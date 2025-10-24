Ein Paradoxon prägt Gesundheitsaktien: Die Politik verunsichert und drückt die Kurse. Gleichzeitig bieten demografischer Wandel und KI-Durchbrüche außergewöhnliche Chancen.

Ein Bio-Wissenschaftler arbeitet im Labor mit KI an neuen medizinischen Durchbrüchen: Die Zukunft des Gesundheitssektors ist vielversprechend.

Die politischen Entscheidungen aus den USA haben Gesundheitsaktien spürbar belastet. Aus Sicht eines Euro-Anlegers verlor der S&P 500 Health-Care-Index 2025 rund 5 Prozent, während der US-Gesamtmarkt mehr als 2 Prozent zulegte. Preisdeckelungen durch ein am 15. April 2025 unterzeichnetes Dekret und angedrohte Importzölle von bis zu 100 Prozent auf pharmazeutische Importe sorgen für Unsicherheit.

Doch diese politische Rhetorik täuscht über die strukturellen Realitäten hinweg: Der schnelle Kursanstieg von Pfizer nach einem kürzlich bekannt gewordenen Kooperationsdeal zeigt, dass der Markt auf klare Geschäftsperspektiven unverändert positiv reagiert. Empirische Analysen belegen, dass politische Schocks zwar kurzfristig wirken, fundamentale Treiber jedoch langfristig dominieren.

Studien der Europäischen Zentralbank zeigen: Regulatorische Störgeräusche gleichen sich meist innerhalb weniger Quartale aus. Demografische und technologische Trends hingegen prägen die Sektorentwicklung nachhaltig. Entscheidend bleibt die Fähigkeit der Unternehmen, ihre Innovationskraft zu monetarisieren.

Demografischer Wandel treibt Nachfrage

Die Weltbevölkerung altert mit beispielloser Geschwindigkeit. Der Anteil der über 60-Jährigen wird bis 2050 von heute 12 auf 22 Prozent ansteigen – fast eine Verdopplung in nur 25 Jahren. Diese demografische Verschiebung führt zu einer stetig wachsenden Nachfrage nach Medikamenten, Therapien und medizinischer Versorgung.

Gleichzeitig wächst in den Schwellenländern die Mittelschicht und mit ihr der Anspruch auf moderne Gesundheitsleistungen. Laut OECD-Prognosen werden die öffentlichen Gesundheitsausgaben bis 2040 auf 11,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen – deutlich stärker als die Wirtschaftskraft insgesamt.

Diese strukturelle Nachfrage verleiht dem Gesundheitssektor eine Stabilität, die selbst in Konjunkturabschwüngen als defensiv gilt. Wer auf diese demografisch gesicherte Nachfrage setzt, investiert in einen der wenigen Bereiche mit mathematisch vorhersagbarem Wachstum.

KI beschleunigt Innovationen in der Biotechnologie

Ein besonders dynamischer Wachstumstreiber ist die Integration Künstlicher Intelligenz in die Biotechnologie. Über 80 Prozent der Forschungs- und Entwicklungsteams setzen KI bereits als Effizienzbooster ein und erwarten nachhaltige Produktivitätssteigerungen.

KI-Systeme können Genome durchforsten, komplexe Zusammenhänge zwischen Krankheiten aufdecken und vielversprechende Therapiekandidaten identifizieren – und das in einem Bruchteil der Zeit, die traditionelle Verfahren benötigen.

Diese technologische Revolution beschleunigt nicht nur den gesamten Innovationsprozess, sondern erhöht auch die Erfolgswahrscheinlichkeit klinischer Studien erheblich. Unternehmen, die KI-Technologien konsequent in ihre Pipeline integrieren, verbessern ihre Chancen auf Durchbrüche – sei es bei Krebsmedikamenten, Therapien für seltene Krankheiten oder in der personalisierten Medizin.

Diese Dynamik macht Biotechnologie zu einem entscheidenden Zukunftsfeld. Kurzfristige politische Störungen können es nicht ausbremsen.

Gesundheitssektor historisch niedrig bewertet

Trotz dieser außergewöhnlichen langfristigen Wachstumstreiber wird der Gesundheitssektor aktuell mit Bewertungsmultiplikatoren gehandelt, die deutlich unter dem historischen Durchschnitt liegen. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt rund 16, verglichen mit über 22 für den Gesamtmarkt – ein Bewertungsabschlag von etwa 20 Prozent.

Einige große Pharmaunternehmen notieren sogar mit KGV-Werten unter zehn – dem niedrigsten Niveau seit Jahrzehnten. Diese Kombination aus politischer Unsicherheit, zyklischen Belastungen und Anlegerzurückhaltung hat zu einer fundamentalen Unterbewertung geführt.

Die niedrigen Multiples legen nahe, dass viele Risiken bereits eingepreist sind. Die strukturellen Chancen werden hingegen noch nicht angemessen bewertet. Wer antizyklisch investiert, kann diesen historischen Bewertungsabschlag systematisch nutzen.

Vielfältige Ansatzpunkte für Investoren

Der Gesundheitssektor bietet vielfältige Ansatzpunkte für Investoren. Er vereint wie kaum ein anderer Bereich demografisch gesicherte Nachfrage mit technologischer Innovationskraft. Kurzfristige Schwankungen durch Wahlkampfparolen oder regulatorische Debatten bieten daher eher Kaufgelegenheiten als Anlass zur Flucht.

Biotechnologie besticht durch Innovationskraft und den Fokus auf Gentherapien, Zelltherapien und Orphan-Drugs. Die Entwicklungspipelines befinden sich auf Rekordniveau. Erfolgreiche Durchbrüche bieten enorme Gewinnpotenziale. Große Pharmaunternehmen liefern etablierte Medikamente mit stabilen Cashflows. Sie müssen jedoch Patentausläufe durch neue Präparate kompensieren.

Medizintechnik profitiert besonders stark von der alternden Gesellschaft: Robotische Chirurgie, bildgebende Verfahren und digitale Gesundheitslösungen verzeichnen bereits heute zweistellige Wachstumsraten.

Diese Diversität innerhalb des Sektors ermöglicht es Anlegern, gezielt auf unterschiedliche Treiber zu setzen und Risiken zu streuen. Gleichzeitig stabilisiert die globale Präsenz vieler Gesundheitsunternehmen die Investments, da sie von wachsenden Märkten in Asien und anderen Schwellenländern profitieren können.

Über den Autor:

Mirko Kohlbrecher ist Prokurist und Vermögensbetreuer bei der Spiekermann & CO AG.