Gesundheitsaktien Medizintechnik-Unternehmen könnten jetzt für den Einstieg attraktiv sein

Erin Xie

Angesichts einer möglichen globalen Rezession können viele Segmente des Gesundheitssektors mit ihren defensiven Merkmalen Vorteile für Anleger bieten. Rückblickend hat der Gesundheitssektor in den letzten sieben Rezessionen die Aktienmärkte um durchschnittlich 10 Prozent übertroffen und zudem ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum erzielt. In den letzten sechs Rezessionen stiegen die Gewinne von Gesundheitsfirmen im Schnitt um 21 Prozent (Quelle: Sector Business Cycle Analysis, SPDR Americas, 2019).

Nicht alles in einen Topf werfen

Der Gesundheitssektor ist ein komplexes und vielfältiges Anlageuniversum, das Biotech-Startups ebenso umfasst wie etablierte Gesundheitsriesen. Das Gros des Sektors zeichnet sich durch hohe Resilienz aus, einige Segmente sind jedoch konjunkturempfindlicher. Firmen aus dem Bereich der Verbrauchergesundheit etwa sind in Abschwungphasen anfälliger, da dann nicht lebenswichtige Produkte und Behandlungen meist weniger gefragt sind.

Medizintechnikanbieter litten im letzten Jahr unter dem schwierigen Wirtschaftsumfeld mit gestörten Lieferketten und steigender Inflation. Inzwischen ist der Gegenwind abgeflaut, und Aktien von Medizintechnikfirmen zählen bisher zu den Top-Performern in diesem Jahr.

Medizintechnik-Ausblick

Das Makro-Umfeld mit Arbeitskräftemangel und gestörten Lieferketten machte auch Medizintechnikanbietern 2022 über weite Strecken zu schaffen. In diesem Jahr scheint sich die Lage nun zu entspannen. So melden die Unternehmen eine Besserung der Beschäftigungslage und einen Wiederanstieg bei elektiven Eingriffen. Wir beobachten im Medizintechniksektor weitere Innovationen, vor allem in der Diagnostik und Überwachung sowie der Robotik und bei minimalinvasiven Eingriffen.

Diabetes ist eine weit verbreitete Krankheit, an der in den USA 37 Millionen Menschen leiden, wie das Wall Street Journal unlängst berichtete. Mithilfe kontinuierlicher Blutzuckermessgeräte können Patienten ihre Krankheit durch Rückmeldung von Blutzuckerdaten in Echtzeit kontrollieren. Damit ist der schmerzhafte Pieks in den Finger passé. Dexcom hat einen neuen G7-Einmalsensor entwickelt, der 60 Prozent kleiner ist als die Vorgängermodelle und zugleich effizienter. Darüber hinaus erhielt Dexcom die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für die Kopplung seiner Diabetesdaten mit Fitness-Trackern von Drittanbietern. Damit können Blutzuckerdaten auf Smartwatches angezeigt werden (Dexcom, Investor Relations, Juni 2023).

Technologische Fortschritte bei minimalinvasiven Verfahren verbessern die Ergebnisse für die Patienten und eröffnen attraktive Anlagemöglichkeiten. Sie ermöglichen Eingriffe über kleinere Schnitte und damit eine schnellere Genesung der Patienten, etwa in der Neuro-, Krebs-, endovaskulären und gynäkologischen Chirurgie. Für diesen Markt erwarten wir mittelfristig weiteres Wachstum.

Die Zahl der robotergestützten Operationen hat sich erfreulicherweise auf das Niveau vor Corona erholt. Intuitive Surgical, bekannt für sein da Vinci-Operationssystem, arbeitet weiter an neuartigen integrierten Chirurgieplattformen und Single-Port-Funktionen, um die Schwankungsbandbreite bei Eingriffen zu verringern und die Patientenversorgung zu verbessern.

Boston Scientific hat ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung der lumbalen Spinalkanalstenose (LSS) entwickelt. Die Vertiflex-Technik befreit Patienten langfristig von den mit einer LSS einhergehenden Bein- und Rückenschmerzen. Bei dem Verfahren wird durch ein kleines Implantat die Verengung des Wirbelkanals beim Stehen oder Laufen verhindert (Boston Scientific, Juni 2023).

Therapien zur Gewichtsreduktion

Behandlungen zur Gewichtsabnahme sorgten nach dem rasanten Anstieg der Nachfrage nach den Präparaten Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk und Mounjaro von Eli Lilly für Schlagzeilen. Sie wurden in Windeseile zu den wachstumsstärksten Arzneimitteln im Pharmasektor. Die ursprünglich zur Diabetes-Behandlung entwickelten Präparate haben als positiven Nebeneffekt eine Gewichtsabnahme.

In einer Studie mit 2.539 stark übergewichtigen Personen half Mounjaro den Teilnehmenden, ihr Körpergewicht im Schnitt um 15 Prozent zu reduzieren. Auch die Phase-3-Studie mit dem Präparat erzielte vielversprechende Ergebnisse. Auf deren Grundlage hat Eli Lilly von der FDA die Zulassung von Mounjaro für Patienten mit medizinisch diagnostiziertem Übergewicht und gewichtsbezogenen Begleiterkrankungen erhalten.

Attraktive Einstiegspunkte

Die Bewertungen im Gesundheitssektor sind aktuell unverändert attraktiv und liegen unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse deuten auf einen Abschlag von 10 Prozent gegenüber den globalen Aktienmärkten hin. Innerhalb des Sektors gefallen uns vor allem die Bewertungen von Medizintechnikunternehmen. Die Bewertungen sind auch im Vergleich zu anderen defensiven Sektoren, die sich nach der jüngsten Marktrotation erholt haben, attraktiv.

Fazit

Der Gesundheitssektor hat sich in einem volatilen Wirtschaftsumfeld in der Vergangenheit als resilient erwiesen. Das macht uns zuversichtlich. Er bietet defensive Merkmale und Diversifizierungsvorteile, da er nur bedingt von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen beeinflusst wird. Wichtig sind auch die nicht minder attraktiven Wachstumschancen in der Gesundheitsbranche. Angetrieben von wissenschaftlichen Innovationen hält sie einzigartige, komplexe und sich ständig verändernde Anlagechancen bereit. Da es sich um eine hochtechnisierte Branche handelt, ist ein fundiertes Verständnis der wissenschaftlichen Erkenntnisse, auf denen die Produkte der einzelnen Unternehmen beruhen, zentral, um differenzierte Anlageeinblicke zu entwickeln.

Auf längere Sicht dürften strukturelle Wachstumsfaktoren die Nachfrage im Gesundheitssektor weiter stützen. Die Zahl der über 80-Jährigen wird sich Prognosen zufolge verdreifachen, von 143 Millionen 2019 auf 426 Millionen im Jahr 2050 (Our World in Data, 2022). Dieser demografische Wandel wird in den nächsten Jahrzehnten für eine strukturelle Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen sorgen.

Mehr zum BlackRock Global Funds (BGF) – World Healthscience Fund erfahren Sie hier.