Baseball-Fans in Los Angeles: Angesichts zunehmender Belege für den Zusammenhang zwischen ultra-verarbeiteten Lebensmitteln und negativen Auswirkungen auf die Gesundheit verschärfen Behörden weltweit die Kontrollen.

Das weltweite Ernährungssystem steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Steigende Raten chronischer Krankheiten, ein stärkeres Bewusstsein für den Einfluss von Ernährung auf die Gesundheit und verschärfte staatliche Auflagen treiben diesen Wandel voran. Dadurch verändert sich die Wettbewerbslandschaft für Lebensmittelhersteller, Händler und Zulieferer grundlegend – mit neuen Risiken, aber auch großen Chancen.

Die US-Kommission „Make America Healthy Again“ (MAHA) markiert 2025 einen Wendepunkt in der Art und Weise, wie Gesundheitsbehörden den Zusammenhang zwischen Ernährung und öffentlicher Gesundheit betrachten. Ihre Analyse stellt einen klaren Bezug zwischen dem Konsum ultra-verarbeiteter Lebensmittel (UPFs) und dem Anstieg chronischer Krankheiten bei Kindern her – und beschleunigt damit die bereits laufenden Regulierungsinitiativen auf globaler Ebene.

Die wirtschaftlichen Folgen dieses Wandels sind beträchtlich: Lebensmittel mit funktionellem Mehrwert – also solche mit Ballaststoffen, Vitaminen oder einem geringeren Gehalt an Fett, Salz und Zucker – wachsen aktuell zwei- bis dreimal schneller als herkömmliche Produktkategorien. Das verdeutlicht eine grundlegende Verschiebung der Verbraucherpräferenzen, die eng mit neuen regulatorischen Anforderungen verknüpft ist.

Unternehmen mit Weitblick stellen sich frühzeitig auf diese Transformation ein, während andere zunehmend unter Druck geraten, weil ihre Geschäftsmodelle an Grenzen stoßen. Unsere Analysen zeigen deutliche Unterschiede in der strategischen Ausrichtung und Anpassungsfähigkeit der Marktteilnehmer – und damit in ihrer Fähigkeit, von der Transformation zu profitieren.

Globaler Wandel im Gesundheits- und Ernährungssektor

Auch wenn die MAHA-Initiative in den USA derzeit viel Aufmerksamkeit erhält, ist sie nur ein Baustein eines weit größeren Ganzen: eines globalen Regulierungsnetzwerks, das weltweit die Lebensmittelsysteme verändert. Diese politische Annäherung der wichtigsten Märkte zeigt sich in einer Vielzahl konkreter Maßnahmen. Für Investoren ist das ein deutliches Signal: Der Wandel im Gesundheits- und Ernährungssektor wird nicht von einer einzelnen Initiative getragen, sondern steht für eine tiefgreifende, internationale Neuausrichtung der Lebensmittelregulierung.

Trotz des globalen Rahmens spielen die Entwicklungen in den USA eine zentrale Rolle als Katalysator. Neben dem im September 2025 veröffentlichten MAHA-Bericht zur Kinderernährung sind weitere entscheidende Schritte zu beobachten – darunter die formelle Definition ultra-verarbeiteter Lebensmittel (UPF) durch die US-Behörde FDA und das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) sowie die geplanten Kennzeichnungsrichtlinien der FDA für die Vorderseiten von Verpackungen ab 2028. Diese gestaffelte Einführung schafft einen klaren, planbaren Anpassungspfad für Unternehmen und könnte helfen, die bislang bestehende wissenschaftliche Unsicherheit über die UPF-Klassifizierung zu beseitigen.

Gleichzeitig bleibt der Weg nicht ohne Risiken. Verzögerungen bei der Umsetzung oder politische Kurswechsel könnten den Prozess bremsen – etwa durch Veränderungen in der Regierung oder in der regulatorischen Prioritätensetzung. Zudem könnte eine fragmentierte Regulierung mit unterschiedlichen Standards in den wichtigsten Märkten zu zusätzlicher Komplexität und steigenden Kosten für global agierende Lebensmittelhersteller führen.

Ultra-verarbeitete Lebensmittel unter Druck: Globale Vorschriften verändern das Lebensmittelsystem

Ultra-verarbeitete Lebensmittel (UPFs) sind Produkte, die in industriellen Verfahren stark verändert werden – oft bis auf die molekulare Ebene – und in der Regel eine Vielzahl an Zusatzstoffen enthalten. Typisch sind hohe Mengen an Fett, Salz und Zucker. Da immer mehr wissenschaftliche Belege die gesundheitsschädlichen Folgen solcher Produkte zeigen, verschärfen Regierungen weltweit ihre Vorschriften.

Der entscheidende Wandel liegt darin, dass sich die Regulierung nicht mehr nur auf einzelne Nährstoffe wie Fett, Salz oder Zucker konzentriert, sondern den gesamten Herstellungsprozess in den Blick nimmt – also Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe und Verarbeitungsmethoden, die Einfluss auf Darmgesundheit und Stoffwechsel haben.

