 597

597 Währung: USD

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der Xtrackers MSCI USA Health Care auf Platz 4 leitet den Übergang zu den rein US-fokussierten ETFs ein. Mit einer Dreijahresperformance von 17,48 Prozent übertrifft er die weltweiten und europäischen Pendants deutlich. Als einziger ausschüttender ETF in der Liste bietet er eine Alternative für einkommensorientierte Anleger.

Top-Holdings:

Eli Lilly

United Health Group

Johnson Johnson

Platz 3: Invesco Health Care S&P US Select Sector

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auflegung: 16.12.2009

16.12.2009 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited

Invesco Investment Management Limited ISIN: IE00B3WMTH43

Performance YTD: 9,62%

9,62% Performance 1 Jahr: 15,33%

15,33% Performance 3 Jahre: 19,84%

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,39

0,39 Volatilität 3 Jahre: 12,07%

12,07% Volumen in Mio. EUR: 288

288 Währung: USD

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der Invesco Health Care S&P US Select Sector auf Platz 3 ist ein etablierter ETF mit einer langen Geschichte seit 2009. Mit einem Volumen von 288 Millionen Euro ist er zwar der kleinste unter den Top 3, aber dennoch ausreichend liquide. Seine Performance von 15,33 Prozent über ein Jahr und 19,84 Prozent über drei Jahre zeigt die Stärke des US-Gesundheitssektors. Mit einer Volatilität von 12,07 Prozent und einer Sharpe Ratio von 0,39 bietet er ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil. Seine Top-Holdings mit Eli Lilly, United Health Group und Johnson & Johnson spiegeln die Schwergewichte des US-Gesundheitssektors wider.

Top-Holdings:

Eli Lilly

United Health Group

Johnson Johnson

Platz 2: SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auflegung: 07.07.2015

07.07.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs Europe II plc

SSgA SPDR ETFs Europe II plc ISIN: IE00BWBXM617

Performance YTD: 9,60%

9,60% Performance 1 Jahr: 15,30%

15,30% Performance 3 Jahre: 19,86%

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,39

0,39 Volatilität 3 Jahre: 12,04%

12,04% Volumen in Mio. EUR: 363

363 Währung: USD

Kurzbeschreibung des ETFs:

Auf Platz 2 liegt der SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector, der seit 2015 am Markt ist. Mit einem Volumen von 363 Millionen Euro ist er etwas größer als der Invesco-ETF. Die Performance-Kennzahlen sind nahezu identisch mit dem drittplatzierten: 15,30 Prozent über ein Jahr und 19,86 Prozent über drei Jahre. Auch die Volatilität von 12,04 Prozent und die Sharpe Ratio von 0,39 bewegen sich auf gleichem Niveau. Die identischen Top-Holdings zeigen, dass beide ETFs eine sehr ähnliche Anlagestrategie verfolgen.

Top-Holdings:

Eli Lilly

United Health Group

Johnson Johnson

Platz 1: iShares S&P 500 Health Care Sector

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auflegung: 20.11.2015

20.11.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B43HR379

Performance YTD: 9,61%

9,61% Performance 1 Jahr: 15,32%

15,32% Performance 3 Jahre: 19,90%

Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,39

0,39 Volatilität 3 Jahre: 12,06%

12,06% Volumen in Mio. EUR: 2.366

2.366 Währung: USD

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der iShares S&P 500 Health Care Sector auf Platz 1 krönt das Ranking. Mit einem beeindruckenden Volumen von 2.366 Milliarden Euro ist er der mit Abstand größte ETF unter den Top 3 und bietet damit die beste Liquidität. Seine Performance von 15,32 Prozent über ein Jahr und 19,90 Prozent über drei Jahre liegt minimal über seinen direkten Konkurrenten. Mit einer Volatilität von 12,06 Prozent und einer Sharpe Ratio von 0,39 zeigt er das gleiche ausgezeichnete Risiko-Rendite-Verhältnis. Auch er setzt auf die gleichen Top-Holdings wie seine Konkurrenten.

Top-Holdings: