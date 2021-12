Gesundheitlich angeschlagen Basler-Chef geht in Rente

Jan de Meulder, Vorstandschef der Basler Versicherungen in Deutschland und Mitglied der Baloise-Konzernleitung, tritt zum 30. April 2015 in den Ruhestand. Das teilte Baloise mit. De Meulders Nachfolger steht noch nicht fest.Grund für den vorzeitigen Ruhestand dürfte die angeschlagene Gesundheit des 59-Jährigen sein. So fiel der Basler-Chef zwischen Ende 2013 und Mitte 2014 rund ein halbes Jahr wegen Krankheit aus De Meulder ist seit 2009 in der Konzernleitung der Basler-Mutter Baloise aktiv. Seit Anfang 2013 zeichnet er als Basler-Chef für das Geschäft in Deutschland verantwortlich.