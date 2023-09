Megatrend Healthcare Gesundheitsaktien wachsen mit den Demografie-Herausforderungen

Harry Waight

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lag die durchschnittliche Lebenserwartung in keinem Land der Welt bei über 40 Jahren. Heute liegt die Lebenserwartung in jedem Land der Erde bei mindestens 40 Jahren. Inzwischen ist die durchschnittliche weltweite Lebenserwartung heute höher als die Lebenserwartung selbst des gesündesten und reichsten Landes im Jahr 1950.

Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, welchen Bruch mit der Vergangenheit das bedeutet. Jahrtausendelang waren die Menschen in einem kurzen Leben gefangen, Generation für Generation, Kriege, Seuchen und Hungersnöte forderten ihren Tribut. Und dann änderte sich alles: Ab dem 19. Jahrhundert halfen ein massiver Rückgang der Kindersterblichkeit, Verbesserungen der sanitären Einrichtungen und des Zugangs zu sauberem Wasser, Impfstoffe, Verbesserungen der Ernährungssicherheit sowie Antibiotika, die Sterblichkeitsraten zu drücken und die Lebensspanne der nachfolgenden Generationen stetig zu verlängern.

Jetzt der Rückwärtsgang – was ist da los?

Aber mittlerweile scheint sich wieder etwas zu ändern. Nach mehreren Jahrhunderten der Verbesserung verlangsamen sich die Zuwächse bei der Lebenserwartung, insbesondere in den Industrieländern, und in einigen Fällen kehren sie sich sogar um. Vor etwa einem Jahrzehnt begann sich der Anstieg der Lebenserwartung im Vereinigten Königreich deutlich zu verlangsamen, bevor die Lebenserwartung infolge der Corona-Jahre sogar zurückging. Auch in den USA sorgte die Pandemie für den stärksten Rückgang der Lebenserwartung seit einem Jahrhundert. Doch auch hier begann schon vor Covid-19 die Lebenserwartung zu sinken – und die Menschen in der weltweit leistungsfähigsten Volkswirtschaft leben heute im Durchschnitt kürzer als die Menschen in Thailand, Costa Rica oder der Türkei, obwohl das Pro-Kopf-BIP weitaus höher ist.

Für die Stagnation gibt es viele Ursachen: Ernährung, Lebensstil, Suchterkrankungen und psychische Störungen. So sind schlechte Ernährung und mangelnde Bewegung die Hauptursachen für die enorme Zunahme von Diabetes in der Welt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist die Zahl der Menschen mit Diabetes von 108 Millionen im Jahr 1980 auf 422 Millionen im Jahr 2014 gestiegen. Den Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2040 voraussichtlich auf 640 Millionen ansteigen. Dabei sind nicht nur in den USA 11 Prozent der Bevölkerung an Diabetes erkrankt, auch weltweit leidet schätzungsweise einer von zehn Erwachsenen an der Krankheit. Hinter den Zahlen stehen gravierende gesundheitliche Folgen: Menschen, die an Diabetes leiden, haben ein doppelt so hohes Risiko, an Herzkrankheiten oder Schlaganfällen zu sterben. 2019 sind schätzungsweise 2 Millionen Menschen an Diabetes oder damit verbundenen Nierenerkrankungen gestorben.

Der Schlüssel zur Bekämpfung dieser gesundheitlichen Probleme liegt indes nicht in medizinischen Therapien. Damit die Menschheit insgesamt den nächsten großen Gesundheitssprung erlebt, ist es wichtig, sich der Thematik zu widmen, wie wir leben, was wir essen und wie wir uns bewegen.

Weltweite Diabetes-Todesfälle, 1990 bis 2019

Antibiotika-Resistenzen nehmen zu

Der weltweit führende Tierarzneimittelhersteller Zoetis kümmert sich darum, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Lebensmittelversorgung zu gewährleisten. Und zwar an der Quelle: Zoetis ist zwar ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostika für Haus- und Nutztiere. Die Arbeit von Zoetis ist aber auch von zentraler Bedeutung für die menschliche Gesundheit: Ein übermäßiger Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung kann dazu führen, dass Bakterien in diesen Tieren gegen Antibiotika resistent werden, und wenn diese Bakterien durch den Kontakt mit tierischen Produkten auf den Menschen übergehen, kann ihre Behandlung äußerst schwierig sein und zu gefährlichen Krankheitsverläufen führen. Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention stufen die Antibiotikaresistenz als dringliche globale Bedrohung der öffentlichen Gesundheit ein, der jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl von Menschen rund um die Welt zum Opfer fällt.

