Durchschnittliches KGV von 13 Welche europäischen Aktien jetzt chancenreich bewertet sind

Die europäischen Aktienmärkte haben sich seit Mitte März – nach dem Ausverkauf infolge des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank in den Vereinigten Staaten und der Finanzturbulenzen um die Crédit Suisse – kräftig erholt. Die Erholung wurde eindeutig von Large Caps und defensiven Wachstumssektoren getragen. Das Gesundheitswesen war in den vergangenen vier Wochen der stärkste Outperformer, gefolgt von Versorgern und Basiskonsumgütern. Unabhängig davon hielt sich auch der Sektor Informationstechnologie relativ gut und übertraf den breiteren europäischen Markt.

Die beiden schwächsten Sektoren der letzten Wochen waren der Finanz- und der Industriesektor. Auch der Energiesektor entwickelte sich in den vergangenen vier Wochen trotz der starken Erholung Anfang April schlechter als der breite Markt. Die OPEC+ überraschte Anfang April – auffälligerweise unmittelbar vor den reiseintensiven Osterfeiertagen – mit einer Kürzung der Ölproduktion um 1,66 Millionen Barrel pro Tag. Die Ankündigung trieb die Ölpreise in die Höhe und unterstützte die relative Performance des Energiesektors, der in diesem Jahr bisher hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben ist.

Gewinnerwartungen und Bewertungen

In der Zwischenzeit nähern wir uns dem Beginn der Gewinnsaison für das erste Quartal 2023. Zu Beginn der Saison waren die Gewinnrevisionen leicht positiv. Die Konsenserwartungen deuten immer noch auf einen leichten Gewinnrückgang für 2023 hin. Der Rückgang ist hauptsächlich auf negative Gewinnerwartungen für Industrie-, Rohstoff- und Energieunternehmen zurückzuführen.

Für das kommende Jahr scheinen die Analysten positiver gestimmt zu sein und rechnen für 2024 mit einem Gewinnwachstum von rund 8 Prozent. Am überzeugendsten erscheinen den Analysten die Gewinnwachstumserwartungen für Informationstechnologie und Finanzwerte.

Angesichts der genannten Wachstumsprognosen bleiben die Bewertungen interessant. Mit weniger als dem 13-fachen der erwarteten Zwölfmonatsgewinne sind europäische Aktien im historischen Vergleich nach wie vor sehr chancenreich bewertet.

Defensivere Positionierung

Wir haben in den letzten Wochen keine wesentlichen strategischen Änderungen an unserer Allokation vorgenommen, da wir uns mit unserer aktuellen Positionierung, die weiterhin auf defensivere Wachstumssektoren wie Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen ausgerichtet ist, weiterhin wohl fühlen. Beide Sektoren haben sich in den letzten Wochen weiterhin besser entwickelt als der breite Markt, und wir werden im aktuellen Marktkontext unsere +2 für Basiskonsumgüter und +1 für das Gesundheitswesen beibehalten.

Die einzige Änderung, die wir vorgenommen haben, betraf den Bereich Informationstechnologie. Wir haben von unserer Übergewichtung im Technologiesektor seit Jahresbeginn profitiert und uns entschieden, einige Gewinne mitzunehmen, indem wir den Sektor von +1 auf neutral herabstuften. Die Informationstechnologie hat seit Jahresbeginn um fast 20 Prozent zugelegt und beginnt, teuer zu werden, zumal die Gewinnwachstumserwartungen im Konsens (16 Prozent im Jahr 2023 und 15 Prozent im Jahr 2024) im aktuellen Marktumfeld zu optimistisch geworden sind. Wir sehen zunächst kein Aufwärtspotenzial mehr bei Halbleitern und Hardware und haben nun auch Software von +1 auf neutral herabgestuft. Das Marktsegment ist relativ teuer geworden und ist nicht immun gegen einen Abwärtszyklus. Selektivität ist daher immer wichtiger geworden.

Unabhängig davon haben wir trotz der Entscheidung der OPEC+, die Ölproduktion für mehrere Jahre zu drosseln, unsere -1 für Energie aus mehreren Gründen beibehalten. Erstens hat die Gruppe in der Vergangenheit oft zu viele Versprechungen gemacht und diese nicht immer eingehalten. Zweitens gehen wir davon aus, dass sich die weltweite Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte abschwächen wird. Und schließlich befindet sich der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent am oberen Ende seiner Handelsspanne, was ein weiteres Vorankommen des jüngsten Aufschwungs unwahrscheinlich macht.

Wir sind überzeugt, dass es sinnvoll ist, einen ausgewogenen Ansatz mit defensiver Ausrichtung beizubehalten: Zyklische Werte sind teuer geworden und die erwartete wirtschaftliche Erholung ist in ihnen bereits eingepreist.