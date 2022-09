Serie Produkt-Check Gesundheitsschutz mit zwei Fragen

Canada Life bietet nun eine Aktion an, bei der sich 16- bis 40-Jährige mit nur zwei Fragen zur Gesundheit gegen schwere Krankheiten versichern können. Die Schwere-Krankheiten-Absicherung, besser bekannt als Dread-Disease-Versicherung, zahlt bei Eintritt einer schweren Erkrankung einmalig die versicherte Summe steuerfrei aus. Bei der Canada-Life-Police beträgt diese bis zu 75.000 Euro. So können Versicherte die Zeit überbrücken, in der sie aufgrund ihrer schweren Erkrankung nicht mehr arbeiten können, sich in Ruhe erholen und – soweit möglich – wieder gesund werden.

Wann leistet die Versicherung?

Die Anzahl der versicherten Krankheiten ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Aktuell zahlt Canada Life bei 55 Krankheitsbildern die Versicherungssumme aus. Dazu zählen unter anderem Organversagen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Entzündungen wie zum Beispiel Meningitis oder Enzephalitis und Tumore, wobei die Versicherung sowohl bei Krebs als auch bei gutartigen Gehirn- und Rückentumoren leistet. Auch weitere Krankheiten und Unfallfolgen wie berufsbedingte Hepatitis C, Verlust des Sprach-, Hör- oder Sehvermögens, Verlust von Gliedmaßen, schwere Verbrennungen oder Kopfverletzungen und Koma sind versichert. Die genaue Definition einer Krankheit findet sich in den Vertragsbedingungen.

Darüber hinaus gibt es noch einen Zusatzbaustein, der weitere 25 Krankheitsbilder absichert. Hierfür zahlt Canada Life aber maximal 25.000 Euro aus. Zum „erweiterten Krankenkatalog“ gehören unter anderem der Verlust von Hand oder Fuß, Augeninfarkt oder schwere Sehstörung beziehungsweise Blindheit auf einem Auge, Rückenmarksentzündung, schwerer Morbus Crohn, Typ-1-Diabetes und Schizophrenie.

Fragen zur Gesundheit

Im Gegensatz zur Berufsunfähigkeitsabsicherung, wo Erkrankungen vom Bewegungsapparat und psychische Krankheiten eine große Rolle bei der Antragsstellung spielen, geht es bei der Dread-Disease-Absicherung ausschließlich um schwere Erkrankungen. So müssen 16- bis 40-Jährige, die an der Canada-Life-Aktion teilnehmen möchten, folgende zwei Fragen zu ihrer Gesundheit beantworten:

• „Wurde bei Ihnen in den letzten fünf Jahren eine Herzerkrankung, zum Beispiel Herzschwäche (-insuffizienz), Herzinfarkt, koronare Herzkrankheit, Herzfehler, ein Schlaganfall oder irgendeine Art Krebs (gut- oder bösartige Neubildung, Leukämie) diagnostiziert?“

• „Bestehen oder bestanden in den letzten fünf Jahren dauerhafte (chronische) Erkrankungen oder dauerhafte (chronische) Infektionen, zum Beispiel Diabetes, Multiple Sklerose, Einschränkung der Nierenfunktion, Hepatitis B/C oder HIV?“

Außerdem wird nach Körpergröße, Gewicht und Rauchverhalten gefragt. Raucher müssen höhere Beiträge zahlen.