Zoetis setzt sich dafür ein, dass keine unnötigen Antibiotika in die Nahrungskette gelangen, zum Beispiel durch umfangreiche Impfungen von Tieren, die eine anschließende Behandlung mit Antibiotika überflüssig machen. Außerdem verkauft das Unternehmen keine medizinisch wichtigen Antibiotika zur Wachstumsförderung bei Tieren. Und es überwacht die antimikrobielle Resistenz von Krankheitserregern, die die Gesundheit von Tierarten bedrohen, um sicherzustellen, dass Antibiotika weiterhin effektiv wirken und die menschliche Gesundheit schützen.

Zoetis weiß, dass die Gesundheit von Mensch und Tier in hohem Maße voneinander abhängig ist: Nach WHO-Angaben haben mindestens 75 Prozent der neu auftretenden Infektionskrankheiten einen tierischen Ursprung. Das Tiergesundheitsunternehmen überwacht daher etwa 200 Krankheiten, die von der WHO als zwischen Tier und Mensch übertragbar eingestuft werden, und hat Impfstoffe für die wichtigsten neu auftretenden Krankheiten auf der ganzen Welt entwickelt oder deren Entwicklung unterstützt; darunter Vogelgrippe, Schweinepest, Hundegrippe, Tollwut und Borreliose. Mit seinen Impfprogrammen steht Zoetis daher an vorderster Front, um Menschen und Tiere zu schützen.

Mittels Radfahren bei der Lebenserwartung einen Gang höher schalten

Und natürlich geht es bei einer optimalen Gesundheit nicht nur darum, was wir unserem Körper zuführen, sondern auch darum, wie wir ihn trainieren. Der japanische Fahrradkomponenten-Hersteller Shimano ist weltweit führend bei der Produktion von Fahrradschaltungen und -bremsen und damit ein wichtiger Faktor bei der Förderung von Bewegung. Man kann gar nicht genug betonen, wie wichtig sie für die Gesundheit ist. Der kanadische Arzt Peter Attia, ein bekannter Experte auf dem Gebiet der langen Lebenserwartung, sagt: „Bewegung hat bei weitem den besten Einfluss auf ein langes Leben. Die Daten sind eindeutig: Bewegung verzögert nicht nur den tatsächlichen Tod, sondern beugt auch dem kognitiven und körperlichen Verfall besser vor als jede andere Maßnahme.“

Radfahren kann ein wichtiger Teil dieser sportlichen Betätigung sein. Studien haben gezeigt, dass regelmäßiges Radfahren das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um bis zu 50 Prozent senken kann und auch die Symptome von Depressionen und Angstzuständen reduziert. Shimano konzentriert sich durch seine führende Rolle in Forschung und Entwicklung auf die Verbesserung der Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit seiner Produkte und hat sich einen dominanten Marktanteil und eine Markenpositionierung in der Welt des Radsports erarbeitet.

Ein Megatrend mit Mehrfachnutzen

Die Menschheit hat in Bezug auf Gesundheit und Lebenserwartung Fortschritte gemacht, die unsere Vorfahren verblüfft hätten. Es gibt jedoch keinen Grund zur Selbstzufriedenheit.

Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Lebensmitteln, Arzneien und Lifestyle-Produkten, die Krankheiten nicht nur beheben, wenn sie auftreten, sondern dazu beitragen, sie von vornherein zu vermeiden. Wir investieren in diese innovativen, wirkungsvollen Unternehmen, weil zum einen die Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen dauerhaft ist. Zum anderen beteiligen wir uns, weil sie dazu beitragen können, den Menschen nicht nur ein längeres, sondern vor allem auch ein gesünderes Leben zu ermöglichen.

Harry Waight ist Portfoliomanager im Global Equities Team von Columbia Threadneedle Investments und beschäftigt sich mit verantwortungsvollen und nachhaltigen globalen Aktien sowie mit japanischen Aktien. Er schloss sein Studium der Geschichte (BA Hons) an der Royal Holloway, University of London, mit Auszeichnung ab und besitzt einen Abschluss in Journalismus (MA) der Kingston University.