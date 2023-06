Gesundheitswesen im Wandel Den Umbruch als Chance nutzen

Das Gesundheitswesen gilt unbestritten als ein Bereich, der langfristig stark wachsen wird. Der Grund dafür sind gleich mehrere Trends, die die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen steigen lassen. Der wohl bekannteste dieser Trends ist die demografische Entwicklung. Diese sorgt für Wachstum, weil mit steigender Lebenserwartung die Nachfrage nach Gesundheitsdienst­leistungen deutlich zunimmt. Ein veränderter Lebensstil trägt ebenfalls zu dieser Entwicklung bei, denn Bewegungsmangel und schlechte Ernährung, aber auch Isolation und chronischer Stress lassen bestimmte Erkrankungen häufiger auftreten.

Dank Reformen: Kostenbegrenzung sowie Innovationen

Seit Ausbruch der COVID-Pandemie wurden notwendige Reformen im Gesundheitswesen in zahlreichen Ländern beschleunigt. Dies treibt den Wandel voran und lässt neue Chancen entstehen. Einzelne Stichworte zu den Reformen sind

Erschwinglichkeit: Reduzierung vermeidbarer Kosten im Gesundheitssystem durch günstigere Alternativen, wie z. B. Generika, sowie durch Automatisierung, um Finanzmittel für Innovationen freizusetzen.

Konsumerisierung: Dies bedeutet einen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung (alternative Behandlungsstandorte, Telemedizin) und höhere Transparenz bei Preisen und Qualität.



Anpassung an den Patienten: Individuelle Therapien für jeden einzelnen Patienten, um eine höhere Wirksamkeit zu geringeren Kosten zu ermöglichen.



Gezielt in die Transformation des Gesundheitssektors investieren

Wer die damit verbundenen Anlagechancen nutzen will, dem steht mit dem UBS Sustainable Health Transformation Fund eine passende Lösung zur Verfügung. Dieser aktiv gemanagte Aktienfonds investiert in die sieben transformativen Themen Onkologie, Gentherapie, Übergewicht, Gesundheitstechnologie, Medizinprodukte, Gesundheitswesen in Schwellenländern sowie in Komfort altern. Ausgewählt werden Aktien von Unternehmen, die in diesen Themen attraktiv positioniert sind. Dieser Fonds

bietet ein konzentriertes und gleichzeitig globales Portfolio von 40 bis 60 Aktien, das über alle relevanten Teilsektoren, Regionen und Marktkapitalisierungen diversifiziert ist

setzt einen starken Fokus auf kleine und mittelgroße Unternehmen im Gesundheitssektor, die sich in einem früheren Entwicklungsstadium befinden und innovativ sind

hat ein starkes Nachhaltigkeitsprofil, denn ESG-Kriterien werden systematisch in den Anlageprozess integriert, er ist konform mit dem UN-Sustainable Development Goal 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und entspricht Artikel 8 der EU-Richtlinie Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Diesen Chancen stehen verschiedene Risiken gegenüber. Durch die Fokussierung auf bestimmte Themen ist die Diversifikation weniger ausgeprägt als bei einem breiter investierenden Fonds. Zudem kann infolge der aktiven Verwaltung die Performance deutlich vom Vergleichsindex abweichen. Auch kann der Fonds Derivate einsetzen, was mit zusätzlichen Risiken wie etwa Gegenpartei-Risiken verbunden ist.

Der Fonds kombiniert attraktive Wachstumschancen mit defensiven Sektoreigenschaften, und strebt an, Mehrwert gegenüber den breiten Aktienmärkten zu generieren.

