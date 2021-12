Gesundheit, Wohnen, Mobilität Diese Entwicklungen krempeln die Versicherungsbranche um

Welche einschneidende Veränderungen stehen der Versicherungsbranche bevor und wie können künftige gewinnbringende Geschäftsmodelle aussehen? Diesen Fragen gingen ti&m und die Versicherungsforen Leipzig in der „ti&m-Trendstudie Versicherungen“ nach.

Für die Studie wurden zunächst 300 Personen in Deutschland zu den drei Lebenswelten Gesundheit, Wohnen und Mobilität befragt. Im Anschluss führten die Forscher Tiefeninterviews zu Auswirkungen der Veränderungen und möglichen Geschäftsmodellen für die Versicherungswirtschaft mit Schweizer und Deutschen Versicherungsexperten durch. Daraus gewannen die Studienautoren folgende Erkenntnisse:

1. Gesundheit

Neue Technologien wie zum Beipsiel Fitness Tracker ermöglichen eine immer genauere Überwachung des menschlichen Körpers. Mit den daraus gewonnen Daten kann gleichzeitig die Früherkennung und Behandlung von Krankheiten verbessert werden. Für Versicherungen sind diese Daten von unschätzbarem Wert, um individualisierte Tarife anzubieten oder auch um sie für die Prävention einzusetzen. Gleichzeitig tun sich dabei neue Fragen in den Bereichen Datenschutz, Datenmissbrauch und Datensicherheit auf.

2. Wohnen

Durch Technologien wie smarte Lautsprecher, Sensoren und IoT-Geräte jeglicher Couleur werden Wohnungen zunehmend vernetzt. Das Smart Home ist daher keine ferne Zukunft mehr, sondern bald schon Realität. Für Versicherungen birgt dies sowohl Chancen als auch neue Gefahren. Die Sensoren in den Geräten können genutzt werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen und möglichst zu verhindern. Gleichzeitig sind vernetzte Geräte auch Einfallstore für Angriffe wie etwa von Hackern.

3. Mobilität

Das Mobilitätsbedürfnis der Menschen nimmt stetig zu. Mit E-Scootern und -Bikes konnten sich neue Fahrzeuge etablieren. In naher Zukunft werden zudem selbstfahrende Autos im öffentlichen Straßenverkehr Realität werden. Für Menschen spielt dabei immer weniger eine Rolle, mit welchem Gefährt sie von A nach B kommen, daher werden multimodale Angebote stark an Bedeutung gewinnen. Auch bergen die veränderten Besitzverhältnisse Herausforderungen wie etwa in der Sharing Economy.