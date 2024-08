Nicht nur Tech-Titel haben in den vergangenen Monaten eine gute Performance geliefert: Auch zwei Aktien aus dem Gesundheitsbereich konnten beachtliche Zuwächse erzielen: So notierte die Aktie von Novo Nordisk vor einem Jahr bei 87,2 Euro, verzeichnete zwischendurch einen Höchststand bei 138,5 Euro und liegt nun bei 122 Euro. Ely Lilly liegt derzeit bei 853 Euro pro Aktie, vor einem Jahr lag der Wert bei 509 Euro (Stand der Daten jeweils 29. August 2024).

Hintergrund der guten Perfomance ist der Hype um das Mittel Ozempic. Dieses ist bereits seit 2018 als Mittel gegen Diabetes zugelassen. Doch im vergangenen Jahr begann ein regelrechter Hype darum. Der Grund: Das Medikament hilft nicht nur gegen Diabetes, sondern sorgt auch für einen Gewichtsverlust. Promis, die diesen Nebeneffekt genutzt hatten um deutlich abzunehmen, taten dies äußerst werbewirksam in den sozialen Medien kund.

Das hatte unter anderem zur Folge, dass das dänische Unternehmen Novo Nordisk mittlerweile sogar den französischen Luxusgüter-Konzern LVMH als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Europas abgelöst hat. Die Marktkapitalisierung beträgt mittlerweile mehr als 400 Milliarden Euro.

Die positive Nebenwirkung, durch die Verwendung Gewicht zu verlieren, hat auch das Mittel Mounjaro von Eli Lilly. Dieses ist ebenfalls eigentlich zur Behandlung von Diabetes gedacht. Der US-amerikanische Konzern aus Indianapolis ist aber nicht nur deshalb für Investoren interessant: Zudem betreibt es intensive Forschungsarbeit nach neuen Medikamenten und Therapien, unter anderem auch zur Behandlung von Alzheimer-Demenz und Krebs.

Hinzu kommt, dass KI-basierte Diagnostik, personalisierte Medizin und digitale Gesundheitsanwendungen an Bedeutung gewinnen. So versprechen Fortschritte in der Gentherapie neue Behandlungsmöglichkeiten für seltene Krankheiten. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann die Entwicklung von Medikamenten beschleunigen, indem die Forschungsprozesse deutlich schneller voran gehen. Und steigende Gesundheitsausgaben in Schwellenländern eröffnen neue Marktchancen.

Die Aussichten für den Gesundheitsbereich sind also weiterhin gut, auch abseits der beiden treibenden Titel.

Unser Ranking zeigt auf den folgenden Seiten die zehn besten Fonds im Gesundheitsbereich (Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Biotechnologie, Aktienfonds Gesundheit/Pharma), die in den vergangenen fünf Jahren am besten performt haben. ETFs wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Stand der Daten: 29. August 2024