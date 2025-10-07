Forschung zahlt sich aus: Viele Healthcare-Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen – ein klares Zeichen für die breite Stärke des Sektors.

DAS INVESTMENT: Frau Dr. Xie, wie würden Sie die Performance des Healthcare-Sektors im ersten Halbjahr 2025 zusammenfassen?

Erin Xie

Xie: Das erste Halbjahr 2025 ließ sich in zwei sehr unterschiedliche Phasen unterteilen. Bis März gehörte der Healthcare-Sektor zu den besten Sektoren des Jahres. Dies war vor allem auf wirtschaftsfreundliche Erwartungen nach den US-Wahlen und neuen Schlüsselbesetzungen im Gesundheitswesen zurückzuführen. Anleger schätzten die defensive Qualität des Sektors angesichts geopolitischer Unsicherheiten und Anzeichen einer globalen wirtschaftlichen Abschwächung.

Wie entwickelte sich der Sektor im weiteren Verlauf des Frühjahrs?

Xie: Ab dem zweiten Quartal änderte sich das Bild. Die Abnahme von Handelsbarrieren sorgte für eine stärker risikofreudige Stimmung an den Märkten. Gleichzeitig schlug Präsident Donald Trumps Vorschlag zur Einführung der „Most Favored Nation“, der „MFN“-Preispolitik für Medikamente, auf den Sektor durch, sodass viele der frühen Gewinne wieder verlorengegangen sind. In dieser Phase gehörte Healthcare zu den schwächeren Sektoren des Jahres.

Trotz dieser Volatilität scheinen die Fundamentaldaten stark zu sein?

Xie: Absolut. Wir sehen weiterhin eine solide Basis, die ein stabileres Gewinnumfeld stützt. Viele Healthcare-Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen – ein klares Zeichen für die breite Stärke des Sektors. Übrigens im Gegensatz zu 2023, als nur wenige Titel den Markt führten. Zudem treiben kontinuierliche Innovationen zahlreiche Wachstumstreiber an, unterstützt von langfristigen Trends, die Healthcare strukturell resilient machen.

Wie sieht es mit den Bewertungen aus?

Xie: Die Schätzungen für Umsatz- und Gewinnwachstum im Healthcare-Sektor gehören weiterhin zu den höchsten weltweit, während die Bewertungen im Vergleich zu breiteren Aktienmärkten auf einem Discount-Niveau liegen, wie wir es seit 2009 nicht mehr gesehen haben. Das zeigt, dass die politische Unsicherheit die ansonsten überzeugenden Fundamentaldaten überschattet.

Welche politischen Entwicklungen beobachten Sie genau?

Xie: Drei Themen stehen besonders im Fokus: das „One Big Beautiful Bill Act“, kurz OBBBA, Zölle und die MFN-Preispolitik. Wichtig ist, dass etwa 80 Prozent der kommerziellen und Medicare-Märkte vom OBBBA unberührt bleiben. Die geplanten Einschnitte betreffen hauptsächlich Medicaid und summieren sich auf rund 8 Prozent über zehn Jahre, falls sie vollständig umgesetzt werden. Insgesamt machen die Einsparungen weniger als 5 Prozent der prognostizierten Bundesausgaben aus. Damit bleibt die nationale Gesundheitsausgaben-Entwicklung robust, getrieben vor allem von demografischen Trends. Bis 2030 werden nahezu alle Babyboomer über 65 sein, was die Medicare-Anmeldungen steigen lässt.

Wie wirken sich Zölle auf den Sektor aus?

Xie: Der Healthcare-Sektor ist relativ unempfindlich gegenüber Zöllen, da er essenzielle Produkte liefert und nur begrenzte Exporte in hochzollbelastete Länder hat. Besonders Generika könnten unter Preisdruck stehen, da sie auf Wirkstoffe aus Asien angewiesen sind. Bei Medical-Device-Firmen erwarten wir nur moderate Kostenbelastungen. Auch Biopharma ist teilweise betroffen, einige Unternehmen haben jedoch bereits Reshoring-Initiativen in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar angekündigt. Insgesamt sind die Auswirkungen auf Nachfrage und Marktanteile begrenzt.

Kommen wir noch einmal auf die MFN-Politik zurück. Was bedeutet sie für die Branche?