In Lateinamerika hat Chile bereits gehandelt: Das dort eingeführte Gesetz zu Warnhinweisen auf Lebensmittelverpackungen hat zu einem deutlichen Rückgang ungesunder Produkte geführt. Ähnliche Maßnahmen werden inzwischen auch in Europa diskutiert und umgesetzt.

Für Investoren bedeutet diese Entwicklung: Unternehmen, die stark von UPFs abhängig sind, geraten zunehmend unter Druck. Gleichzeitig eröffnen sich attraktive Chancen für Hersteller, die auf natürliche Inhaltsstoffe, klare Kennzeichnung und Produkte ohne künstliche Zusatzstoffe setzen.

Die bevorstehende Überarbeitung der US-Ernährungsrichtlinien könnte schon kurzfristig spürbare Folgen für Unternehmen haben, die stark von staatlichen Ernährungsprogrammen abhängig sind.

Im Rahmen der MAHA-Initiative plant die US-Arzneimittelbehörde FDA, das bisherige GRAS-Verfahren („Generally Recognized As Safe“) grundlegend zu reformieren. Dieses Verfahren erlaubte es Lebensmittelherstellern bislang, Inhaltsstoffe eigenständig als sicher einzustufen, ohne dass die FDA diese Bewertung prüfen musste.

Die neue Regelung, deren Veröffentlichung für Oktober erwartet wird, würde eine verpflichtende Meldung und Überprüfung aller GRAS-Stoffe durch die FDA vorschreiben. Das wäre ein bedeutsamer Schritt in der Lebensmittelsicherheitsregulierung, ausgelöst durch wachsende Bedenken über die Auswirkungen von Zusatzstoffen auf Darmgesundheit und chronische Krankheiten.

Für Investoren könnte diese Reform tiefgreifende Veränderungen im Lebensmittelsystem nach sich ziehen: Sie dürfte die Nachfrage nach wissenschaftlich geprüften Inhaltsstoffen erhöhen – und Unternehmen mit weniger transparenten Formulierungen einem höheren regulatorischen Risiko aussetzen.

Die Verbraucher als Katalysator

Neben dem regulatorischen Druck, der Unternehmen zur Einhaltung von Vorgaben zwingt, wird der Wandel auf dem Lebensmittelmarkt auch stark vom Verbraucherverhalten getrieben. Dabei lassen sich mehrere Trends beobachten:

Gesundheitsbewusste Generation Z: Jüngere Verbraucher legen besonders großen Wert auf Gesundheit und tätigen einen überproportionalen Anteil ihrer Ausgaben im Wellness-Bereich. Sie betrachten Lebensmittel zunehmend unter dem Gesichtspunkt der gesundheitlichen Wirkung und bevorzugen Produkte, die das körperliche Wohlbefinden unterstützen.

Jüngere Verbraucher legen besonders großen Wert auf und tätigen einen überproportionalen Anteil ihrer Ausgaben im Wellness-Bereich. Sie betrachten Lebensmittel zunehmend unter dem Gesichtspunkt der gesundheitlichen Wirkung und bevorzugen Produkte, die das körperliche Wohlbefinden unterstützen. Digitale Gesundheitsintegration: Mit Technologien wie kontinuierlichen Glukosemonitoren, Fitness-Trackern und Ernährungs-Apps steigt das Bewusstsein dafür, wie Ernährung die Darm- und Stoffwechselgesundheit beeinflusst.

Mit Technologien wie kontinuierlichen Glukosemonitoren, Fitness-Trackern und Ernährungs-Apps steigt das Bewusstsein dafür, wie Ernährung die Darm- und Stoffwechselgesundheit beeinflusst. Prioritäten nach der Pandemie : Die Verbraucher achten stärker auf ein starkes Immunsystem und einen gesunden Stoffwechsel, was die Nachfrage nach Lebensmitteln mit hochwertigen Inhaltsstoffen und zusätzlichen gesundheitlichen Vorteilen ankurbelt.

Die Verbraucher achten stärker auf ein starkes Immunsystem und einen gesunden Stoffwechsel, was die Nachfrage nach Lebensmitteln mit hochwertigen Inhaltsstoffen und zusätzlichen gesundheitlichen Vorteilen ankurbelt. GLP-1-Medikamente zur Gewichtskontrolle: Die Nutzung von GLP-1-Medikamenten nimmt weiter zu – allein im Vereinigten Königreich werden sie von etwa 1,5 Millionen Menschen eingenommen. Anwender berichten von veränderten Geschmacksvorlieben und einem geringeren Verlangen nach zucker- und fettreichen Lebensmitteln.

Die Herausforderung: Die Preissensibilität der Verbraucher bleibt ein Risiko. Gesündere Produkte sind häufig teurer, was ihre breite Akzeptanz einschränken kann.