Xie: Die MFN-Politik, die US-Preise an die niedrigsten in anderen Industrieländern koppeln will, ist ein bekanntes Konzept, stößt aber weiterhin auf Umsetzungshürden. Bereits in Trumps erster Amtszeit wurde ein ähnlicher Versuch juristisch gestoppt. Viele Preisregelungen in anderen Ländern sind undurchsichtig, daher ist die praktische Umsetzung schwierig. Gespräche zwischen Industrie und Regierung laufen, wir erwarten mehr Klarheit bis Ende 2025.

Welche Wachstumsbereiche sehen Sie aktuell besonders dynamisch?

Xie: Ein sehr starker Trend liegt im Bereich Biopharma, insbesondere bei Medikamenten gegen Adipositas wie GLP-1-Rezeptoragonisten. Die Verschreibungen stiegen im ersten Quartal 2025 um 46 Prozent im Jahresvergleich. Seit 2019 haben die globalen Verkäufe dieser Medikamente von 17 Milliarden auf 110 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 zugenommen – ein enormes Wachstum dieser ursprünglich vor allem gegen Diabetes zugelassenen Präparate.

Welche Innovationen treiben deren Akzeptanz weiter voran?

Xie: Ein entscheidender Faktor ist die Entwicklung oraler Präparate, zum Beispiel Eli Lillys Orfoglipron, das die gleiche Wirksamkeit wie injizierbare GLP-1-Medikamente zeigt. Orale Verabreichung erleichtert den Zugang und die Anwendung erheblich und dürfte die Akzeptanz stark erhöhen. Langfristig sehen wir einen Umsatz von bis zu 40 Milliarden US-Dollar allein im Bereich Adipositas-Medikamente.

Welche Fortschritte sehen Sie im Onkologie-Sektor?

Xie: Onkologie bleibt ein zentraler Wachstumsmotor. In den nächsten fünf Jahren werden die globalen Umsätze für Krebsmedikamente voraussichtlich um 189 Milliarden US-Dollar steigen – fast doppelt so viel wie in den vergangenen fünf Jahren. Wachstumstreiber sind unter anderem Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, bispezifische Antikörper, Zelltherapien und Radioliganden-Therapien. Allein diese drei Bereiche sollen bis 2028 jährlich um durchschnittlich 20 Prozent wachsen und dann ein Marktvolumen von 37 Milliarden US-Dollar erreichen.

Und MedTech?

Xie: Innovationen bei MedTech, insbesondere kontinuierliche Glukosemonitore, entwickeln sich rasant. Die Geräte senden Echtzeitdaten an Smartphones, erleichtern Diabetes-Management und sind nun auch für Typ-2-Diabetiker ohne Insulinverordnung zugänglich. Kooperationen wie die von Abbott Laboratories und Medtronic zeigen, wie Technologie die Behandlung vereinfachen kann. Künstliche Intelligenz wird zunehmend in der Radiologie eingesetzt, etwa bei der Analyse von CT- und MRT-Bildern, und wir erwarten, dass die Branche diese Technologie weiter zur Effizienzsteigerung und Diagnostik nutzen wird.

Trotz politischer Unsicherheiten bleibt der Gesundheitssektor interessant?

Xie: Auf jeden Fall. Healthcare wird seit 2009 nicht mehr so stark unterbewertet gehandelt. Gleichzeitig bleibt die langfristige Nachfrage ungebrochen: Bis 2030 werden 20 Prozent der US-Bevölkerung über 65 sein – diese Gruppe gibt 3,5-mal mehr für Gesundheitsprodukte aus als jüngere Kohorten.

Der demografische Wandel, Innovationen und strukturelles Wachstum schaffen zahlreiche Katalysatoren für kurz- und langfristiges Wachstum. Sobald sich die politische Unsicherheit klärt, wird der Fokus der Anleger wieder auf die Fundamentaldaten und das breite Wachstumspotenzial des Sektors zurückkehren. Healthcare bleibt ein spannender und resilienzstarker Sektor, der trotz kurzfristiger politischer Schwankungen enormes langfristiges Potenzial bietet.

Zur Person

Dr. Erin Xie, Managing Director und Portfoliomanagerin, ist Leiterin des Health-Sciences-Teams innerhalb der Active Equity Group von BlackRock. Als Portfoliomanagerin ist sie für die Aktienportfolios des Health-Sciences-Teams verantwortlich. Xie arbeitete von 2001 bis 2005 für State Street Research & Management (SSRM), als der Asset Manager 2005 mit BlackRock fusionierte.