Die Chance: Diese veränderten Vorlieben sorgen gleichzeitig für eine klare Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln, die trotzdem gut schmecken und Genuss bieten. Einzelhändler stehen hier in einer Schlüsselrolle, weil sie zwischen Herstellern und Konsumenten vermitteln. So hat der britische Lebensmitteleinzelhändler Tesco gezeigt, dass er diese Verantwortung ernst nimmt: Das Unternehmen hat umstrittene Zusatzstoffe aus seinem Eigenmarkensortiment entfernt und geht damit deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Wissenschaftliche Erkenntnisse verändern die Lebensmittelindustrie

Das Darmmikrobiom rückt zunehmend in den Fokus von Behörden und Verbrauchern, weil es eine Schlüsselrolle für Ernährung, Gesundheit und Krankheitsprävention spielt. Studien zeigen zunehmend, dass die Darmgesundheit nicht nur die Verdauung beeinflusst, sondern auch Immunsystem, Stoffwechsel und kognitive Leistungen. Ultra-verarbeitete Lebensmittel können das Mikrobiom stören – etwa durch künstliche Zusatzstoffe, die die Zusammensetzung der Darmflora verändern, oder durch hochraffinierte Inhaltsstoffe, die wichtige Verdauungsprozesse umgehen.

Unternehmen reagieren darauf, indem sie wissenschaftliche Erkenntnisse in Ernährung und Proteinentwicklung nutzen. Der Erfolg von mikrobiombasierten Medikamenten, wie die FDA-Zulassungen zur Behandlung von C.-difficile-Infektionen, zeigt das wirtschaftliche Potenzial dieses Ansatzes. Führende Firmen investieren in Technologien wie Fermentation, Biotika und Proteinkonzentration und stützen sich dabei auf klinische Studien, um wissenschaftliche Erkenntnisse in marktgängige Produkte mit belegten Gesundheitsvorteilen umzusetzen.

Ein Unternehmen wie Danone ist in diesem Umfeld gut positioniert: Ein großer Teil der Produktpalette erfüllt hohe Gesundheitsstandards, und das Unternehmen hat stark in medizinisch- unbedenkliche Ernährung investiert.

Im Vergleich dazu könnte Kraft Heinz vor Herausforderungen stehen: Weniger Produkte erfüllen die „gesünderen“ Kriterien der Access to Nutrition Initiative (ATNi), und viele Produkte enthalten Zusatzstoffe, die zunehmend wissenschaftlich und regulatorisch geprüft werden. Die kürzliche Aufteilung des Unternehmens in zwei Geschäftsbereiche könnte dieses Risiko teilweise reduzieren, da Marken mit einem höheren Zusatzstoffanteil in der North American Grocery Co. zusammengeführt werden. Diese Entwicklung verdeutlicht den Druck auf traditionelle Produkte und zeigt, wie stark Unternehmen inzwischen auf veränderte Verbrauchererwartungen reagieren müssen.

Unser Engagement-Ansatz

Um den Wandel hin zu gesünderen Lebensmitteln aktiv zu begleiten, arbeitet Columbia Threadneedle Investments eng mit Herstellern, Verarbeitern und Einzelhändlern zusammen. Unser Ziel ist es, Unternehmen zu unterstützen, die auf die Veränderungen durch Regulierung und Verbrauchertrends reagieren müssen.

Unsere Schwerpunkte sind:

Bewertung der Produktpalette: Wir regen Unternehmen an, offenzulegen, wie viel Prozent ihrer Produkte anerkannten Ernährungsstandards entsprechen.

Wir regen Unternehmen an, offenzulegen, wie viel Prozent ihrer Produkte anerkannten Ernährungsstandards entsprechen. Reduzierung umstrittener Zusatzstoffe: Wir fördern Maßnahmen, die den Einsatz von Inhaltsstoffen einschränken, die Darmgesundheit und Stoffwechsel beeinträchtigen können.

Wir fördern Maßnahmen, die den Einsatz von Inhaltsstoffen einschränken, die Darmgesundheit und Stoffwechsel beeinträchtigen können. Vorbereitung auf neue Vorschriften: Wir prüfen, wie Unternehmen auf zukünftige regulatorische Anforderungen reagieren, und unterstützen sie dabei, verschiedene Szenarien strukturiert zu planen.

Besonders wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die hohen Übergangsrisiken ausgesetzt sind, aber bislang keine Angaben zu ihrem Managementansatz machen. Ein Beispiel: Wir setzen uns seit langem dafür ein, dass große Einzelhändler ihre Umsätze mit gesunden Lebensmitteln transparent machen. In diesem Zusammenhang begrüßen wir sowohl die proaktive Politik von Tesco als auch die Entscheidung der britischen Regierung, bis zum Ende der Legislaturperiode eine Meldepflicht für alle großen Lebensmittelunternehmen einzuführen.